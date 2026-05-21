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Focaccia de berenjena: una receta italiana crujiente y fácil de preparar

Es saciante y puede servirse como aperitivo, entrante o primer plato

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Focaccia de berenjena recién horneada y rectangular en una bandeja de metal. La superficie dorada está cubierta con rodajas de berenjena y hierbas.
Focaccia de berenjena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía italiana se ha convertido en una de las más populares del mundo gracias a recetas tradicionales que han traspasado fronteras. Más allá de la pasta o la pizza, las masas horneadas también ocupan un lugar importante dentro de su cocina. Si quieres probar una alternativa diferente y llena de sabor, esta focaccia de berenjena puede ser una opción perfecta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 h 30 min
  • Preparación activa (incluye el amasado y el reposo de la masa): 1 h 20 min
  • Horneado: 10 min

Ingredientes

  1. 300 g de harina de trigo
  2. 180 ml de agua templada
  3. 10 g de levadura fresca de panadería
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. 1 berenjena mediana
  6. Sal al gusto
  7. Orégano o romero al gusto (opcional)

Cómo hacer focaccia de berenjena paso a paso

  1. Disuelve la levadura fresca en el agua templada y remueve bien hasta que quede completamente integrada.
  2. En un bol amplio, mezcla la harina con la sal para repartir ambos ingredientes de manera uniforme.
  3. Incorpora poco a poco el agua con la levadura junto con el aceite de oliva mientras mezclas para formar la masa.
  4. Amasa durante varios minutos hasta conseguir una textura homogénea y ligeramente elástica. Si fuese necesario, añade un poco más de agua.
  5. Tapa el bol con un paño limpio y deja reposar la masa alrededor de 1 hora, hasta que aumente notablemente su tamaño.
  6. Una vez lista, coloca la masa sobre una bandeja previamente untada con aceite y estírala suavemente con las manos hasta darle forma rectangular.
  7. Deja reposar de nuevo la masa durante unos 20 minutos para que quede más aireada tras el horneado.
  8. Lava la berenjena y córtala en rodajas muy finas para facilitar una cocción uniforme y evitar que quede dura.
  9. Haz pequeños hoyuelos sobre la superficie de la masa con las yemas de los dedos, añade un chorrito de aceite de oliva y coloca las rodajas de berenjena repartidas por toda la focaccia.
  10. Espolvorea sal y las especias que prefieras antes de introducir la bandeja en el horno precalentado a 220 °C.
  11. Hornea durante unos 15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados y la base quede ligeramente crujiente.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación permite obtener varias porciones. Aunque el número exacto puede variar según el tamaño de los cortes, esta focaccia de berenjena suele alcanzar para unas 8 raciones saciantes.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en buen estado hasta 2 días en la nevera, siempre que se mantenga bien envuelta en film transparente o dentro de una bolsa hermética. Para devolverle parte de su textura original, se recomienda calentarla durante unos minutos en el horno antes de consumirla.

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