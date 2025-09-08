España

El restaurante con estrella Michelin más asequible del País Vasco: un menú por menos de 50 euros en un caserío del siglo XVII

Ubicado en un caserío con vistas a la montaña, Garena está liderado por el chef Julen Baz y cuenta con dos espacios diferenciados, cada uno con su propuesta gastronómica particular

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Restaurante Garena, con una estrella
Restaurante Garena, con una estrella Michelin

Cuna de uno de los movimientos más importantes de la alta cocina mundial -la Nueva Cocina Vasca- y lugar de nacimiento de algunos de los mejores productos de la gastronomía española. El País Vasco es uno de los grandes e indiscutibles epicentros gastronómicos del país, un rincón marcado por su paisaje y su tradición del que han salido algunos de los nombres más relevantes de la cocina nacional.

Las grandes guías confirman año tras año que así sigue siendo. 22 son los restaurantes vascos que la Guía Michelin premia con sus más valiosos galardones, las estrellas. Cuatro de ellos alcanzan el Olimpo de la gastronomía, con tres astros colgados en su puerta; dos restaurantes presumen de la categoría intermedia y hasta 16, de una única estrella.

En un pequeño pueblo de Vizcaya, a unos 30 minutos de Bilbao, encontramos una de las opciones de alta cocina más interesantes (y económicas) de todo el País Vasco, un restaurante galardonado con una estrella Michelin en el que podemos comer sin gastar una millonada. Se trata de Garena, un restaurante que el chef Julen Baz abrió hace poco más de cinco años y que, desde 2022, brilla con un astro en su puerta.

Julen Baz, chef del restaurante
Julen Baz, chef del restaurante con estrella Michelin Garena

Garena se ubica en el interior de un baserri construido en el siglo XVII, un caserío completamente reformado que, a su vez, se encuentra enclavado en Dima, una pequeña localidad de poco más de 1.500 habitantes que hace las veces de puerta de acceso a dos de los parques naturales más importantes de Bizkaia, el Parque Natural de Gorbeia y el de Urkiola. Sinónimo, por supuesto, de unas vistas privilegiadas que disfruta también el propio restaurante, rodeado de picos montañosos y viñedos.

En este enclave tan especial, el joven chef Julen Baz defiende una cocina vasca moderna avalada por Michelin, cuyos expertos definen como una propuesta “con buena base tradicional y productos de cercanía, donde no faltan los platos a la brasa”. Esta filosofía se divide en los dos espacios que conforman el restaurante; por un lado, su comedor gastronómico, en la primera planta, y por otro su taberna, donde lo informal gana terreno.

Interior de la Taberna Garena,
Interior de la Taberna Garena, en Dima, Vizcaya

En su versión de alta cocina, la propuesta se concreta en dos menús degustación (Gurea, 128€ y Garena, 158€), menús que se dedican a hacer un homenaje a la cocina de subsistencia propia de los caseríos vascos, ofreciendo la versión más moderna y original de las costumbres más arraigadas de las zonas rurales de Euskadi.

Una taberna con la alta cocina más asequible

Para quienes quieran disfrutar de la cocina de Julen Baz en su versión más desenfadada, Garena cuenta con una encantadora taberna donde comer bien y original no implica desembolsar grandes cantidades. Aquí, la oferta se encuentra completamente condicionada por el mejor producto de la temporada, por lo que la selección de platos cambia prácticamente a diario.

Allí, se pueden probar algunos clásicos como las rabas, las croquetas, también pescado del día a la brasa o txuleta de ganado mayor. A esto se suman bocados como las anchoas de Ondarroa a la brasa o la coliflor a la mantequilla, acompañada de crema de coliflor y salsa negra.

Platos de la Taberna Garena,
Platos de la Taberna Garena, en Dima, Vizcaya

Además de esta breve carta, la taberna ofrece a sus comensales un menú de lo más llamativo, que ya ha causado furor en las redes por su combinación de platos originales y productos de calidad y cercanía con un precio de lo más competitivo. Así, su menú Taberna consta de dos aperitivos, cuatro entrantes y un postre, una selección de recetas que puede disfrutarse por 48 euros por persona. Esta oferta está disponible los lunes, jueves y viernes de 13:00 a 15:00, y también los sábados por la noche de 20:30 a 22:00.

