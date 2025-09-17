Agatha Ruiz de la Prada asegura en ‘La Revuelta’ que fue expulsada “la primera injustamente” de ‘Bailando con las estrellas’: “Yo creo que estaba todo preparado, de verdad”

Agatha Ruiz de la Prada visita 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

La diseñadora y empresaria Ágatha Ruiz de la Prada se ha sentado esta noche de martes en el plató de La Revuelta junto a David Broncano para presentar Todo por un plan, su último libro, y adelantar detalles sobre el desfile con inteligencia artificial que prepara para la próxima Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Un desfile hecho con inteligencia artificial: “Tardé tres minutos”

La charla arrancó con humor y alguna protesta por la tardía invitación al programa. La invitada contaba, fingiendo indignación, cómo recibió la llamada en el último momento, un día antes y “por la tarde, justo cogiendo el avión para venir, o sea que seguro que os ha fallado alguien”, dijo a Broncano entre bromas sobre la gestión de invitados en el programa. En el escenario, abordó desde sus títulos nobiliarios hasta el proceso creativo de su nueva colección: “El desfile del jueves lo he hecho con inteligencia artificial. Bueno, lo hizo mi hijo. Tardé 3 minutos y me encantó”, explicó, antes de añadir un “es que dentro de poco la inteligencia artificial será el mejor diseñador”.

Le gusta tanto la IA que parece que la quiere utilizar ya para todo, según dice después de presentar su libro, Todo por un plan: “El próximo lo escribo con ChatGPT, pero este me lo ha escrito una que se llama Rosana Rezusta”, periodista y responsable también de escribir las memorias de Mar Flores, Mar en calma.

“Me echaron la primera injustamente”

Preguntada por Broncano sobre si disfruta del baile, Agatha Ruiz de la Prada recordó su paso por la segunda edición de Bailando con las estrellas: “Hubo una época que me dio mucho por bailar y participé en un programa de baile en el que me echaron la primera injustamente“, lamentaba. ”¿Te chutaron?“, insistía el presentador. ”Yo creo que estaba todo preparado. De verdad", decía entonces ella. El equipo de La Revuelta buscó algunas fotos del concurso, y Agatha confesó que “era muy angustioso bailar ahí” y que, aunque en la tercera gala lo hizo “super bien”, “me echaron. Yo protesté mucho”.

Y aunque no repetiría experiencia bailando en directo, dejó la puerta abierta a un futuro en algún concurso-reality de limpieza: “A un MasterChef de limpiar sí me apuntaría. Porque limpio muy bien”, y recordó entonces que en su firma también desarrollan productos de limpieza.

Entre otras cuestiones personales, la diseñadora confesó sentirse atraída por los “canallas” y lamentó haber dejado de recibir invitaciones al Palacio Real al descubrir que esas atenciones no iban dirigidas a ella, sino a su expareja de entonces. Aunque también ha presumido de haber estado en “las tres bodas reales: la de Elena, la de Cristina y la de Felipe y Letizia”.

En el clásico bloque de preguntas sobre patrimonio y vida privada, Ágatha esquivó con habilidad. Al ser preguntada por el dinero, se limitó a confirmar que su fortuna podría superar los doce millones de euros. Sobre el tema de las relaciones sexuales, prefirió guardar silencio: “Nunca hablo de sexo”, sentenció poco antes de abandonar el sofá.