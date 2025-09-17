España

Agatha Ruiz de la Prada asegura en ‘La Revuelta’ que fue expulsada “la primera injustamente” de ‘Bailando con las estrellas’: “Yo creo que estaba todo preparado, de verdad”

La diseñadora y empresaria se ha sentado esta noche junto a David Broncano para presentar su último libro y adelantar detalles sobre el desfile con inteligencia artificial que prepara

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Agatha Ruiz de la Prada
Agatha Ruiz de la Prada visita 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

La diseñadora y empresaria Ágatha Ruiz de la Prada se ha sentado esta noche de martes en el plató de La Revuelta junto a David Broncano para presentar Todo por un plan, su último libro, y adelantar detalles sobre el desfile con inteligencia artificial que prepara para la próxima Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Un desfile hecho con inteligencia artificial: “Tardé tres minutos”

La charla arrancó con humor y alguna protesta por la tardía invitación al programa. La invitada contaba, fingiendo indignación, cómo recibió la llamada en el último momento, un día antes y “por la tarde, justo cogiendo el avión para venir, o sea que seguro que os ha fallado alguien”, dijo a Broncano entre bromas sobre la gestión de invitados en el programa. En el escenario, abordó desde sus títulos nobiliarios hasta el proceso creativo de su nueva colección: “El desfile del jueves lo he hecho con inteligencia artificial. Bueno, lo hizo mi hijo. Tardé 3 minutos y me encantó”, explicó, antes de añadir un “es que dentro de poco la inteligencia artificial será el mejor diseñador”.

Le gusta tanto la IA que parece que la quiere utilizar ya para todo, según dice después de presentar su libro, Todo por un plan: “El próximo lo escribo con ChatGPT, pero este me lo ha escrito una que se llama Rosana Rezusta”, periodista y responsable también de escribir las memorias de Mar Flores, Mar en calma.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

“Me echaron la primera injustamente”

Preguntada por Broncano sobre si disfruta del baile, Agatha Ruiz de la Prada recordó su paso por la segunda edición de Bailando con las estrellas: “Hubo una época que me dio mucho por bailar y participé en un programa de baile en el que me echaron la primera injustamente“, lamentaba. ”¿Te chutaron?“, insistía el presentador. ”Yo creo que estaba todo preparado. De verdad", decía entonces ella. El equipo de La Revuelta buscó algunas fotos del concurso, y Agatha confesó que “era muy angustioso bailar ahí” y que, aunque en la tercera gala lo hizo “super bien”, “me echaron. Yo protesté mucho”.

Y aunque no repetiría experiencia bailando en directo, dejó la puerta abierta a un futuro en algún concurso-reality de limpieza: “A un MasterChef de limpiar sí me apuntaría. Porque limpio muy bien”, y recordó entonces que en su firma también desarrollan productos de limpieza.

Entre otras cuestiones personales, la diseñadora confesó sentirse atraída por los “canallas” y lamentó haber dejado de recibir invitaciones al Palacio Real al descubrir que esas atenciones no iban dirigidas a ella, sino a su expareja de entonces. Aunque también ha presumido de haber estado en “las tres bodas reales: la de Elena, la de Cristina y la de Felipe y Letizia”.

En el clásico bloque de preguntas sobre patrimonio y vida privada, Ágatha esquivó con habilidad. Al ser preguntada por el dinero, se limitó a confirmar que su fortuna podría superar los doce millones de euros. Sobre el tema de las relaciones sexuales, prefirió guardar silencio: “Nunca hablo de sexo”, sentenció poco antes de abandonar el sofá.

Temas Relacionados

La RevueltaTVERTVEDavid BroncanoAgatha Ruiz De La PradaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoCelebridades EspañaBailando Con Las EstrellasEspaña-televisiónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un soltero de ‘First Dates’ se sincera sobre cómo fue la aceptación de su tumor cerebral: “No era capaz de mirarme la cara”

Javi ha confesado no estar acostumbrado a relaciones cerradas, admitió que “le cuesta ser fiel”

Un soltero de ‘First Dates’

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 16 de septiembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Comprueba los ganadores del Cupón

María Barranco confiesa su flechazo juvenil en ‘El Hormiguero’: “Yo estaba enamoradísima de Imanol Arias, pero nunca me hizo caso”

Los actores han ido al programa de Pablo Motos para promocionar el inminente estreno de la comedia teatral: ‘Mejor no decirlo’

María Barranco confiesa su flechazo

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

La obligación se extiende a “la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales”

Junts pacta con el Gobierno

Bonoloto: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: jugada ganadora y resultado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts pacta con el Gobierno

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”