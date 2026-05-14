Zara adelanta a Nike y ya es la marca de moda más valiosa del mundo

Dos mujeres con bolsas de Zara pasean por la Gran Vía de Bilbao (Vincent West / Reuters)

Zara ha superado a Nike y se ha convertido en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026, según la última edición del ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. La enseña de Inditex escala así en una clasificación dominada por los grandes grupos tecnológicos y se sitúa por delante de la multinacional estadounidense de ropa deportiva.

La marca española ha registrado un crecimiento del 18% en su valor de marca, hasta superar los 44.000 millones de dólares, unos 37.586 millones de euros. Con esta evolución, Zara se coloca en el puesto 66 del ranking global, por delante de Nike, que queda en la posición 69.

PUBLICIDAD

El avance refuerza el peso internacional de la compañía fundada por Amancio Ortega y confirma el papel de Zara como una de las grandes marcas españolas con mayor proyección fuera del país. En el informe específico sobre España, Kantar también sitúa a Zara como la marca española más valiosa, con un valor de 38.029 millones de dólares y el liderazgo del ranking nacional desde su creación hace ocho años.

Zara gana peso frente a Nike

El informe de Kantar interpreta el avance de Zara como un ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas, cada vez más apoyadas en la inteligencia artificial. Asimismo, explica que la compañía ha consolidado en los últimos años un modelo basado en la rapidez de respuesta, la integración entre tienda física y canal online y una oferta capaz de adaptarse a los cambios de consumo.

PUBLICIDAD

En el ranking español, Kantar destaca además que Zara mantiene el primer puesto gracias a su escala, su liderazgo en diseño, la agilidad de su cadena de suministro y una ejecución omnicanal consistente. La consultora señala que estos elementos se traducen en conexiones sólidas con los consumidores y en una percepción de precio respaldada por el valor que ofrece la marca.

El buen comportamiento de Zara se enmarca también en un ejercicio positivo para varias marcas españolas de moda. Según el informe de Kantar sobre España, Bershka, Stradivarius y Mango también registran crecimientos de doble dígito, pese a operar en un mercado global complejo para el consumo.

PUBLICIDAD

La tienda de ropa ha sido demanda en diversas ocaciones

Google arrebata el liderazgo a Apple

El cambio en moda no es la única novedad relevante del ranking. Google ha recuperado el primer puesto mundial por primera vez desde 2018, después de crecer un 57% en valor de marca. Con ello, pone fin a cuatro años consecutivos de liderazgo de Apple.

Kantar atribuye este avance a la integración de Gemini en los productos de Google, a la introducción de nuevas funciones de agente en el buscador y a la inversión continuada en centros de datos. La tecnológica alcanza una valoración de 1,48 billones de dólares, unos 1,27 billones de euros, y encabeza un grupo de marcas que ya superan el billón de dólares junto a Apple, Microsoft y Amazon.

PUBLICIDAD

En conjunto, las 100 marcas más valiosas del mundo alcanzan un valor récord de 13,1 billones de dólares, cerca de 11,19 billones de euros, un 22% más que el año anterior.

La inteligencia artificial impulsa el ranking

La inteligencia artificial gana protagonismo en la edición de este año. Claude entra por primera vez en el Top 100 global, directamente en el puesto 27, con un valor de marca de 96.577 millones de dólares, unos 82.494 millones de euros.

PUBLICIDAD

ChatGPT, por su parte, registra el mayor crecimiento anual del ranking, con un aumento del 285%. Según Kantar, solo Blackberry había logrado una subida mayor dentro del Top 100, cuando se disparó un 390% en 2008.

Europa crece, pero menos que Norteamérica

Las marcas europeas aumentaron su valor alrededor de un 14% dentro del Global Top 100, por debajo del crecimiento de las marcas norteamericanas. En este contexto, Zara destaca como una de las principales referencias europeas del ranking.

PUBLICIDAD

El informe también señala la presencia de marcas tecnológicas europeas como SAP, Siemens y Booking.com entre las 100 más valiosas del mundo. En paralelo, las marcas asiáticas siguen ganando peso: 23 enseñas del ranking proceden ya de esta región, con fuertes avances de compañías como Alibaba, Xiaomi, Tencent o varios grandes bancos chinos.