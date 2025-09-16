Usar IA para crear una marca genera cinco veces más ideas innovadoras y productos más precisos

El impacto concreto de la inteligencia artificial sobre la creación y diferenciación de marca comienza a reflejarse en cifras tangibles. (Freepik)

La inteligencia artificial se ha convertido en un factor determinante para la innovación y el crecimiento de marcas en diversos sectores. Las empresas se enfrentan a la necesidad de diferenciarse y responder ágilmente a los cambios del mercado, adoptando nuevas herramientas tecnológicas que no solo optimizan procesos, sino que también, abren oportunidades inéditas para la creatividad y la relevancia de sus propuestas.

El informe más reciente de Kantar, titulado Intelligent Innovation, revela que el impacto concreto de la inteligencia artificial sobre la creación y diferenciación de marca comienza a reflejarse en cifras tangibles, particularmente cuando las empresas aprovechan la tecnología para acelerar sus procesos de innovación.

De acuerdo con el documento, compañías que han incorporado herramientas de IA generativa (GenAI) en sus etapas iniciales de ideación han conseguido generar hasta cinco veces más ideas que con métodos tradicionales, y también han logrado reducir en un 60% el tiempo necesario para lanzar nuevos productos.

Un ejemplo citado es Reckitt, que consiguió ese ahorro de tiempo, mientras que PepsiCo desarrolló nuevas formas y sabores de productos en apenas seis semanas, cuando normalmente ese proceso tomaba cerca de seis meses.

Representación de una persona haciendo consultas a un chatbot con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Juan David Valdivieso, account Innovation Lead de Kantar Insights Colombia, el verdadero valor de la IA reside en su capacidad de potenciar el ingenio humano.

“La IA no sustituye la creatividad humana, pero puede potenciarla al eliminar barreras técnicas, de tiempo y volumen de datos. Cuando se integra con propósito, permite a las marcas pensar diferente, moverse más rápido y llegar más lejos, afirmó.

No obstante, el entusiasmo generado por estos avances contrasta con el bajo nivel de preparación percibido entre los responsables de marketing.

El estudio muestra que los líderes del sector evalúan su preparación actual para el uso de GenAI con una puntuación de 4,9 sobre 10, y la de sus socios externos (como agencias o proveedores de datos) con 5,3. El informe advierte que, sin una estrategia definida y datos confiables, existe el riesgo de caer en la mediocridad y perder relevancia en un mercado que exige innovación constante.

El informe destaca la importancia de la IA generativa en la innovación de las marcas. (Unsplash)

Innovación exitosa de la mano de la IA

Los autores del informe identificaron cinco principios fundamentales para la innovación exitosa, todos susceptibles a ser fortalecidos por la implementación de la IA.

Pensar diferente: Desafiar las normas establecidas de la categoría y desarrollar innovaciones basadas en la esencia propia de la marca, promoviendo ideas que rompan con lo convencional.

Abrazar la curiosidad: Profundizar en la comprensión de los motivadores del consumidor y estar atentos a señales emergentes y tendencias, impulsando una exploración constante de nuevos caminos.

Conectar con propósito: Garantizar que la propuesta de valor sea coherente desde la concepción de la idea hasta su lanzamiento al mercado, alineando cada etapa con objetivos y valores claros.

Aprender, probar y aprender: Utilizar la inteligencia artificial para experimentar variadas ideas, realizar pruebas rápidas y adaptarse de manera ágil sobre la base de evidencias y aprendizajes continuos.

Adueñarse del proceso: Tomar decisiones estratégicas informadas durante todo el ciclo de innovación, consolidando una cultura organizacional enfocada en la mejora y transformación constante.

Asimismo, la investigación resalta que aquellas marcas percibidas como “significativamente diferentes” son cinco veces más propensas a incrementar su penetración de mercado y duplican sus oportunidades de expansión futura, en comparación con aquellas que no logran destacar.

En este contexto, la IA se perfila no solo como un motor de eficiencia operativa, sino también como una herramienta estratégica fundamental para construir una diferenciación sustancial, la cual es el mayor impulsor de valor de marca.