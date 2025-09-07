David Broncano habla de su mayor competencia, 'El Hormiguero'

David Broncano se ha dejado ver este fin de semana en el FesTVal de Vitoria y allí no tuvo reparo en hablar ante los medios de comunicación tanto de 'La Resistencia' como de su relación sentimental con la actriz Silvia Alonso.

"No me esperaba tanto, habría dicho un 17, un 18, pero un 21 es una locura. Bueno, porque esa gente es que... es que nos amarga en la vida", confesaba cuando se le preguntaba por la audiencia que ha hecho 'El Hormiguero' a su vuelta de vacaciones.

Además, aseguraba que se alegra por ellos aunque "a nivel de puramente audiencia nos lo complica, claro, si empiezan la temporada con un 20%, pues...", por lo que tendrá que dar lo mejor de sí mismo para no dejarse pisar.

"No me impone, es un rival muy duro, en una dinámica de 20 años, es una apisonadora, es muy difícil. Nosotros el año pasado conseguimos durante unos meses estar por delante, y luego ya puntualmente de vez en cuando en alguna franja te da así, en otra no. Durante el primer trimestre era como, 'joder, lo conseguimos', y es cierto que un poco lo conseguimos, pero luego ellos se rehicieron porque son muy, muy, muy duros, una apisonadora de audiencia total", explicaba respecto a su mayor competencia.

En cuanto a su novia, Broncano reconocía que a ella le molesta que le llamen 'novia de' cuando tiene una carrera consolidada como actriz: "sí, eso ha pasado. Posiblemente eso haya mejorado un poquito en los últimos años, pero no ha dejado de pasar. Ella justo además hasta hace poco ha presentado una serie en Movistar y algún día me dice, mira, otra vez ha puesto tal... no le gusta, claro, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya".