Carmen Lomana manda un inesperado mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada: "Me encantaría hablar con ella"

Feliz y sin ocultar el ilusionante momento que vive a nivel sentimental al lado de su amigo especial Antonio Gutiérrez -del que se ha vuelto inseparable en los últimos meses-, Carmen Lomana ha arrancado la temporada de eventos asistiendo este lunes a la fiesta que Uber ha celebrado en el Museo Thyssen de Madrid. Con la naturalidad y simpatía que la caracteriza, la socialité se ha sincerado sobre su nueva relación, ha revelado si se leería antes las memorias de Mar Flores o de Isabel Preysler, y ha sorprendido mandando un mensaje tan conciliador como inesperado a Ágatha Ruiz de la Prada, con la que ha enterrado el hacha de guerra definitivamente.

"Antonio no es un noviete de verano, le conozco hace mucho tiempo y nos hemos dado cuenta que somos muy importantes el uno para el otro y que nos encanta estar juntos, nos reímos. Él tiene mucho sentido del humor, es muy divertido" ha confesado, dejando entrever que pronto podríamos verles posando juntos en un photocall para oficializar su historia de amor.

En el marco de la Semana de la Moda de Madrid, Carmen ha reconocido que no le importaría en absoluto ir al desfile de Ágatha en la Pasarela Cibeles, ya que como ha asegurado, "he ido a muchos desfiles, he querido muchísimo a Agatha y he llevado mucha ropa suya". "A mí me encantaría que nos sentásemos a tomar algo y hablar. Pero díselo a ella" ha expresado esperanzada con un posible acercamiento a la diseñadora después de una temporada lanzándose dardos públicamente.

Como defiende, "yo nunca le he hecho nada, simplemente he contestado a algunas tonterías que hizo y que dijo. La que se sentó en un plató diciendo 'vengo a destrozar a Carmen Lomana', porque a ella le venía muy bien, que le pagaban una cantidad importante, fue ella". "Pero yo no tengo nada de rencor a Ágatha. Y me encanta lo que hace y la ropa y las zapatillas y todo" añade conciliadora.

Siempre clara y directa, Carmen ha revelado que no piensa leerse ni las memorias de Mar Flores ni las de Isabel Preysler porque "ya las conozco, les conozco la vida. Vamos, de Mar Flores, por eso te digo que no son muy exactas, ni fechas, ni momentos. Bueno, cada uno ve su vida como lo ve, tiene diferentes percepciones". "Isabel la conozco desde que tenía 19 años y luego era íntima amiga de un primo suyo, de Guillermo Preysler, que trabajamos, estuvimos juntos en Londres y lo que no sabía me lo contaba él, entonces estoy bastante informada" nos ha contado, convencida de que "luego será mucho menos polémica que las demás, seguro".

Además, la tertuliana ha salido en defensa de María Pombo tras reconocer que no le gusta la lectura y asegurar que no por leer se es mejor persona: "Pobre María, creo que está en su perfecto derecho de que no le guste leer y no tiene por qué, como ella ha dicho, una persona no tiene por qué ser mejor, mejor no, pero más culta sí". "Que dejen a la gente en paz, cada uno que piense lo que quiera. Esta niña, que además es una monada y es encantadora y es madre de familia, no le gusta leer pues no le gusta y a lo mejor ahora con tanta polémica se aficiona y empieza ¿no?" ha zanjado.