MBFWMadrid presenta una colección cápsula para celebrar sus 40 años de la mano de la creadora Carlota Santos

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid presenta el lanzamiento de su merchandising oficial, que incluirá una colección especial por el 40 aniversario y diseñada para todos amantes de la moda de la mano de la creadora Carlota Santos.

Organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, conmemora desde este miércoles y hasta el 21 de septiembre su 40 aniversario, y quiere celebrar cuatro décadas de moda ofreciendo a su público "recuerdos únicos", como el lanzamiento de su merchandising oficial con colecciones especiales diseñadas y producidas por Organic Reworks, marca especializada en prendas personalizadas e ilustradas por la arquitecta, artista visual y escritora Carlota Santos, ha informado la entidad ferial en un comunicado.

Para los diseños de esta colección, Santos ha recuperado elementos del imaginario castizo y tradicional de la ciudad de Madrid, la moda española y la artesanía, como los claveles, los abanicos, las palomas o los corales, reinterpretándolos desde una composición clásica y simétrica.

El resultado es "una suerte de retablo en el que a través de todos los detalles y elementos celebra la tradición, la artesanía y la moda española, ubicando a la diosa Cibeles como elemento central, custodiada por dos esfinges".

La colección del 40 aniversario ofrece diseños atemporales para quienes quieren llevar la esencia de MBFWMadrid "más allá del evento" y quiere combinar "diseño, arte y sostenibilidad" con 100% algodón orgánico certificado. El merchandising estará disponible en la tienda oficial de MBFWMadrid en el Cibelespacio y a través de la web oficial de la pasarela.