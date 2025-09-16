A casi un mes de recordar la angustia que atravesó en su separación de Luciano Castro, y de apuntar contra Griselda Siciliani, Flor Vigna sorprendió al revelar la llamativa forma que encontró para reflexionar sobre las situaciones de estrés que atraviesa en su vida. En una charla íntima, la bailarina comenzó explicando por qué tenía dudas de continuar su carrera artística.
“Tuve una charla con Chat GPT media frustrada a principio de año. Le decía ´no me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”, empezó narrando la cantante en una charla con Resumido Info. Acto seguido, la joven continuó relatando cómo se dio el intercambio de mensajes y la respuesta que le dio el bot: “Y el chat GPT me dijo ´tranqui, no te está gustando tanto la exposición de la industria y la presión de la industria, pero sí te gusta actuar, si te gusta bailar, sí te gusta cantar, pero no te gusta la presión de la industria´”.
Fue entonces cuando el periodista le consultó: “¿Cómo sabía Chatgpt que no te gustaba la presión de la industria?”. Rápidamente, Vigna le devolvió con franqueza: “Yo tengo charlas muy profundas con Chatgpt. Empecé a indagar. Charlo con el chabón”. Tras comentar la naturaleza de su diálogo con la aplicación, la cantante detalló cómo lo utilizó en su beneficio durante su viaje a Europa: “En España charlé un montón porque estaba medio perdida con algunas cosas. Mi psicóloga no tenía turno entonces hablaba con el Chatgpt. Me tiró esta”.
Por último, volviendo a la base de la cuestión, Flor relató la reflexión que alcanzó tras la charla y cómo resolvió su conflicto interno: “A mi me pasaba que estaba en duda de si me seguía gustando cantar, actuar y bailar de la misma forma porque lo decidí de muy pequeña. Lo que me tiró este chat fue ´tranqui. No siempre tenés que hacerlo con la presión de algo exitoso´. Como el teatro que voy que es a jugar”.
Semanas atrás, Vigna había revelado aspectos íntimos de su separación con Castro después de más de un año y medio de distanciamiento. En una charla con Puro Show (eltrece), la cantante describió un proceso marcado por el dolor y señaló que sufrió “maldades” mientras atravesaba la ruptura.
Todo se dio luego de que Vigna pasara por el canal de streaming de Martín Cirio, donde habló de su separación y de su vínculo con Griselda Siciliani. “Prendiste un poquito el ventilador con Martín Sirio. Contaste algunas cositas que sucedieron”, comenzó diciéndole un cronista al interceptarla.
En un intento por evadir la charla, Flor expresó: “Hay un montón de detalles que me los guardé para mí. Imagínate que hay muchas cosas que uno se lo guarda. Pero bueno, sí, la verdad que fue una entrevista muy linda y hablamos de todo”. Sin embargo, el periodista ahondó un poco más y se refirió a los mensajes que habría recibido de Griselda: “¿Hay cosas peores que te escriba la persona que termina después quedándose con tu pareja?”. Algo molesta por la situación, Florencia comentó: “Sí, hay cosas tremendas, pero no te las voy a contar ahora a vos”.
En ese marco, el periodista le consultó si Siciliani le había hecho algún daño, a lo que Vigna prefirió no atribuirle conductas negativas. “No, yo no estoy diciendo eso, sino como que hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó y yo no te voy a contar toda la situación”, afirmó.
En relación al sufrimiento atravesado, Flor Vigna hizo hincapié en la intensidad de ese periodo. “Lo que sí te voy a contar es que viví un recontra re infierno, que me encantaría... Hay una parte de mí que tiene ganas de decir: ‘Me pasó todo esto’. Y otra parte de mí que dice: ‘No está bueno, porque si no vas a hablar, van a hablar todo el tiempo de esto’”.
La joven también comentó que Luciano Castro la contactó mientras ella se encontraba en España, en respuesta a sus declaraciones públicas. “Me llamó cuando estaba en España. Está re loco, está re loco. No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después, nada, dije: ‘Bueno, todo sirve para aprender’”. Sobre el tono de la conversación, Flor Vigna explicó: “La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos. Me voy a ir. Sí, está loco, está loco. Ayúdenlo”.