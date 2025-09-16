España

Donut con manzanas y harina de arroz: una alternativa sin gluten y llena de sabor

Una receta sencilla que combina el dulzor natural de la manzana con la suavidad de la harina de arroz

Donuts de manzana y harina
Donuts de manzana y harina de arroz. (Adobe Stock)

¿Buscas una alternativa sin gluten y diferente al donut tradicional? Los donuts de manzana y harina de arroz destacan por su textura suave y húmeda, además de ser perfectos para quienes desean evitar el trigo. Estos donuts no solo ofrecen el dulzor natural de la manzana, sino que también presentan una miga ligera y un sabor especiado gracias a la canela, lo que los convierte en una opción tentadora tanto para desayunos como para meriendas.

Inspirados en la repostería casera internacional, los donuts de manzana con harina de arroz han ganado popularidad entre quienes desean un dulce fácil de digerir y versátil. El uso de ingredientes sencillos los hace accesibles en cualquier hogar, y se adaptan bien a variaciones como añadir pasas, nueces o incluso utilizarlos como base para postres más elaborados. Puedes acompañarlos con un café, leche de almendra o un té especiado.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Receta de donuts de manzana con harina de arroz

La receta se basa en una técnica sencilla: mezclado rápido de ingredientes húmedos y secos, incorporación de manzana rallada y cocción preferentemente al horno para mantener una textura ligera aunque también pueden freírse. El resultado esperado son unos donuts húmedos, aromáticos y perfectamente dorados, con un interior suave y exterior ligeramente crujiente si decides espolvorearlos con azúcar y canela tras hornear.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Mezcla de la masa: 5 minutos
  • Horneado: 15-20 minutos
  • Enfriado: 10 minutos
  • Tiempo total estimado: 35-45 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de harina de arroz
  • 1/2 taza de fécula de maíz (maicena)
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (sin gluten)
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos
  • 1/4 taza de aceite vegetal (de coco o girasol)
  • 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  • 1 manzana grande, pelada y rallada
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Azúcar y canela extra para espolvorear (opcional)

Cómo hacer donuts de manzana y harina de arroz, paso a paso

Donuts de manzana y harina
Donuts de manzana y harina de arroz. (Adobe Stock)
  1. Precalienta el horno a 180°C y engrasa ligeramente un molde para donuts.
  2. En un bol grande, mezcla la harina de arroz, la fécula de maíz, el azúcar, el polvo de hornear, la canela y la sal.
  3. En otro recipiente, bate los huevos con el aceite, la leche y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
  4. Incorpora la mezcla líquida a los ingredientes secos y remueve hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
  5. Añade la manzana rallada y mezcla suavemente para repartirla de manera uniforme.
  6. Rellena las cavidades del molde para donuts hasta 3/4 de su capacidad. Si no tienes molde, forma aros sobre una bandeja cubierta con papel de hornear.
  7. Hornea durante 15-20 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio. No abras el horno hasta que hayan subido bien los donuts.
  8. (Opcional) Al sacar del horno, pincela con un poco de mantequilla derretida y espolvorea con azúcar y canela mientras aún están calientes para obtener un acabado crujiente y aromático.
  9. Deja enfriar sobre una rejilla antes de disfrutar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 donuts medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 150-170 kcal por donut
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

A temperatura ambiente: hasta 2 días en recipiente hermético.

En refrigerador: hasta 5 días bien envueltos.

Congelados: hasta 2 meses, descongelando a temperatura ambiente.

