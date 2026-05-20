España llega tarde al sistema de devolución de envases: tiene hasta noviembre para implantarlo y el proceso está paralizado por Madrid

El sistema de devolución de envases ya funciona en Portugal desde el mes de abril. (Retorna)

Desde el pasado mes de abril, Portugal ya cuenta con un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para latas y botellas de plástico. Este nuevo procedimiento, que se llama A Volta, permite a los ciudadanos recuperar un depósito de 10 céntimos, que se paga en el momento de la compra del producto, por devolver el envase vacío del agua, los refrescos, zumos y cervezas en tiendas y supermercados.

Este sistema, que ya funciona en decenas de países, permite recuperar de media el 90 % de los envases para su reutilización y/o reciclaje en otros nuevos, solucionando uno de los grandes problemas medioambientales que enfrentamos en la actualidad: la contaminación causada por latas, briks y botellas de plástico.

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Tras implementarse el SDDR en Portugal, las miradas se dirigen hacia España, donde el sistema debería ponerse en marcha antes del próximo 22 de noviembre. Sin embargo, el procedimiento se encuentra paralizado en nuestro país y en el horizonte no se vislumbra todavía que dentro de poco vaya a ser habitual observar las máquinas de devolución de envases en las tiendas y los supermercados.

La contaminación por plásticos es un problema a nivel global. (Magnific)

Los retrasos dificultan que el sistema en España se pueda implementar en el plazo estipulado y distintas organizaciones sociales, ambientales, vecinales, de consumidores, educativas y territoriales se centran ahora en salvar la principal barrera con la que cuenta el proyecto: la Comunidad de Madrid.

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Piden que la Comunidad de Madrid resuelva las autorizaciones

La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid tiene hasta el próximo 22 de mayo para resolver las autorizaciones pendientes para poner en marcha el SDDR en España. Tal y como señalan desde las asociaciones que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA, esta autorización lleva meses paralizada y, de hecho, se encuentra ya en plazo extraordinario.

“Hay cuatro organizaciones que se han presentado para ser operadores de este sistema. Y aquí tenemos el gran cuello de botella, que es la Comunidad de Madrid”, donde los cuatro potenciales operadores tienen su sede, explica a Infobae Miquel Roset, portavoz de la asociación Retorna, una de las principales impulsoras del SDDR en España. “Si la Comunidad de Madrid no autoriza, de facto, a modo de filibusterismo, estará bloqueando una ley de Estado que dice que el sistema de depósito tiene que empezar en noviembre de este año”. Roset señala que el “hermetismo” de la Comunidad de Madrid en este sentido está impidiendo la colaboración para la puesta en marcha.

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Los envases de plástico pueden quedar abandonados en la naturaleza. (Magnific)

“Cumplir con este procedimiento no es únicamente una cuestión administrativa, sino una pieza clave para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de reciclaje”, destaca el manifiesto firmado por más de 130 organizaciones.

Roset indica que es fundamental una declaración pública, “que incluya al MITECO, al Gobierno, a los productores de las bebidas, a la distribución, a los comercios y a la sociedad civil, con un compromiso firme de fecha de comienza de puesta en marcha de este sistema”.

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40 millones de envases se pierden diariamente en España

Estos sistemas de devolución no son nuevos en España. Hasta los años 80 existía en nuestro país la práctica de “devolver el casco”, que permitía a los productores recuperar las botellas de vidrio. “Tú pagabas el producto y dejabas un pequeño depósito que hacía que todo el mundo devolviese ese envase vacío a las tiendas”, explica Roset. “Y, si no lo hacía porque lo dejaba botado por algún lugar, alguien lo recogía y lo llevaba a cualquier tienda. Te daba la oportunidad de comprar una bebida sin tener que dejar el depósito”.

Botellas de plástico. (Magnific)

Después irrumpieron los envases de un solo uso: “Sobre el papel son geniales porque no pesan, no se rompen como el vidrio, se transportan mejor y aparte no tienes que dejar una seña ni devolverlos a ningún lugar”. El gran inconveniente es que esto ha desplazado por completo a los envases reutilizables, provocando un problema enorme de contaminación.

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Se estima que el Estado español pierde cada día casi 40 millones de latas, botellas y briks que acaban en una planta de incineración o en un vertedero. “Eso en el mejor de los casos”, explica Roset. “Lo peor es que acaben debajo de un banco, en una calle, en un camino, en un bosque, en un río o en el mar. Lo que era muy práctico ha pasado a ser un problema de contaminación. Las botellas de plástico son el artículo que más acaba abandonado en todo el mundo”.

La puesta en marcha del sistema de devolución en España permitiría recogerlos, tratarlos para su reutilización o reciclarlos para hacer nuevos envases en lugar de que acaben perdidos.

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¿Por qué España debe implantar el SDDR?

La Directiva (UE) 2019/904 establece que los Estados miembros deben garantizar una recogida por separado de una cantidad de residuos de plástico de un solo uso equivalente al 77 % en peso respecto al introducido en el mercado para 2025 y al 90 % para 2029.

Para cumplir estos objetivos, España dispuso, en su Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuatro horizontes temporales en cuanto a objetivos de recogida: 70 % para 2023, 77 % para 2025, 85 % para 2027 y 90 % para 2029. La norma establece que, en el caso de que no se cumpliesen los objetivos fijados para 2023 y 2027 a nivel nacional, se implementaría en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de devolución de envases que garantizase el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de 2025 y 2029.

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Las botellas de plástico vuelven a cambiar en 2025: después del tapón que no se quita, habrá otra novedad.

Esto fue precisamente lo que ocurrió en 2023. España incumplió el objetivo de recogida separada de botellas de plástico, quedándose en un 41,3 %, muy lejos del 70 %. Este incumplimiento activó automáticamente la obligación de implantar el sistema de depósito.

Ahora España se enfrenta al reto de ponerlo en marcha en el plazo estipulado por la normativa española, el 22 de noviembre de este año, algo que resulta muy complicado “por todos los retrasos que se han ido acumulando”. Asimismo, el Reglamento (UE) 2025/40 establece que este sistema deberá garantizarse en toda la Unión Europea antes de 2029 para alcanzar el objetivo del 90 %.

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Algunos miembros de la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA, de las que forma parte Retorna, tuvieron recientemente una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que les trasladó que se está haciendo todo lo posible desde el Ministerio para que la Comunidad de Madrid autorice y el proceso avance para ponerlo en marcha lo antes posible. La pelota ahora, según han reclamado las organizaciones, se encuentra en el tejado del Ejecutivo madrileño.