España

Capacidad de los embalses en España este 20 de mayo

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

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Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 84,18 % de su capacidad este miércoles 20 de mayo, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país subió en los últimos siete días.

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El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026.

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Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 47.178 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 84,18 %.

Variación de hace una semana: 168 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,30 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.407 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 77,45 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 86,85%.

Aragón: 86,99%.

Asturias: 86,62%.

C. Valenciana: 59,46%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 91,83%.

Castilla-La Mancha: 71,12%.

Cataluña: 91,69%.

Comunidad de Castilla y León: 89,05%.

Extremadura: 84,97%.

Galicia: 86,30%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 91,36%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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