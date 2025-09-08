Helado de queso cottage sin azúcar, un postre ideal para aprovechar los últimos días de calor

Helado de queso cottage sin azúcares añadidos.

El verano es la estación del año ideal para comer helado. Pese a que queden pocos días para que este acabe, todavía es una buena época para consumir este dulce. Además, si buscas mantener la línea o empezar una dieta, esta receta es ideal.

El queso cottage se ha convertido en toda una sensación por su sabor y textura. Por otra parte, es una fuente proteica muy buena, por lo que este postre va a cumplir con tus requerimientos nutricionales.

Receta de helado de queso cottage sin azúcar

El helado de queso cottage sin azúcar se prepara fácilmente mezclando los ingredientes en una batidora y alternando el tiempo en el congelador con momentos para removerlo. Lograrás un helado cremoso y ligero sin necesidad de máquina heladera. Obtendrás un resultado suave y con sabor fresco y natural.

Tiempo de preparación

Tiempo de elaboración: 10 minutos (preparación y mezcla de los ingredientes)

Tiempo en el congelador, con batidas manuales: 3-4 horas

Tiempo total aproximado: entre 3 y 4 horas

Ingredientes

200 g de queso cottage 100 g de yogur natural sin azúcar 50 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar 1 cucharadita de stevia en polvo (ajusta al gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla Frutos rojos triturados o cacao en polvo (opcional)

Cómo hacer helado de queso cottage sin azúcar, paso a paso

Coloca el queso cottage, el yogur, la leche (o bebida vegetal), la stevia, la esencia de vainilla y la sal en una batidora. Tritura hasta que la mezcla quede fina y cremosa. Prueba y ajusta el punto de dulzor añadiendo más stevia si lo crees necesario. Incorpora los frutos rojos triturados o el cacao puro si deseas un sabor diferente. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador, preferiblemente metálico o de plástico rígido. Guarda el recipiente en el congelador y, cada 30-40 minutos, saca el helado y bátelo manualmente con un tenedor o unas varillas para romper los cristales de hielo y lograr una textura cremosa. Este truco es fundamental para evitar que se apelmace. Repite este proceso durante unas 3 o 4 horas, hasta que veas que el helado tiene la consistencia deseada. Sirve en copas o cucuruchos y disfruta al momento.

Consejo: Remueve y bate con energía obtener para una textura perfecta. Utiliza stevia de calidad para evitar matices amargos y obtener dulzor natural.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La cantidad obtenida da para 3 raciones, dependiendo del tamaño de las bolas servidas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 85-100 kcal por ración

Proteínas: 8-10 g

Grasas: 3-5 g

Hidratos de carbono: 4-6 g

Azúcares: solo los presentes de forma natural en la leche y el yogur

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el helado en el congelador durante 7 días, en un recipiente bien cerrado. Antes de servir, déjalo a temperatura ambiente de 10 a 15 minutos para que adquiera una textura cremosa.