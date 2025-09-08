España

Helado de queso cottage sin azúcar, un postre ideal para aprovechar los últimos días de calor

Es una opción saludable y con pocas calorías

El verano es la estación del año ideal para comer helado. Pese a que queden pocos días para que este acabe, todavía es una buena época para consumir este dulce. Además, si buscas mantener la línea o empezar una dieta, esta receta es ideal.

El queso cottage se ha convertido en toda una sensación por su sabor y textura. Por otra parte, es una fuente proteica muy buena, por lo que este postre va a cumplir con tus requerimientos nutricionales.

Receta de helado de queso cottage sin azúcar

El helado de queso cottage sin azúcar se prepara fácilmente mezclando los ingredientes en una batidora y alternando el tiempo en el congelador con momentos para removerlo. Lograrás un helado cremoso y ligero sin necesidad de máquina heladera. Obtendrás un resultado suave y con sabor fresco y natural.

Tiempo de preparación

  • Tiempo de elaboración: 10 minutos (preparación y mezcla de los ingredientes)
  • Tiempo en el congelador, con batidas manuales: 3-4 horas
  • Tiempo total aproximado: entre 3 y 4 horas

Ingredientes

  1. 200 g de queso cottage
  2. 100 g de yogur natural sin azúcar
  3. 50 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar
  4. 1 cucharadita de stevia en polvo (ajusta al gusto)
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  6. Frutos rojos triturados o cacao en polvo (opcional)

Cómo hacer helado de queso cottage sin azúcar, paso a paso

  1. Coloca el queso cottage, el yogur, la leche (o bebida vegetal), la stevia, la esencia de vainilla y la sal en una batidora.
  2. Tritura hasta que la mezcla quede fina y cremosa.
  3. Prueba y ajusta el punto de dulzor añadiendo más stevia si lo crees necesario.
  4. Incorpora los frutos rojos triturados o el cacao puro si deseas un sabor diferente.
  5. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador, preferiblemente metálico o de plástico rígido.
  6. Guarda el recipiente en el congelador y, cada 30-40 minutos, saca el helado y bátelo manualmente con un tenedor o unas varillas para romper los cristales de hielo y lograr una textura cremosa. Este truco es fundamental para evitar que se apelmace.
  7. Repite este proceso durante unas 3 o 4 horas, hasta que veas que el helado tiene la consistencia deseada.
  8. Sirve en copas o cucuruchos y disfruta al momento.

Consejo: Remueve y bate con energía obtener para una textura perfecta. Utiliza stevia de calidad para evitar matices amargos y obtener dulzor natural.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La cantidad obtenida da para 3 raciones, dependiendo del tamaño de las bolas servidas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 85-100 kcal por ración
  • Proteínas: 8-10 g
  • Grasas: 3-5 g
  • Hidratos de carbono: 4-6 g
  • Azúcares: solo los presentes de forma natural en la leche y el yogur

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el helado en el congelador durante 7 días, en un recipiente bien cerrado. Antes de servir, déjalo a temperatura ambiente de 10 a 15 minutos para que adquiera una textura cremosa.

