España

Queso cottage, la proteína que necesitas implementar en tu dieta: estos son sus beneficios

Es un alimento con muchos beneficios y una textura muy peculiar

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
El queso cottage, un producto
El queso cottage, un producto lácteo con muchos beneficios. (iStock)

La proteína es uno de los nutrientes más importantes en tu alimentación. Este, junto a los hidratos de carbono y las grasas, conforman el grupo de los macronutrientes. Esta ofrece numerosos beneficios para la salud, entre los que se encuentran la reparación de los tejidos musculares o la producción de energía.

Si eres una persona que tiene mucha actividad física o que está en una etapa de ganancia muscular, te conviene encontrar alimentos que sean proteicos y que no tengan muchas calorías. Uno de los productos que se adapta perfectamente a estos requerimientos es el queso cottage.

Qué es el queso cottage

El queso cottage es un tipo de queso fresco conocido por su textura grumosa y cremosa. Su origen parte de la leche de vaca, que se cuaja mediante la incorporación de un coagulante. Una vez formada la cuajada, se procede a cortar en trozos y calentar suavemente para eliminar la mayor parte del suero. Posteriormente, se drena el suero restante y se detiene la cocción, logrando la textura final.

Beneficios nutricionales

Este producto tiene un perfil nutricional excelente. Destaca por su alto contenido en proteínas de calidad. Por cada 100 gramos se obtienen alrededor de 12 gramos de este nutriente. Además contiene caseína, lo que hace que sea un alimento de absorción lenta, que contribuye a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Esto lo convierte en una herramienta muy útil para las personas que quieren perder peso.

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

El contenido graso del queso cottage resulta bajo en comparación con otros quesos. Dependiendo de la variedad, puede estar entre el 1% y el 4%, alcanzando aproximadamente 80 calorías por cada 100 gramos. Su aporte calórico es muy bajo, siendo otro argumento sólido para incluirlo en tu dieta.

Entre los micronutrientes que contiene destaca el calcio, necesario para la salud ósea, así como potasio, fósforo, sodio y magnesio. Este último favorece la recuperación muscular y previene calambres, función especialmente relevante para deportistas.

Además, es una fuente de ácidos grasos como el omega 3 y 6, importantes en la dieta diaria. También aporta vitaminas como la A, fundamental para el bienestar de la piel, y la B12, ubicada solo en alimentos de origen animal.

Público recomendado

El queso cottage es apto para la mayoría de las personas, gracias a su perfil bajo en grasas y alto en proteínas. Resulta conveniente en dietas para bajar de peso, ya que brinda saciedad, y en planes de alimentación para quienes desean mantener o aumentar masa muscular. También es ideal para quienes busquen un mayor consumo de calcio o buscan un complemento alimenticio de fácil digestión y bajo aporte calórico.

Sin embargo, hay ciertos grupos que deben evitar o limitar el consumo. Las personas con intolerancia a la lactosa pueden experimentar molestias digestivas, ya que este producto contiene lactosa. Tampoco es recomendable en quienes presentan alergia a la proteína de la leche de vaca. Asimismo, los pacientes con enfermedades renales o que deban restringir el consumo de sodio deben consultar con un profesional antes de incorporarlo a su dieta diaria.

Temas Relacionados

Queso cottageQuesoLecheSaludProteínaAlimentaciónAlimentación saludableEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Lavar el fuet con agua para quitarle la piel? Un carnicero da su opinión sobre este truco difundido en redes

Esta capa blanca no solo es comestible, sino que además puede aportar ciertos matices al sabor de este embutido

¿Lavar el fuet con agua

Estas son las multas que recibirán las empresas que llamen o escriban a sus empleados cuando estén de vacaciones

Aunque el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la desconexión digital, muchos temen dejar de responder por miedo a represalias

Estas son las multas que

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Suspendida la circulación del AVE entre Madrid-Barcelona por un fuego en Guadalajara

Se ha detectado un incendio forestal en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16:00 horas

Suspendida la circulación del AVE

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 agosto

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno advierte a las

El Gobierno advierte a las comunidades autónomas que se nieguen a acoger a los menores migrantes: “Tendrían que intervenir las fuerzas de seguridad”

Un mecánico en incapacidad temporal por una luxación en el hombro es pillado llevando sacos de 50 kilos para una obra en su casa: el despido es procedente

Una profesora advierte a los padres sobre la ropa a evitar para la vuelta al cole: “Piensen en el bienestar de sus hijos y faciliten la vida de los profesores”

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 agosto

Más de cinco millones de hogares en España deberán reformarse antes de 2030 para poder venderse o alquilarse

¡Casi gratis! Precio de la luz se desploma este 28 de agosto: a estas horas estará a menos de 1 euro

Incendios forestales y urbanismo: qué dice la Ley de Montes sobre construir en terrenos quemados

DEPORTES

Muere a los 51 años

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia

Johnny Herbert arremete contra Alonso: “Le mostraría la puerta de salida al ‘Matusalén’ de los pilotos”

Sorteo de la Champions League 2025-2026: cómo funciona, a qué hora es y dónde se puede ver

Dónde ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open y la jornada de LaLiga: la oferta de Movistar+