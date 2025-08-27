Queso cottage, la proteína que necesitas implementar en tu dieta: estos son sus beneficios

El queso cottage, un producto lácteo con muchos beneficios. (iStock)

La proteína es uno de los nutrientes más importantes en tu alimentación. Este, junto a los hidratos de carbono y las grasas, conforman el grupo de los macronutrientes. Esta ofrece numerosos beneficios para la salud, entre los que se encuentran la reparación de los tejidos musculares o la producción de energía.

Si eres una persona que tiene mucha actividad física o que está en una etapa de ganancia muscular, te conviene encontrar alimentos que sean proteicos y que no tengan muchas calorías. Uno de los productos que se adapta perfectamente a estos requerimientos es el queso cottage.

Qué es el queso cottage

El queso cottage es un tipo de queso fresco conocido por su textura grumosa y cremosa. Su origen parte de la leche de vaca, que se cuaja mediante la incorporación de un coagulante. Una vez formada la cuajada, se procede a cortar en trozos y calentar suavemente para eliminar la mayor parte del suero. Posteriormente, se drena el suero restante y se detiene la cocción, logrando la textura final.

Beneficios nutricionales

Este producto tiene un perfil nutricional excelente. Destaca por su alto contenido en proteínas de calidad. Por cada 100 gramos se obtienen alrededor de 12 gramos de este nutriente. Además contiene caseína, lo que hace que sea un alimento de absorción lenta, que contribuye a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Esto lo convierte en una herramienta muy útil para las personas que quieren perder peso.

El contenido graso del queso cottage resulta bajo en comparación con otros quesos. Dependiendo de la variedad, puede estar entre el 1% y el 4%, alcanzando aproximadamente 80 calorías por cada 100 gramos. Su aporte calórico es muy bajo, siendo otro argumento sólido para incluirlo en tu dieta.

Entre los micronutrientes que contiene destaca el calcio, necesario para la salud ósea, así como potasio, fósforo, sodio y magnesio. Este último favorece la recuperación muscular y previene calambres, función especialmente relevante para deportistas.

Además, es una fuente de ácidos grasos como el omega 3 y 6, importantes en la dieta diaria. También aporta vitaminas como la A, fundamental para el bienestar de la piel, y la B12, ubicada solo en alimentos de origen animal.

Público recomendado

El queso cottage es apto para la mayoría de las personas, gracias a su perfil bajo en grasas y alto en proteínas. Resulta conveniente en dietas para bajar de peso, ya que brinda saciedad, y en planes de alimentación para quienes desean mantener o aumentar masa muscular. También es ideal para quienes busquen un mayor consumo de calcio o buscan un complemento alimenticio de fácil digestión y bajo aporte calórico.

Sin embargo, hay ciertos grupos que deben evitar o limitar el consumo. Las personas con intolerancia a la lactosa pueden experimentar molestias digestivas, ya que este producto contiene lactosa. Tampoco es recomendable en quienes presentan alergia a la proteína de la leche de vaca. Asimismo, los pacientes con enfermedades renales o que deban restringir el consumo de sodio deben consultar con un profesional antes de incorporarlo a su dieta diaria.