Uno de los cocineros de Cristiano Ronaldo revela el secreto de su dieta para mantenerse en forma a los 40 años: “Son alimentos muy normales”

Según reveló Giorgio Barone, esta es la filosofía detrás de la alimentación del jugador portugués

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Cristiano Ronaldo posando. (Redes sociales)
Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas con mejor forma física de los últimos años. El futbolista portugués se ha convertido en una leyenda del mundo del fútbol por dos factores fundamentales: su talento natural y su ética de trabajo.

A los 40 años, “el bicho” sigue siendo el delantero titular del combinado nacional y es una de las grandes estrellas de la liga árabe. A lo largo de los años, muchas personas han especulado sobre su alimentación, creándose diferentes mitos en torno a este tema.

“Son alimentos muy normales”

Contrario a lo que muchos piensan, la alimentación de Ronaldo no depende de productos exóticos o fórmulas inalcanzables. Giorgio Barone, uno de los chefs que trabajó con el delantero cuando jugaba en la Juventus, insiste en la sencillez de estos menús. “Son alimentos muy normales”, explicó el cocinero al medio Men’s Health.

Barone detalla que las comidas del jugador se basan en proteínas, como pollo a la plancha, ternera de calidad, abundante pescado y huevos. Complementa estos alimentos como el aguacate y el arroz, ingredientes accesibles en cualquier supermercado.

En sus temporadas más exigentes, como ocurrió durante la etapa en la Juventus y el tramo final en el Real Madrid, las rutinas alimentarias podían incluir hasta seis comidas diarias. Las cantidades, el tipo de cocción y los horarios son clave en este sistema. Se prepara comida con muy poca sal y sin grasas saturadas, lo que favorece la recuperación muscular y la absorción de nutrientes.

A la base de proteínas se suma diferentes fuentes de grasas saludables. El aceite de coco, elegido tanto por el propio Ronaldo como por sus cocineros, representa una fuente estable de energía. El aguacate, presente en desayunos y ensaladas, contribuye con grasas monoinsaturadas y fibra. Los productos integrales, como pan de centeno o arroz negro, aparecen en la dieta en lugar de harinas blancas.

El consumo de pescado es casi una constante, incluso más relevante que la carne roja. Ocasionalmente también consume mariscos, preparados siempre con técnicas sencillas como hervido o a la plancha.

La hidratación compone otro de los pilares. Ronaldo evita las bebidas azucaradas y gaseosas, consumiendo principalmente agua y zumos naturales. Tampoco bebe alcohol, dado que lastra el rendimiento físico.

Además del menú, la constancia y la precisión son decisivas. Las comidas se planifican según la carga de entrenamiento y las necesidades de recuperación. Las frutas, en especial el plátano y los frutos del bosque, aparecen en snacks, ya que el objetivo es mantener los niveles de energía estables durante toda la jornada.

Esto da como resulta que tenga un estado de forma envidiable. En definitiva, la alimentación de Ronaldo gira en torno a la naturalidad y el equilibrio. Sin secretos complejos, el foco está en la regularidad y en seleccionar alimentos reales y frescos. El testimonio de su cocinero, sumado a la evidencia de su físico, respalda una filosofía: el rendimiento sostenido no depende de fórmulas milagrosas, sino de una constancia reforzada todos los días en la mesa y fuera de ella.

