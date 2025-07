Meryl Streep y Stanley Tucci se reúnen en nuevas imágenes de “El diablo viste a la moda 2”

Los actores fueron captados filmando nuevas escenas para la secuela en las calles de Nueva York (X/@mickmicknyc)

Meryl Streep y Stanley Tucci fueron vistos filmando escenas para El diablo viste a la moda 2 en Nueva York, casi dos décadas después del estreno de la primera película.

El rodaje tuvo lugar el lunes 28 de julio, semanas después de que la secuela iniciara su producción.

Ambos actores, que interpretan a Miranda Priestly y Nigel Kipling respectivamente, aparecieron con vestimenta elegante caminando juntos por las calles de la ciudad.

Anne Hathaway, otra de las protagonistas que vuelve al reparto, también fue fotografiada en el set luciendo atuendos de diseñador en distintas localizaciones de Manhattan.

La continuación cuenta con el regreso de varios miembros originales del reparto. Streep volverá a interpretar a la editora de Runway, Hathaway retoma su papel como Andrea Andy Sachs, Tucci vuelve como el director de arte Nigel Kipling y Emily Blunt regresa como Emily Charlton, la asistente personal senior de Miranda.

Las primeras imágenes del rodaje muestran la esperada reunión del elenco original, devolviendo a los fanáticos la dupla de Miranda y Nigel (20th Century Fox/X/@mickmicknyc)

La reunión de los actores principales despertó el interés de seguidores y prensa por la relación en pantalla entre los personajes, especialmente tras la publicación de imágenes del set donde Meryl Streep y Stanley Tucci comparten protagonismo.

Los nuevos miembros del elenco incluyen a Patrick Brammall, quien interpretará al nuevo interés amoroso de Andy, reemplazando a Nate, personaje interpretado originalmente por Adrian Grenier.

Kenneth Branagh también se suma al reparto como el esposo de Miranda, según reportes de varias publicaciones estadounidenses.

La presencia de Streep y Tucci junto al resto del elenco original fue confirmada después de que Entertainment Weekly informara que los actores principales habían firmado para la secuela.

La nueva película explorará la crisis de las revistas impresas, con Miranda enfrentando nuevos desafíos en el competitivo mundo de la moda (20th Century Fox)

Figuran también Tracie Thoms y Tibor Feldman en sus roles originales, mientras que el equipo técnico contará otra vez con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

Durante una entrevista en junio, Blunt habló sobre la dinámica entre su personaje y el de Streep.

“¿Por qué Meryl y yo siempre somos tan duras la una con la otra en cada película que hacemos?”, comentó entre risas, aludiendo a su colaboración previa en otros filmes.

Y añadió: “Han pasado 20 años, pero ha sido como un abrir y cerrar de ojos”.

Anne Hathaway compartió cómo lucirá interpretando a Andy Sachs 20 años después de su primera aparición (Instagram / annehathaway)

Todo lo que se sabe de “El diablo viste a la moda 2”

La secuela abordará la evolución laboral de Miranda Priestly en un contexto adverso para el periodismo impreso, mientras enfrenta a Emily Charlton, ahora convertida en ejecutiva de un grupo de lujo fundamental para la supervivencia publicitaria de Runway.

La historia original, basada en la novela de Lauren Weisberger, seguía a Andy Sachs, una joven graduada universitaria que comienza a trabajar como asistente de Miranda Priestly en la revista de moda Runway.

El film retrataba los desafíos personales y profesionales de Andy, incluyendo sus tensiones con su pareja Nate, interpretado entonces por Adrian Grenier.

EW confirmó en junio que Grenier no formará parte de la segunda parte, ya que el personaje de Nate no aparecerá en esta nueva entrega y su lugar lo ocupará el personaje de Patrick Brammall.

Adrian Grenier no regresa como Nate en la secuela, cediendo su lugar a un nuevo personaje interpretado por Patrick Brammall como pareja de Andy (20th Century tFox)

Se desconoce si la secuela adaptará los libros posteriores de Weisberger, Revenge Wears Prada (2013) y When Life Gives You Lululemons (2018), los cuales siguieron la vida de Andy y Emily como editoras de una revista y exploraron un nuevo encuentro con Miranda.

La propia guionista Aline Brosh McKenna señaló en el pasado que el periodismo ha cambiado de manera sustancial en los últimos años, lo que presentaría nuevos retos a la narrativa.

El final de El diablo viste a la moda mostraba a Andy alejándose del mundo editorial de la moda tras un viaje a París, optando por una vida más sencilla y buscando un empleo en un periódico local, gracias a una carta de recomendación de Miranda.

La última imagen reunía a ambas personajes en Nueva York, con un gesto silencioso que sellaba el cierre de su relación profesional.

El estreno de "El diablo viste a la moda 2" está previsto para mayo de 2026, coincidiendo casi con el vigésimo aniversario del primer film (20th Century Fox)

El rodaje de El diablo viste a la moda 2 se desarrolla principalmente en Nueva York, aunque por el momento no se han confirmado otros lugares de grabación.

Las imágenes filtradas en redes sociales muestran a las estrellas en diferentes zonas de Manhattan, mientras la producción avanza.

El estreno de la secuela está previsto para el 1 de mayo de 2026 bajo el sello de 20th Century Studios, acercándose así al vigésimo aniversario de la primera entrega.