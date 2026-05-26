La imagen viral de Salvador Illa y Bad Bunny en la Sagrada Familia: perfil bajo en un tour privado por la basílica

Salvador Illa y Bad Bunny en la Sagrada Familia (INSTAGRAM).

El inesperado encuentro entre Bad Bunny y Salvador Illa en el interior de la Sagrada Familia se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del fin de semana en Barcelona. El artista, que acaba de inaugurar en la ciudad la etapa europea de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, coincidió con el dirigente catalán durante una visita privada al emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí.

La fotografía fue compartida por el propio Illa en sus redes sociales y sorprendió tanto por el escenario elegido como por el contraste entre sus protagonistas. Mientras el presidente de la Generalitat aparecía sonriente junto al cantante, Bad Bunny optaba por un perfil discreto, con gorra, gafas oscuras y capucha, intentando pasar desapercibido entre los miles de turistas que recorren diariamente el recinto modernista.

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El mensaje que acompañaba la instantánea no tardó en viralizarse. “Gràcies per escollir Barcelona per començar el DtMF World Tour a Europa”, escribió Illa en catalán, agradeciendo al músico haber elegido la capital catalana como punto de partida de una gira que movilizará a cientos de miles de seguidores en todo el continente.

La presencia de Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— en la basílica se mantuvo en secreto hasta que el propio president publicó la imagen. Fuentes cercanas al Govern explicaron posteriormente que el artista tenía especial interés en conocer la Sagrada Familia antes de abandonar la ciudad y que la coincidencia con Illa se produjo durante esa visita.

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Bad Bunny en concierto. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El fenómeno Bad Bunny en España

Barcelona ha vivido durante varios días bajo el fenómeno Bad Bunny. El cantante ofreció dos multitudinarios conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde reunió a decenas de miles de espectadores y congregó también a numerosas caras conocidas del panorama cultural, deportivo y digital. Entre los asistentes destacaron figuras como Úrsula Corberó, Ibai Llanos o Lamine Yamal.

La gira española del artista será una de las más extensas de su carrera en Europa. Tras su paso por Barcelona, el puertorriqueño continuará con diez conciertos consecutivos en Madrid, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano, antes de seguir rumbo a Lisboa, Londres, París o Bruselas, ciudad donde cerrará el tour europeo el próximo 22 de julio.

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El contexto de esta visita añade todavía más interés a la fotografía. La Sagrada Familia atraviesa actualmente un momento especialmente simbólico, ya que el próximo 10 de junio recibirá la visita del papa León XIV con motivo de los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo. Salvador Illa figura entre las autoridades que asistirán a ese evento institucional.

Bad Gyal fue una de las invitadas sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Barcelona.

Precisamente, en las últimas semanas han circulado especulaciones sobre un posible encuentro entre Bad Bunny y el pontífice durante la estancia del Papa en España. Aunque no existe confirmación oficial, la coincidencia de agendas en Madrid ha alimentado las hipótesis, especialmente por el interés que el Vaticano habría mostrado en conocer al artista puertorriqueño.

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Más allá de la imagen institucional, la visita también refleja el enorme impacto cultural que está generando Bad Bunny en España. El artista se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales internacionales gracias al éxito de su álbum “Debí tirar más fotos”, un trabajo que consolidó aún más su posición dentro de la música latina global. Su evolución artística, desde los sonidos más urbanos hasta una propuesta que mezcla reguetón, salsa y referencias a la identidad puertorriqueña, ha marcado esta nueva etapa de su carrera.

Durante sus conciertos en Barcelona, el cantante no solo repasó sus mayores éxitos, sino que también mostró una faceta más emocional y ligada a sus raíces. La puesta en escena, inspirada en elementos tradicionales de Puerto Rico, fue uno de los aspectos más comentados por los asistentes.

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