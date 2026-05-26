España

La imagen viral de Salvador Illa y Bad Bunny en la Sagrada Familia: perfil bajo en un tour privado por la basílica

El presidente de la Generalitat y el cantante coincidieron dentro del monumento español más visitado

Guardar
Google icon
Salvador Illa y Bad Bunny en la Sagrada Familia (INSTAGRAM).
Salvador Illa y Bad Bunny en la Sagrada Familia (INSTAGRAM).

El inesperado encuentro entre Bad Bunny y Salvador Illa en el interior de la Sagrada Familia se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del fin de semana en Barcelona. El artista, que acaba de inaugurar en la ciudad la etapa europea de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, coincidió con el dirigente catalán durante una visita privada al emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí.

La fotografía fue compartida por el propio Illa en sus redes sociales y sorprendió tanto por el escenario elegido como por el contraste entre sus protagonistas. Mientras el presidente de la Generalitat aparecía sonriente junto al cantante, Bad Bunny optaba por un perfil discreto, con gorra, gafas oscuras y capucha, intentando pasar desapercibido entre los miles de turistas que recorren diariamente el recinto modernista.

PUBLICIDAD

El mensaje que acompañaba la instantánea no tardó en viralizarse. “Gràcies per escollir Barcelona per començar el DtMF World Tour a Europa”, escribió Illa en catalán, agradeciendo al músico haber elegido la capital catalana como punto de partida de una gira que movilizará a cientos de miles de seguidores en todo el continente.

La presencia de Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— en la basílica se mantuvo en secreto hasta que el propio president publicó la imagen. Fuentes cercanas al Govern explicaron posteriormente que el artista tenía especial interés en conocer la Sagrada Familia antes de abandonar la ciudad y que la coincidencia con Illa se produjo durante esa visita.

PUBLICIDAD

Bad Bunny en concierto. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Bad Bunny en concierto. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El fenómeno Bad Bunny en España

Barcelona ha vivido durante varios días bajo el fenómeno Bad Bunny. El cantante ofreció dos multitudinarios conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde reunió a decenas de miles de espectadores y congregó también a numerosas caras conocidas del panorama cultural, deportivo y digital. Entre los asistentes destacaron figuras como Úrsula Corberó, Ibai Llanos o Lamine Yamal.

La gira española del artista será una de las más extensas de su carrera en Europa. Tras su paso por Barcelona, el puertorriqueño continuará con diez conciertos consecutivos en Madrid, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano, antes de seguir rumbo a Lisboa, Londres, París o Bruselas, ciudad donde cerrará el tour europeo el próximo 22 de julio.

El contexto de esta visita añade todavía más interés a la fotografía. La Sagrada Familia atraviesa actualmente un momento especialmente simbólico, ya que el próximo 10 de junio recibirá la visita del papa León XIV con motivo de los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo. Salvador Illa figura entre las autoridades que asistirán a ese evento institucional.

Bad Gyal fue una de las invitadas sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Barcelona.
Bad Gyal fue una de las invitadas sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Barcelona.

Precisamente, en las últimas semanas han circulado especulaciones sobre un posible encuentro entre Bad Bunny y el pontífice durante la estancia del Papa en España. Aunque no existe confirmación oficial, la coincidencia de agendas en Madrid ha alimentado las hipótesis, especialmente por el interés que el Vaticano habría mostrado en conocer al artista puertorriqueño.

Más allá de la imagen institucional, la visita también refleja el enorme impacto cultural que está generando Bad Bunny en España. El artista se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales internacionales gracias al éxito de su álbum “Debí tirar más fotos”, un trabajo que consolidó aún más su posición dentro de la música latina global. Su evolución artística, desde los sonidos más urbanos hasta una propuesta que mezcla reguetón, salsa y referencias a la identidad puertorriqueña, ha marcado esta nueva etapa de su carrera.

Durante sus conciertos en Barcelona, el cantante no solo repasó sus mayores éxitos, sino que también mostró una faceta más emocional y ligada a sus raíces. La puesta en escena, inspirada en elementos tradicionales de Puerto Rico, fue uno de los aspectos más comentados por los asistentes.

Temas Relacionados

Salvador IllaBad BunnyFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

El Gobierno bloquea las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi por operar sin licencia de juego

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a estas dos empresas que permiten apostar sobre el resultado de eventos futuros

El Gobierno bloquea las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi por operar sin licencia de juego

La reina Matilde de Bélgica recuerda su pasado como psicóloga: la velada histórica que la conecta con la reina Letizia

La soberana belga emociona con una reflexión íntima durante uno de los eventos culturales más prestigiosos del país

La reina Matilde de Bélgica recuerda su pasado como psicóloga: la velada histórica que la conecta con la reina Letizia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

La mayoría de bancos adelanta el pago a la última semana de junio, aunque cada entidad establece una fecha concreta en la que los pensionistas recibirán la extraordinaria de verano

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

Última hora del caso Zapatero: novedades del sumario de Plus Ultra, la caja fuerte del expresidente y reacciones, en directo

El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

El juez del ‘caso Plus Ultra’ investiga si la trama liderada por Zapatero logró la intervención del CNI en la salida de Edmundo González de Venezuela

El sumario de 4.000 folios del caso Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero: ningún mensaje directo suyo pero muchas conversaciones que apuntan a su liderazgo en la trama

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

Los inspectores de Hacienda piden respeto ante “descalificaciones reiteradas” contra sus funciones en el sistema tributario

Más de 1,6 millones de españoles, atrapados en el subempleo: mujeres y jóvenes que quieren trabajar más horas y no les dejan

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales