La firma española que triunfa en Hollywood y desafía las estaciones: es la favorita de Kendall Jenner y Hailey Bieber

Kaia Gerber, Jennifer Lawrence y Hailey Bieber con prendas de Paloma Wool (INFOBAE ESPAÑA).

El otoño se aproxima y, con él, ese periodo desconcertante en el que vestirse resulta casi la tarea más difícil del día. Las temperaturas juegan al despiste: mañanas frescas, mediodías tibios y noches que vuelven a enfriar el ambiente. Jennifer Lawrence, siempre referente de estilo, parece haber encontrado la fórmula para transitar este limbo estacional. Su secreto no está únicamente en su instinto para combinar prendas, sino también en la elección de una firma que lleva el sello de Barcelona: Paloma Wool.

Hace unos días, la actriz fue vista en Nueva York junto a su marido, Cooke Maroney, con un atuendo pensado para este clima tan indeciso. Apostó por unos pantalones-falda fluidos y ligeramente translúcidos de Paloma Wool, una prenda que resume el espíritu de la marca: siluetas vaporosas, capas que dialogan entre sí y tejidos que combinan delicadeza con carácter. La elección no solo respondía a criterios estéticos; también resultaba práctica. Además, completó su look con un jersey marino, las icónicas bailarinas Viv de The Row y un bolso Dior D-Vibe. La imagen viral refuerza una idea que lleva varios años rondando por internet: Paloma Wool ha trascendido la etiqueta de “marca de Instagram” española para convertirse en sinónimo de moda en Hollywood.

Jennifer Lawrence causó sensación en Nueva York al salir a cenar con una camiseta color carbón y un vestido de seda azul marino sobre unos pantalones transparentes. La actriz completó su look chic y desenfadado con tacones negros de tiras, gafas de sol oscuras y un bolso de piel de cocodrilo verde texturizada, que le dio un toque de contraste. (Backgrid/The Grosby Group).

La firma fundada en 2014 por Paloma Lanna ya es habitual en los armarios de celebridades como Lily-Rose Depp, Ella Emhoff o Hailey Bieber. Esta última, de hecho, protagonizó otro momento viral al pasear por el SoHo neoyorquino con unos leggings de lunares de la casa catalana. Piezas como esas se agotan en cuestión de horas, lo que confirma el magnetismo de una propuesta que mezcla moda lenta, sensibilidad artística y producción cuidada.

Hailey combinó aquellas mallas capri –denominadas Aneu– con un tank top negro y unas sandalias minimalistas. Aunque actualmente están fuera de stock, el impacto fue inmediato: las redes y los portales de moda hablaron del encuentro entre la empresaria estadounidense y el universo creativo de Lanna. Una relación que, más allá de la prenda, subraya la fuerza de la moda española en el panorama internacional.

Kaia Gerber attends a Casting Session. (Backgrid)

La mirada de Paloma Lanna

Detrás de esta expansión se encuentra la visión tranquila pero firme de Paloma Lanna (San Sebastián, 1989). Su voz pausada y su inclinación natural hacia la colaboración artística han definido el rumbo de la marca. Desde el inicio, Paloma Wool se concibió como un proyecto experimental, con un pie en la moda y otro en la creación colectiva. Fotógrafas, artistas plásticas y músicas han participado en sus campañas, consolidando una identidad que rebasa la confección de prendas.

Según informa Vogue, Lanna no estudió diseño de moda, pero creció entre telas y patrones gracias al negocio familiar, Nice Things, fundado por sus padres. Esa experiencia temprana, unida a su formación empresarial, le permitió lanzar su propia firma en 2014. Lo que nació como una búsqueda personal pronto se transformó en un fenómeno global, sin renunciar a sus principios: producción local, ruptura con los calendarios rígidos de la industria, digitalización temprana y colaboración artística constante.

Si algo ha catapultado a Paloma Wool ha sido el boca a boca en clave de moda. Kaia Gerber, por ejemplo, compró en línea un jersey bicolor de algodón orgánico sin que el equipo de la marca reparara en quién era la clienta. Cuando lo llevó en un directo de Instagram durante la pandemia, la imagen se viralizó y consolidó un nuevo vínculo entre la modelo y la firma barcelonesa.

Rosalía vistiendo Paloma Wool (PALOMAWOOL).

Rosalía, amiga personal de Lanna, también ha llevado varias de sus prendas. En una de sus publicaciones en redes apareció con un suéter en tono crudo con un rostro dibujado al estilo Matisse, confirmando la afinidad estética entre ambas creadoras. Kendall Jenner y Emma Corrin se han sumado igualmente a esta comunidad, aportando visibilidad en alfombras rojas y fotografías callejeras.

La firma participa de forma regular en la 080 Barcelona Fashion y cuenta con tienda permanente en Nueva York, además de presencia en la Semana de la Moda de París. Con cada colección, Paloma Wool refuerza su lugar en el mapa global de la moda independiente, demostrando que un enfoque honesto y creativo puede competir con gigantes consolidados.

Última colección de Paloma Wool, disponible en su web

La otra firma española que triunfa en palacio

Si Paloma Wool ha seducido a Hollywood, Penelope Chilvers lo ha hecho con las casas reales europeas. Aunque la marca nació en Londres, su esencia es profundamente española: todos sus zapatos y accesorios se elaboran artesanalmente en talleres de nuestro país, con técnicas tradicionales que priorizan la durabilidad y los materiales naturales. No es casualidad que se haya convertido en un sello imprescindible para la princesa de Gales, la duquesa de Edimburgo o la princesa Eugenia, quienes recurren con frecuencia a sus alpargatas y botas para compromisos oficiales y eventos sociales.

Penelope Chilvers irrumpió en la escena internacional en 2004, cuando Kate Middleton popularizó sus botas de borlas largas. Dos décadas después, la diseñadora conserva intacto su magnetismo, manteniendo vivo el vínculo entre la artesanía española y la elegancia real.

La última incorporación a este exclusivo círculo es Harriet Sperling, prometida del príncipe Peter Phillips, que ha lucido en eventos recientes desde las icónicas Sevillana Dali en vibrantes tonos hasta las alpargatas de cuero Brook y las sandalias de plataforma Bella Suede. Su elección refleja el atractivo de una firma que combina comodidad con estilo, y que encarna esa versatilidad tan necesaria para la temporada social británica.

La entonces duquesa de Cambridge, Kate Middleton, visita Manor Farm en Little Stainton, Durham, Gran Bretaña, el 27 de abril de 2021. (Owen Humphreys/PA Wire/Pool vía REUTERS).