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La reina Matilde de Bélgica recuerda su pasado como psicóloga: la velada histórica que la conecta con la reina Letizia

La soberana belga emociona con una reflexión íntima durante uno de los eventos culturales más prestigiosos del país

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Matilde de Bélgica (Casa Real Belga)
Matilde de Bélgica (Casa Real Belga)

La agenda oficial de la realeza belga ha arrancado esta semana con una de sus citas más emblemáticas y esperadas: la inauguración del Concurso Internacional de Música Reina Isabel de Bélgica, una velada cargada de simbolismo, historia y emoción en la que la reina Matilde no solo ejerció su papel institucional, sino que también dejó entrever una faceta mucho más personal y humana.

Acudió al acto acompañada de su marido, el rey Felipe de Bélgica, pero fue ella quien presidió la ceremonia de apertura celebrada en el prestigioso Palacio de Bellas Artes de Bruselas, escenario de una noche marcada por la excelencia musical y por dos importantes aniversarios: los 75 años de uno de los certámenes más respetados del panorama clásico internacional y la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de la reina Isabel de Bélgica, bisabuela del actual monarca y reconocida violinista.

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Pero más allá del protocolo y del brillo institucional, fue una reflexión de la reina Matilde la que captó toda la atención. Su pasado profesional, anterior a su entrada en la familia real, volvió inesperadamente al centro del discurso y aportó una dimensión profundamente emocional a una noche ya de por sí histórica.

La reina Matilde recuerda su formación como psicóloga y muestra su lado más empático

Durante su intervención ante la Radio Télévision Belge Francophone, la reina definió este concurso como “la Champions League de la música clásica”, subrayando así el extraordinario nivel de exigencia al que se enfrentan los jóvenes intérpretes participantes. No se trata de una exageración: este certamen, inicialmente dedicado al violín y al piano y ampliado al violonchelo desde 2017, es considerado uno de los más prestigiosos del mundo.

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Sin embargo, lo que más sorprendió fue la manera en que Matilde conectó emocionalmente con los concursantes. Lejos de limitarse a un discurso protocolario, confesó ponerse en la piel de los músicos que suben al escenario bajo una presión extrema.

King Philippe, Queen Mathilde of Belgium and Crown Prince Haakon arrive for a lunch hosted by Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store at Akershus Palace in Oslo, Norway, March 25, 2026. NTB/Heiko Junge via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
King Philippe, Queen Mathilde of Belgium and Crown Prince Haakon arrive for a lunch hosted by Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store at Akershus Palace in Oslo, Norway, March 25, 2026. NTB/Heiko Junge via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

Puedo sentir la tensión que deben experimentar frente al público cuando descubren esa pieza obligatoria”, explicó. Y añadió una frase que reveló una faceta menos conocida de su trayectoria: “Como psicóloga, siento una enorme compasión por ellos en ese momento”.

Antes de convertirse en reina y de conocer al entonces príncipe Felipe durante una gala en el castillo de Beloeil, Matilde d’Udekem d’Acoz construyó un camino profesional sólido y discreto. Estudió Psicología en la Universidad Católica de Lovaina y posteriormente se especializó en logopedia, una formación que hoy sigue marcando su manera de entender su papel público y su conexión con quienes la rodean.

Un homenaje con acento español: Pau Casals, protagonista del aniversario

La edición de este año del concurso tiene además un fuerte vínculo con España. Parte de la celebración gira en torno al 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, el legendario violonchelista catalán nacido en Barcelona y considerado una de las figuras más influyentes de la música clásica del siglo XX.

Casals mantuvo una estrecha amistad con la reina Isabel de Bélgica, lo que refuerza el simbolismo de este homenaje conjunto entre ambos países. Como gesto excepcional, la Fundación Pau Casals ha cedido para el certamen uno de los objetos más preciados del legado del músico: su violonchelo favorito.

La finca, ubicada en Granada, fue su refugio vacacional hasta 1993, año en el que el monarca falleció mientras se encontraba de vacaciones en la localidad andaluza.

Construido en 1733 por el prestigioso lutier veneciano Matteo Goffriller, este instrumento acompañó al maestro durante seis décadas y será utilizado por el ganador del concurso durante dos años, con posibilidad de ampliar el préstamo hasta cuatro. Para Casals, aquel violonchelo era mucho más que una herramienta de trabajo. “Mi violonchelo es mi mejor amigo, mi amigo más querido; incluso amo sus cuerdas, que suenan mejor justo cuando están a punto de romperse”, solía decir, dejando clara la profunda conexión emocional que mantenía con el instrumento.

El vestido azul de Matilde que vuelve a unirla con Kate Middleton

El look de Pampita que recordó un icónico vestido de Kate Middleton
Kate Middleton con un vestido de Jenny Packham. (CAMERA PRESS/ROTA)

Como suele suceder en las grandes citas reales, la moda también tuvo su momento protagonista. Y una vez más, la elección estilística de la reina Matilde sirvió para establecer paralelismos con otras figuras destacadas de la realeza europea, especialmente con Kate Middleton.

La reina belga deslumbró con un sofisticado vestido azul firmado por Jenny Packham, una de las diseñadoras favoritas de la princesa de Gales. El modelo elegido, conocido como Electrica, está valorado en 3.810 euros y combina serenidad, elegancia y modernidad con una impecable ejecución.

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