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El Gobierno bloquea las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi por operar sin licencia de juego

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a estas dos empresas que permiten apostar sobre el resultado de eventos futuros

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Diego Radamés - Europa Press)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Diego Radamés - Europa Press)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi, que permiten apostar sobre el resultado de eventos futuros, por operar en España sin la autorización administrativa exigida por la normativa de juego. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, ha ordenado además el bloqueo cautelar de las páginas web de ambas plataformas hasta que se resuelva el expediente.

La notificación del procedimiento se ha formalizado este martes a través del Boletín Oficial del Estado, después de varios intentos fallidos de comunicación directa con los operadores, cuyos domicilios se encuentran en el extranjero. El proceso administrativo se desarrollará durante los próximos tres o cuatro meses, plazo estimado para su resolución, según informa el departamento de Bustinduy en un comunicado.

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Estas plataformas de predicción funcionan como mercados en los que los usuarios compran y venden participaciones vinculadas al resultado de acontecimientos futuros, estableciendo precios que reflejan la probabilidad de cada escenario. Se trata de un modelo conocido como apuestas cruzadas, en el que los propios usuarios realizan transacciones entre sí, mientras la plataforma actúa como intermediaria y cobra comisiones por su gestión.

Licencia administrativa específica

Los mercados de predicción permiten estimar la probabilidad de diversos acontecimientos, como elecciones, indicadores económicos, resultados deportivos o fenómenos meteorológicos, a través de la participación colectiva de los usuarios.

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La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) recuerda que, en España, al igual que en otras jurisdicciones europeas, estos mercados se consideran juegos de azar cuando implican apuestas sobre resultados futuros inciertos. Por este motivo, su explotación en el país requiere una licencia administrativa específica.

Imagen de la página de Polymarket.
Imagen de la página de Polymarket.

La DGOJ advierte también que los operadores sin autorización no cumplen con las garantías técnicas y regulatorias establecidas en España. Entre las exigencias figuran sistemas de verificación de identidad, controles para impedir el acceso de menores de edad y de personas autoexcluidas o con prohibición de jugar, así como los estándares de supervisión necesarios para la protección de los usuarios.

Otras sanciones

El Ministerio de Consumo ya impuso sanciones por un valor superior a 140 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar por internet durante 2024. Según los datos oficiales, solo en el segundo semestre las multas superaron los 77 millones de euros, que se suman a los más de 65 millones registrados en la primera mitad del año. El balance anual alcanzó así casi 143 millones de euros en sanciones dentro del sector, una cifra récord.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha informado de que el Ministerio impuso sanciones superiores a los 140 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar online en España durante el año 2024. "El principio es garantizar la protección y los derechos de los consumidores y combatir el fraude y las prácticas abusivas", ha señalado. (Fuente: Senado / Europa Press)

En concreto, en el segundo semestre de 2024 impuso sanciones a 26 operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar ‘online’, 14 de ellas muy graves y dirigidas a operadores extranjeros por operar sin licencia. Son de 10 millones de euros para un operador reincidente y de 5 millones de euros para el resto. Las 14 empresas extranjeras fueron WotNV, Magicwin games tech LTD, Winbet NV, Spicyjactpos games tech LTS, Lama tech limitada, Chestoption sociedad de responsabilidad limitada, Pennytech holding BV, Group gaem BV, Mibs NV, Fgs software solutions S.R.L, Investan NV, Tinietech holding B.V, Adonio N.V y Techsolutions group N.V.

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