Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada tras pasar diez días en la UCI: “Se encuentra mucho más estable”

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, amigo cercano del rey Felipe VI, evoluciona de forma favorable tras el grave accidente de tráfico que sufrió la madrugada del pasado 8 de agosto en Palma de Mallorca. El músico permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, donde continúa bajo estrecha vigilancia médica, aunque los últimos partes invitan al optimismo.

Según el comunicado emitido por el centro hospitalario, el artista “ha experimentado una sensible mejoría en los últimos días y se encuentra mucho más estable”. A pesar de este avance, los médicos han recalcado que seguirá en cuidados intensivos hasta que se confirme su evolución positiva. Una noticia alentadora que llega después de jornadas de gran incertidumbre en las que se llegó a temer por su vida.

Anglada, de 52 años, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde su ingreso. El pasado miércoles se le practicó una compleja operación de cadera en la que se le colocaron placas en la pelvis y se recolocó la cabeza del fémur. También se le extirpó el bazo y, en los próximos días, volverá al quirófano para reparar las lesiones de la mandíbula y la muñeca. A pesar de la dureza del proceso, fuentes cercanas confirman que ya no necesita respiración asistida ni sedación, un signo clave de recuperación.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

La familia del cantante ha estado a su lado desde el primer momento. Su esposa, Pilar Aguiló, y sus hijos adolescentes, Julia y Jaume, de 17 y 15 años, permanecen junto a él en el hospital, aunque únicamente pueden acceder en los horarios establecidos por la UCI. Amigos íntimos del artista también se han volcado, apoyando tanto al músico como a sus allegados durante estos días críticos.

La noticia del atropello causó un profundo impacto en Mallorca y entre quienes conocen la estrecha amistad que une al cantante con Felipe VI. De hecho, el monarca suele asistir a sus conciertos en Palma durante el verano, y apenas una semana antes del accidente se le vio disfrutar de uno de sus recitales en el Club Náutico. Anglada fue incluso invitado a la recepción oficial en Marivent celebrada en agosto, un gesto que da cuenta de la cercanía entre ambos.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 8 de agosto en la avenida Joan Miró, a la altura de Cala Mayor. Anglada circulaba en moto cuando fue embestido por un turismo cuyo conductor no se detuvo a auxiliarle. Gracias a la colaboración de varios testigos, que facilitaron la matrícula a la Policía Local, el responsable fue detenido horas después en su domicilio. Se trata de un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcoholemia. Actualmente se encuentra en prisión provisional, acusado de delitos contra la seguridad vial, lesiones imprudentes y omisión de socorro.

Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent. (RAÚL TERREL / EUROPA PRESS).

Un proceso lento pero esperanzador

La periodista Beatriz Cortázar detalló en Es la mañana de Federico que el accidente podría haber sido “letal”, pero que, afortunadamente, “no hay lesión cerebral”. Asimismo, aseguró que tanto Jaume Anglada como su familia y su círculo cercano tienen que armarse de paciencia en este complicado momento, pues la recuperación será lenta.

″En cuanto han visto que ha superado los primeros días es cuando empiezan a arreglar los desperfectos. A medida que está más estabilizado, más sostenido por la química que le están poniendo, le van metiendo en quirófano para arreglar las fracturas. Le están haciendo lo de subirle las ventanas. Levantarle la sedación, un rato, hacerle preguntas. Es el protocolo habitual. La familia tiene que tener mucha paciencia. Tranquilidad porque es un hombre joven y fuerte", explico la tertuliana.

Por el momento, habrá que esperar a los próximos días para conocer más detalles de su evolución. Lo que sí se sabe con certeza es que los reyes Felipe VI y Letizia están al pendiente de cada detalle acontecido con su amigo. Y es que, pese a que se encuentran de vacaciones, han estado en contacto con la esposa del artista, Pilar Aguiló, para conocer de primera mano todo lo relacionado con su evolución.