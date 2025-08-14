España

Jaume Anglada, operado tras su grave accidente: “Le han puesto unas placas en la pelvis”

El cantante, amigo íntimo del rey Felipe VI, continúa en la UCI y en coma inducido tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga

Alba García

Alba García

Jaume Anglada. (Josefina Blanco /
Jaume Anglada. (Josefina Blanco / Europa Press)

Pasado el susto inicial al conocerse el accidente de Jaume Anglada, que el pasado 8 junio fue arrollado por vehículo que se dio a la fuga, la familia y sus amigos más cercanos siguen cada paso de su recuperación.

El cantante mallorquín se encuentra en coma inducido debido a las graves heridas que sufrió y poco a poco está recibiendo tratamiento médico. La última hora sobre su estado de salud es que este miércoles, 13 de agosto, ha sido intervenido de la cadera.

Según desvela el diario mallorquín Última Hora, los médicos “le han puesto unas placas en la pelvis y le han colocado la cabeza del fémur”. La intervención ha sido favorable, pero esperan días duros, porque la recuperación será larga y todavía necesitará más cirugías en la misma parte del cuerpo, además de en la mandíbula.

El parte médico confirma que Anglada está estable, aunque la situación sigue siendo grave. Según fuentes recogidas por Europa Press además de las fracturas en la cadera, mandíbula y costillas, “habría sufrido la extirpación del bazo”, lo que complica aún más el panorama. El periodista Alberto Guzmán añadió en D Corazón (TVE) que el ingreso “va para largo”.

04/08/2025 (Foto de ARCHIVO)J aume
04/08/2025 (Foto de ARCHIVO)J aume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

En estos momentos tan difíciles, su esposa Pilar Aguiló está siendo su gran apoyo y permanece a su lado desde el primer instante, acompañándole de forma constante en la UCI. La familia y el equipo médico han pedido respeto y discreción mientras continúa la recuperación del artista, que sigue en estado grave, pero estabilizado tras el brutal atropello sufrido por un conductor ebrio que se dio a la fuga.

El apoyo de su círculo más cercano y el interés de los reyes Felipe y Letizia

Julián Aguirre, uno de los amigos de toda la vida de Jaume Anglada, dio más detalles del estado del artista en Y ahora Sonsoles, de Antena 3: “Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo, pero a veces no contesta de la manera acertada”, contó, dejando claro que la situación no es fácil.

Por su parte, los reyes Felipe y Letizia, quienes mantienen una estrecha amistad con el cantante, han estado en contacto con su esposa para conocer de primera mano la evolución de su estado de salud. La noticia sorprendió a la pareja real mientras se encontraban de vacaciones en Grecia. Según fuentes cercanas, una vez mejore el estado del artista, tienen previsto visitarlo. Hace apenas una semana, el cantante estuvo con el monarca y la consorte en las regatas de Mallorca, donde ofreció un concierto.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

El brutal accidente de Jaume Anglada

El conductor responsable del choque, un joven de 20 años que iba en estado de embriaguez, fue localizado rápido porque varios testigos anotaron la matrícula. Según explicó ante el juez, “no vio al cantante cuando hizo una maniobra prohibida”. La investigación sigue adelante para aclarar todos los detalles.

Pablo Juanico, abogado del conductor implicado, detalló en el espacio de Antena 3 que a su defendido se le imputan tres delitos: conducción bajo los efectos del alcohol, abandono del lugar del accidente y lesiones imprudentes. El letrado explicó que su cliente, un joven de 20 que actualmente está en prisión provisional, se encuentra “enormemente arrepentido” y “muy abatido”.

