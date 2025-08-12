Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada tras su trágico accidente: “Va a tardar mucho en recuperarse”

La noche del viernes, Mallorca se vio sacudida por un grave accidente de tráfico. Jaume Anglada, de 52 años, fue embestido mientras circulaba en su motocicleta y permanece ingresado en estado crítico. El suceso tuvo lugar cuando el cantautor recorría una carretera de la isla y fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El músico fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los equipos médicos lo mantienen en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones, que incluyeron una operación de emergencia para extirparle el bazo y múltiples fracturas. Durante el fin de semana, la prensa local informó de su estado y del seguimiento constante a las actualizaciones médicas.

Anglada, reconocido en el ámbito musical y por su vínculo personal con los reyes Felipe VI y Letizia, cuenta con un fuerte círculo de apoyo. Los monarcas, quienes mantienen una estrecha amistad con el cantante, han estado en contacto con su esposa, Pilar Aguiló, para conocer de primera mano la evolución de su estado de salud. La noticia sorprendió a la pareja real mientras se encontraban de vacaciones en Grecia. Según fuentes cercanas, una vez mejore el estado del artista, tienen previsto visitarlo. Hace apenas una semana, el cantante compartió con los monarcas en las regatas de vela, donde ofreció un concierto.

Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent (RAÚL TERREL / EUROPA PRESS)

“Le mandamos un WhatsApp cada mañana”

La gravedad del accidente ha generado preocupación entre amigos y allegados. Este lunes, Julián Aguirre, amigo cercano del músico, ha intervenido en el programa Y ahora Sonsoles y ha ofrecido nuevos detalles sobre la situación de Anglada. “Va a tardar mucho en recuperarse”, ha asegurado Aguirre, poniendo el foco de atención en el nivel de angustia entre el entorno íntimo del cantante, quienes se comunican diariamente para conocer el avance del tratamiento. “Yo no sé los partes médicos que están pasando. Yo sé realmente cómo se encuentra él. Los amigos muy cercanos le mandamos un WhatsApp cada mañana para saber cómo ha pasado la noche”, ha confesado.

El estado de salud del músico sigue siendo delicado. Y es que Aguirre ha expresado que los médicos lo están despertando de manera paulatina para evaluar el alcance de los daños neurológicos, mediante preguntas básicas como cuántos hijos tiene. Según sus palabras, Anglada no siempre responde de forma precisa, lo que incrementa la inquietud sobre su recuperación. "Él está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. A él no le gusta que hablemos de él. Es fastidiado que tenga que salir a la luz Jaime Anglada por esta noticia cuando es lo que más va a odiar cuando se despierte".

En las próximas intervenciones previstas, el cantante será sometido el miércoles, 13 de agosto, a una operación de cadera, una de las diversas fracturas sufridas. “Lo más importante es que va a salir adelante por la fortaleza y por todas las personas que tiene”, ha zanjado Aguirre en el espacio de Antena 3.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

El abogado del conductor implicado, Pablo Juanico, ha detallado en el mismo programa que a su defendido se le imputan tres delitos: conducción bajo los efectos del alcohol, abandono del lugar del accidente y lesiones imprudentes. El letrado ha dicho que su cliente, un joven de 20 que, actualmente, está en prisión provisional, se encuentra “enormemente arrepentido” y “muy abatido”. Él huye. Tras el accidente no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Tiene miedo y se va“, ha manifestado el letrado. Además, ha dejado claro que el detenido reconoce su responsabilidad durante la instrucción y manifestó su disposición a afrontar tanto las consecuencias penales como civiles.

La familia de Anglada ha recibido numerosas muestras de apoyo de personalidades del ámbito social y cultural. A pesar del momento crítico, amigos y allegados se aferran a la fortaleza del músico para salir adelante. Por su parte, los representantes legales del presunto responsable del accidente reiteraron su compromiso con la asunción total de responsabilidades y manifestaron su pesar a la familia afectada.