España

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada tras su trágico accidente: “Va a tardar mucho en recuperarse”

El íntimo amigo del rey Felipe VI se encuentra en estado crítico tras haber sido embestido por un vehículo en Mallorca

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar

La noche del viernes, Mallorca se vio sacudida por un grave accidente de tráfico. Jaume Anglada, de 52 años, fue embestido mientras circulaba en su motocicleta y permanece ingresado en estado crítico. El suceso tuvo lugar cuando el cantautor recorría una carretera de la isla y fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El músico fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los equipos médicos lo mantienen en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones, que incluyeron una operación de emergencia para extirparle el bazo y múltiples fracturas. Durante el fin de semana, la prensa local informó de su estado y del seguimiento constante a las actualizaciones médicas.

Anglada, reconocido en el ámbito musical y por su vínculo personal con los reyes Felipe VI y Letizia, cuenta con un fuerte círculo de apoyo. Los monarcas, quienes mantienen una estrecha amistad con el cantante, han estado en contacto con su esposa, Pilar Aguiló, para conocer de primera mano la evolución de su estado de salud. La noticia sorprendió a la pareja real mientras se encontraban de vacaciones en Grecia. Según fuentes cercanas, una vez mejore el estado del artista, tienen previsto visitarlo. Hace apenas una semana, el cantante compartió con los monarcas en las regatas de vela, donde ofreció un concierto.

Jaume Anglada, íntimo amigo del
Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent (RAÚL TERREL / EUROPA PRESS)

“Le mandamos un WhatsApp cada mañana”

La gravedad del accidente ha generado preocupación entre amigos y allegados. Este lunes, Julián Aguirre, amigo cercano del músico, ha intervenido en el programa Y ahora Sonsoles y ha ofrecido nuevos detalles sobre la situación de Anglada. “Va a tardar mucho en recuperarse”, ha asegurado Aguirre, poniendo el foco de atención en el nivel de angustia entre el entorno íntimo del cantante, quienes se comunican diariamente para conocer el avance del tratamiento. “Yo no sé los partes médicos que están pasando. Yo sé realmente cómo se encuentra él. Los amigos muy cercanos le mandamos un WhatsApp cada mañana para saber cómo ha pasado la noche”, ha confesado.

El estado de salud del músico sigue siendo delicado. Y es que Aguirre ha expresado que los médicos lo están despertando de manera paulatina para evaluar el alcance de los daños neurológicos, mediante preguntas básicas como cuántos hijos tiene. Según sus palabras, Anglada no siempre responde de forma precisa, lo que incrementa la inquietud sobre su recuperación. "Él está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. A él no le gusta que hablemos de él. Es fastidiado que tenga que salir a la luz Jaime Anglada por esta noticia cuando es lo que más va a odiar cuando se despierte".

En las próximas intervenciones previstas, el cantante será sometido el miércoles, 13 de agosto, a una operación de cadera, una de las diversas fracturas sufridas. “Lo más importante es que va a salir adelante por la fortaleza y por todas las personas que tiene”, ha zanjado Aguirre en el espacio de Antena 3.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

El abogado del conductor implicado, Pablo Juanico, ha detallado en el mismo programa que a su defendido se le imputan tres delitos: conducción bajo los efectos del alcohol, abandono del lugar del accidente y lesiones imprudentes. El letrado ha dicho que su cliente, un joven de 20 que, actualmente, está en prisión provisional, se encuentra “enormemente arrepentido” y “muy abatido”. Él huye. Tras el accidente no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Tiene miedo y se va“, ha manifestado el letrado. Además, ha dejado claro que el detenido reconoce su responsabilidad durante la instrucción y manifestó su disposición a afrontar tanto las consecuencias penales como civiles.

La familia de Anglada ha recibido numerosas muestras de apoyo de personalidades del ámbito social y cultural. A pesar del momento crítico, amigos y allegados se aferran a la fortaleza del músico para salir adelante. Por su parte, los representantes legales del presunto responsable del accidente reiteraron su compromiso con la asunción total de responsabilidades y manifestaron su pesar a la familia afectada.

Temas Relacionados

Jaume AngladaFelipe VIReina LetiziaFamilia Real EspañolaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: “Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho”

El sistema público de pensiones afronta un reto sin precedentes y el Banco de España calcula que se necesitan millones de inmigrantes en edad de trabajar para garantizar su sostenibilidad

Un jubilado, sobre las deportaciones

Andalucía aprueba incentivos de hasta 5.500 euros para autónomos que lleven a cabo nuevos proyectos

La Junta destina 104 millones de euros a un plan de ayudas que apoya el emprendimiento y busca combatir la despoblación de zonas rurales

Andalucía aprueba incentivos de hasta

Ni vinagre blanco ni bicarbonato: el truco para limpiar el horno y no dejar manchas

Una mezcla casera con dos ingredientes accesibles y económicos que logran eliminar la grasa sin dañar la superficie ni dejar residuos

Ni vinagre blanco ni bicarbonato:

España se enfrenta a decenas de incendios, avivados por el viento y el intenso calor: Castilla y León, con más de 3.000 desalojados, se lleva la peor parte

Los equipos de extinción trabajan sin descanso en diferentes puntos del país en medio de la ola de calor. Interior ha activado la fase de preemergencia

España se enfrenta a decenas

Cómo hacer la reanimación boca a boca, la técnica de primeros auxilios que puede salvar vidas

En la maniobra de la reanimación cardiopulmonar ya no es obligatoria esta maniobra

Cómo hacer la reanimación boca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el hombre que sufrió

Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El coche que es igual de grande que un Volkswagen Tiguan pero que cuesta 15.000 euros menos

La Justicia ratifica el despido de una repartidora de pan que no quiso compartir sus itinerarios tras reiteradas peticiones de sus superiores

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

ECONOMÍA

Un jubilado, sobre las deportaciones

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: “Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de agosto

Uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro y la tasa duplica la media de la UE pese a la bajada en el último año

Con 362.000 metros cuadrados y unas 260 tiendas: así será el centro comercial más grande de Madrid

Jeques árabes, estrellas del deporte y magnates de Silicon Valley: los megayates que llegan a España este agosto

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19