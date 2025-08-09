España

El joven de 20 años que atropelló a Jaume Anglada y se dio a la fuga está en prisión provisional: los cargos que enfrenta

El íntimo amigo de Felipe VI se encuentra ingresado en la UCI y su pronóstico es grave

Por Eveling Díaz Soriano

Jaume Anglada se encuentra en la UCI tras sufrir un grave accidente (Europa Press)

Jaume Anglada continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, tras ser atropellado la madrugada de este viernes, 8 de agosto. Su pronóstico sigue siendo grave pero estable, pues el incidente le provocó un importante traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en cadera, mandíbula y costillas. Por si fuera poco, las lesiones internas obligaron a los médicos a extirparle el bazo.

Todo tuvo lugar cuando conducía su moto por la avenida Joan Miró, en la zona de Cala Mayor, y un vehículo, que circulaba en sentido contrario, le embistió. Tras el impacto, el conductor del automóvil abandonó el lugar sin prestar auxilio al cantautor. La investigación señala que el coche impactó de frente contra la moto y, posteriormente, huyó de la escena sin auxiliar al accidentado.

Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Local localizó al conductor en su domicilio y lo detuvo. Se trata de un joven de 20 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la información manejada por la prensa local mallorquina, el chico ha pasado a disposición judicial y, después de declarar, el juez en funciones de los Juzgados de Vía Alemania, ha decretado su ingreso en prisión provisional, mientras la investigación sigue su curso.

Jaime Anglada en una imagen de archivo (Europa Press)

El presunto autor del atropello presentaba una tasa de alcoholemia que triplicaba lo permitido. El joven ha reconocido los hechos ante el juez y, además, ha dejado saber que está comprometido en abonar la responsabilidad civil. El detenido enfrenta cargos por omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y un delito contra la seguridad vial. Dicha infracción podría llevarle a cumplir una pena de 6 meses a 4 años de prisión, ademá de la privación del derecho a conducir, al menos, durante cuatro años.

Íntimo amigo de los reyes Felipe VI y Letizia

El accidente ha causado una profunda conmoción en Palma de Mallorca, donde el artista goza de un gran aprecio. De hecho, mantiene una estrecha relación con los reyes Felipe VI y Letizia, quienes acostumbran a acudir a sus conciertos durante sus estancias en Mallorca.

Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, durante la recepción de Marivent (RAÚL TERREL / EUROPA PRESS)

La última aparición pública del mallorquín fue el pasado miércoles, 6 de agosto, cuando acudió a la tradicional recepción real llevada a cabo en el Palacio de Marivent y en la que estuvieron presentes los monarcas, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y la reina Sofía. Incluso, ofreció un concierto en la terraza del Real Club Náutico de Palma con motivo de la Copa del Rey, evento en el que también estuvo presente el hijo de Juan Carlos I.

Por entonces, nada hacía presagiar lo que ocurriría dos días después. Los royals españoles, quienes se encuentran disfrutando de su período vacacional en Grecia, se han enterado del desafortunado accidente. De acuerdo con la información que ha salido a la luz, los dos están muy al pendientes de la evolución de Jaume Anglada. De hecho, mantienen un contacto constante con Pilar Aguiló, esposa del artista, para conocer de primera mano cada detalle relacionado con su delicado estado de salud.

