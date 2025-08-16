España

Nuevos datos del estado de salud de Jaume Anglada tras someterse a dos operaciones: “Su evolución es satisfactoria”

El músico e íntimo amigo de los reyes sufrió un grave accidente en Mallorca después de haber sido embestido por un vehículo

Eveling Díaz Soriano

Jaume Anglada en una imagen
Jaume Anglada en una imagen de archivo (Europa Press)

Fue la madrugada del pasado 8 de agosto cuando Jaume Anglada fue embestido por un vehículo mientras circulaba con su moto por la avenida Joan Miró, en la zona de Cala Mayor, en Mallorca. Un coche, que circulaba en sentido contrario, impactó contra él, provocándole un importante traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en cadera y costillas, además de varias lesiones internas.

El conductor del automóvil abandonó el lugar sin prestar auxilio al íntimo amigo de los reyes Felipe VI y Letizia. Cuando fue atendido por el equipo médico, el músico tuvo que someterse a una operación urgente para extirparle el bazo debido a sus numerosas lesiones internas. Seis días después, volvió a pasar por quirófano para ponerle unas placas en la pelvis y colocarle la cabeza del fémur.

Desde el primer momento en el que fue auxiliado, el mallorquín permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y lo mantienen en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones. Ahora, una semana después del trágico accidente, han salido a la luz nuevos detalles sobre la evolución en su estado de salud.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada

De acuerdo con el último parte médico al que ha tenido acceso Última Hora, Jaume Anglada continúa estable dentro de la gravedad. “La evolución postoperatoria del cantante es satisfactoria, sin complicaciones inmediatas”, ha adelantado el medio local mallorquín.

No obstante, seguirá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Y es que todo apunta que tendrá que someterse a una nueva operación de las muñecas y la mandíbula. Aunque se desconoce la fecha exacta de su próxima intervención, todo apunta a que esta se realizará en los próximos días.

Jaume Anglada, íntimo amigo del
Jaume Anglada, íntimo amigo del Felipe VI, sufre un grave accidente. (Instagram)

La periodista Beatriz Cortázar detalló en Es la mañana de Federico que el accidente podría haber sido “letal”, pero que, afortunadamente, “no hay lesión cerebral”. Asimismo, aseguró que tanto Jaume Anglada como su familia y su círculo cercano tienen que armarse de paciencia en este complicado momento, pues la recuperación será lenta.

″En cuanto han visto que ha superado los primeros días es cuando empiezan a arreglar los desperfectos. A medida que está más estabilizado, más sostenido por la química que le están poniendo, le van metiendo en quirófano para arreglar las fracturas. Le están haciendo lo de subirle las ventanas. Levantarle la sedación, un rato, hacerle preguntas. Es el protocolo habitual. La familia tiene que tener mucha paciencia. Tranquilidad porque es un hombre joven y fuerte", explico la tertuliana.

Por el momento, habrá que esperar a los próximos días para conocer más detalles de su evolución. Lo que sí se sabe con certeza es que los reyes Felipe VI y Letizia están al pendiente de cada detalle acontecido con su amigo. Y es que, pese a que se encuentran de vacaciones, han estado en contacto con la esposa del artista, Pilar Aguiló, para conocer de primera mano todo lo relacionado con su evolución. Hasta donde se sabe, Jaume Anglada estuvo presente en la recepción que se llevó a cabo en el Palacio de Marivent, una cita tradicional que celebran cada año los reyes. Y, tan solo unos días después, se conoció esta grave tragedia.

