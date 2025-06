Las 4 señales de que no estás enamorado de tu pareja, según una psicóloga

Una mujer cansada de su relación (AdobeStock)

El frenético ritmo de vida actual en ocasiones nos empuja a vivir por inercia, actuar y ser día tras día de una determinada manera sin pararnos a pensar si realmente estamos viviendo nuestra vida como queremos. ¿Es este el trabajo que quiero? ¿Me gusta lo que estudio? ¿Estoy de verdad enamorado o enamorada de mi pareja?

En toda relación sentimental, el paso del tiempo suele traer cambios inevitables que no necesariamente son negativos. Sin embargo, cuando el cariño se transforma en indiferencia, es posible que estemos frente al fin del amor o, en otras palabras, abocados a que esa relación termine.

Puesto que en ocasiones es difícil caer en la cuenta de lo que de verdad sentimos, la psicóloga Elena Sanz recoge las cuatro señales que indican que probablemente ya no estemos enamorados de nuestra pareja.

No te importa pasar días sin verle

Una de las primeras alertas es la indiferencia frente a la ausencia del otro. Cuando el amor está presente, compartir tiempo con la pareja es una necesidad emocional: se busca su compañía, su presencia se disfruta y los días sin verla pueden hacerse largos.

Cuando el interés decae o el amor se desgasta, ocurre lo contrario. Pueden pasar días, a veces incluso semanas, sin verse y, lejos de provocar tristeza o ansiedad, se vive con total normalidad. En algunos casos, incluso se buscan excusas para evitar el encuentro. Las reuniones pierden sentido, se tornan insípidas y la idea de compartir tiempo juntos deja de ser atractiva.

No piensas en la relación a largo plazo

Otra señal reveladora es la ausencia de proyectos a largo plazo. Cuando una relación está viva, imaginar un futuro compartido es parte natural del vínculo: proyectos, planes, viajes y decisiones importantes se toman pensando en el bienestar de la relación.

No obstante, si el amor se ha debilitado o desaparecido, esta visión desaparece. Ya no hay planes a futuro, ni se toman decisiones que impliquen compromiso. La idea de, en el futuro, mudarse juntos o formar una familia se vuelve incómoda, lejana o simplemente irrelevantes. La relación se limita al presente y las decisiones se toman con un horizonte de corto plazo.

No eres completamente sincero

La pérdida del amor también puede manifestarse en la forma de comunicarse. La sinceridad no es solo decir la verdad, sino también ser transparente y coherente con lo que realmente se siente. Esto se puede manifestar aceptando u ofreciendo disculpas que no son sinceras, ocultando que se tienen sentimientos por otra persona o mintiendo (no necesariamente de forma directa, pero sí por omisión o disimulo).

Estos mecanismos se convierten en formas de evitar el conflicto, pero también alimentan el resentimiento a través de actitudes evasivas o distantes. Esto también es un reflejo de que la relación ha perdido el valor emocional que una vez tuvo.

Una pareja discutiendo (AdobeStock)

La relación solo es parte de la rutina

Muchas personas solo permanecen en una relación por costumbre, pues la pareja se ha convertido en parte de la rutina: una especie de automatismo emocional al que uno se aferra sin pasión ni entusiasmo. Como lavarse los dientes o poner una lavadora, estar en pareja se transforma en una acción repetitiva, sin conexión emocional. Las muestras de afecto, los detalles y los momentos compartidos dejan de ser espontáneos para convertirse en actos obligados. La relación sigue, pero lo hace por inercia.