La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio de Zamora que ha afectado a unas 4.000 hectáreas

Un bombero trabaja para extinguir un incendio forestal en las afueras de Abejera de Tábara, Zamora, España, el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Susana Vera

Fruto de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en Castilla y León, el SEPRONA de la Comandancia de Zamora, en la mañana de hoy, ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia en el que se vieron afectadas unas 4.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste-Gallegos del Río (Zamora).

En relación con el incendio en la localidad de Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas 2 hectáreas, el equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ayer día 13, procedió a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El pasado día 12 el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

La Guardia Civil recuerda en una nota de prensa, que “continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en la Castilla y León, evacuaciones, traslado y realojo de las poblaciones afectadas, en los que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico entre otras”.

Los incendios de León y Zamora

Desde el pasado domingo, las provincias de Zamora y León viven bajo la amenaza de dos grandes incendios forestales catalogados con el Índice de Gravedad Potencial 2, un nivel que implica riesgo grave para la población y sus bienes. Las llamas, avivadas por las altas temperaturas y el viento, han obligado a evacuar a más de dos mil personas y a cortar varias carreteras, mientras medios terrestres y aéreos trabajan sin descanso para contener el avance del fuego. En Zamora, los focos más preocupantes se sitúan en Molezuelas de la Carballeda y Puercas, donde las evacuaciones y confinamientos se suceden conforme cambian las condiciones.

En Molezuelas, el incendio iniciado el domingo a las 14:25 ya ha devorado unas 4.000 hectáreas y ha obligado a desalojar localidades enteras. Pueblos como Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta vivieron un breve regreso de sus vecinos, solo para que algunas de estas zonas tuvieran que ser evacuadas nuevamente por la cercanía de las llamas. Los daños materiales más graves se han registrado en Cubo de Benavente, donde varias viviendas deshabitadas, un pajar y una nave de ferretería han quedado reducidos a cenizas.

Continúan las misiones de las unidades de la UME sobre el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, en las que están empleando técnicas de ataque directo para contener el fuego y frenar el avance. (Fuente: UME / Europa Press).

En la provincia de León, la situación no es menos grave. Unas 1.700 personas han sido evacuadas de municipios como San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso o Castrocalbón. La Junta ha habilitado el pabellón municipal de La Bañeza para acoger a los desalojados, mientras el humo y el polvo obligaban a cortar tramos de la N-536 y la LE-111. La magnitud de la emergencia ha llevado a la convocatoria de una reunión del Cecopi en Zamora capital, con la presencia del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, para coordinar los esfuerzos en unas horas críticas que decidirán si las llamas pueden ser contenidas y los vecinos regresan a sus hogares.

88 investigaciones por incendios forestales en 2025

A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas. Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales.

“La Guardia Civil desea expresar su agradecimiento a la ciudadanía por su colaboración, ya que es fundamental para el esclarecimiento de esta tipología delincuencial”, escriben en el comunicado.