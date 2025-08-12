España

Detenido un trabajador de extinción por provocar el incendio que arrasó 2.200 hectáreas en Ávila

El fuego, declarado a finales de julio en Cuevas del Valle, obligó al confinamiento de dos localidades

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El incendio forestal de Cuevas
El incendio forestal de Cuevas del Valle, en Ávila (Europa Press)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que calcinó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila). El fuego, iniciado a finales del mes de julio, se propagó con gran rapidez debido a las fuertes rachas de viento, obligando al confinamiento preventivo de dos poblaciones y poniendo en riesgo a cientos de vecinos.

Según la información a la que ha tenido acceso Infobae España, el detenido había trabajado anteriormente en labores de extinción de incendios y, apenas diez días después del inicio del fuego, consiguió empleo en ese ámbito. Los investigadores apuntan a que las motivaciones del presunto autor podrían estar vinculadas a intereses laborales.

El origen del incendio y la investigación

El incendio comenzó durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. Las condiciones meteorológicasviento fuerte y baja humedad— favorecieron su avance, lo que llevó a declarar el nivel 2 de peligrosidad en el Plan de Protección Civil.

La inspección técnico-ocular realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León detectó “indicios claros de intencionalidad”. La investigación arrancó el 30 de julio e incluyó la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de diversas líneas de trabajo por parte de un equipo multidisciplinar de varias unidades de la Comandancia de Ávila.

El 31 de julio, las pesquisas se centraron en un hombre que fue identificado cuando se dirigía a Cuevas del Valle y que, al advertir la presencia de los agentes, realizó maniobras evasivas. Ese comportamiento levantó las sospechas de los investigadores, que continuaron recabando pruebas hasta contar con los indicios suficientes para su detención.

Vista de un camión de
Vista de un camión de la UME a su paso este por Mombentrán (EFE/ Raúl Sanchidrián)

En dependencias policiales, el arrestado prestó declaración y, finalmente, confesó haber provocado el fuego. Ahora la Guardia Civil ha puesto al acusado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Dispositivo de emergencia y consecuencias

El incendio de Cuevas del Valle movilizó a un importante dispositivo de extinción integrado por medios terrestres y aéreos, que trabajaron durante varios días para contener las llamas. La magnitud del siniestro y las condiciones meteorológicas adversas llevaron a ordenar el confinamiento de dos localidades para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Además de la superficie arrasada —casi 2.200 hectáreas de terreno—, el fuego afectó a zonas de alto valor ecológico, dañando hábitats y recursos forestales. Las autoridades regionales han subrayado el grave perjuicio medioambiental y económico que supone este tipo de delitos.

Lucha contra los incendios intencionados

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Seprona con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), el Servicio de Información de la Comandancia de Ávila y personal técnico de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil recuerda que los incendios forestales intencionados no solo tienen consecuencias penales —con penas de prisión que pueden llegar hasta los 20 años en casos con grave riesgo para las personas—, sino que también generan un elevado coste para los servicios públicos y para el entorno natural.

Confinada localidad de El Arenal (Ávila) ante avance del incendio.

Este caso se suma a otros investigados en el marco de la campaña estival, en la que las altas temperaturas, el viento seco y la acumulación de vegetación favorecen la propagación de incendios. Las autoridades insisten en la necesidad de la colaboración ciudadana para denunciar conductas sospechosas y prevenir catástrofes como la ocurrida en Ávila.

Temas Relacionados

Incendios ForestalesIncendio ForestalIncendios EspanaAvilaUnidad Militar De EmergenciasFuegoSolCalorVeranoTemperaturaVientoGuardia CivilDetencionesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado explica lo que puede pasar si te pillan usando el móvil en el trabajo: “Hay empresas a las que le sienta fatal”

El letrado laboralista Juanma Lorente detalla las consecuencias que puede acarrear usarlo en horario laboral

Un abogado explica lo que

El PP pide explicaciones al Gobierno por la entrada en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado por la UE

Alexander Enrique Granko, Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, ha publicado imágenes en Galicia

El PP pide explicaciones al

Cómo se escribe según la RAE: ¿A cal y canto o calicanto?

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe según la

Las 10 películas en Netflix que debes ver hoy

Romances en Oxford, historias de K-pop y misterio son pate de la oferta en la plataforma para el 12 de agosto

Las 10 películas en Netflix

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP pide explicaciones al

El PP pide explicaciones al Gobierno por la entrada en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado por la UE

Ni en Galicia ni en el País Vasco: dónde están los pueblos de España a los que escapar de la ola de calor con temperaturas de menos de 20 grados

Un gerente de Mercadona recurre su degradación por un caso de contaminación alimentaria: se lo rechazan porque él mismo lo propuso para evitar el despido

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

La AEMET avisa de posibles tormentas secas en los próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 12 agosto

Precio de la luz en España este 13 de agosto

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19