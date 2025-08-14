España

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

La cantidad incautada de droga tiene un valor aproximado estimado de 120.000 euros

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Fue en el aeropuerto de Sevilla y encontraron 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila (Fuente: Guardia Civil).

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido de una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras la incautación de 2,5 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.

En el marco del Plan contra la represión del contrabando y narcotráfico a través del transporte aéreo, agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Aeropuerto de Sevilla, durante un control aduanero y de medidas fiscales realizado entre vuelos con conexiones internacionales, han sospechado de la actitud de un pasajero procediendo a la inspección de su equipaje.

A raíz de estos indicios, se ha analizado mediante máquina de rayos-x el interior del equipaje, detectándose por parte de los agentes una anomalía en el contenido del mismo, procediendo inmediatamente a una inspección manual más exhaustiva.

Un valor aproximado de 120.000 euros

Fruto de dicha intervención se ha constatado la presencia de dos paquetes ocultos en un doble fondo de una mochila que a su vez se encontraba en el interior de una maleta. La Guardia Civil ha procedido al análisis del contenido de ambos paquetes certificando el resultado positivo del análisis en cocaína con un peso total de 2,46 kilogramos, y un valor aproximado estimado de 120.000 euros.

El equipaje en los rayos
El equipaje en los rayos X y el doble fondo con la cocaína de la mochila (Guardia Civil)

La investigación ha finalizado con la detención de esta persona como una presunta comisión de delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quién ha decretado su ingreso en prisión.

Controles reforzados en los aeropuertos

La operación en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de la Guardia Civil para contrarrestar redes que aprovechan las conexiones aéreas internacionales para el narcotráfico. Esta intervención se enmarca explícitamente en el “plan contra la represión del contrabando y narcotráfico a través del transporte aéreo”.

En los aeropuertos españoles, y especialmente en puntos como Sevilla con vuelos internacionales regulares, la Guardia Civil despliega a su Sección Fiscal y de Fronteras para realizar controles estrictos de equipajes y medidas fiscales. Las inspecciones incluyen el uso de máquinas de rayos X y narco-test —herramientas indispensables para detectar sustancias prohibidas ocultas con técnicas cada vez más sofisticadas.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Este caso se suma a otros recientes: a finales de enero de este año, una mujer fue detenida en el mismo aeropuerto tras encontrársele en su equipaje 9 kg de cocaína escondidos en botes de champú que viajaron desde Brasil. Asimismo, operaciones de mayor envergadura han tenido lugar en otras zonas del país, como una incautación de 350 kg de cocaína a través de un camión interceptado entre Sevilla y Córdoba.

A nivel institucional, estas actuaciones están respaldadas por una estructura operativa sólida. La Guardia Civil, a través del Servicio Fiscal y de Fronteras, desempeña un papel esencial en puertos y aeropuertos, combinando inspecciones físicas con tecnología avanzada y colaboraciones con otros organismos. Además, existe un marco de apoyo europeo: proyectos como ADVANCE SCANNER DEVICES (ASD) están diseñados para reforzar la capacidad de las Unidades Fiscales en la lucha contra el contrabando, respaldados con financiación de la Unión Europea.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaAndalucíaSevillaDrogasCocaínaNarcotráficoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un español cuenta las tres cosas que más le han dicho en Francia: “Ellos creen que la gente en España es morena de piel y de pelo”

Estos son algunos de los comentarios que los franceses le han dicho. La mayoría están basados en estereotipos culturales sobre los españoles

Un español cuenta las tres

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

La empleada explica la importancia de asumir responsabilidad y buscar oportunidades por tu cuenta, asegurando que el impacto de tu trabajo esté alineado con los objetivos del equipo y de la empresa

Una ingeniera de Microsoft comparte

Estos son los efectos positivos de darte de la mano con alguien: “Regula las emociones”

Según los expertos, este pequeño acto de intimidad puede llegar a sincronizar los cerebros entre las personas, aportando calma y conexión real

Estos son los efectos positivos

Una pareja de jóvenes decide irse a vivir a una aldea de 30 habitantes para escapar de Madrid: “Para mí nada es equiparable a tomarte un café en tu jardín, a ver verde desde tu ventana”

Hartos del ritmo urbano, Claudia y Javier han comprado una casa en una pequeña aldea gallega para dar un giro radical a su vida

Una pareja de jóvenes decide
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los efectos positivos

Estos son los efectos positivos de darte de la mano con alguien: “Regula las emociones”

Una mujer atropellada por una niña de ocho años en un kart de pedales recibirá 13.593 euros de indemnización del tío de la menor y de la empresa de alquiler

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

Un conserje con un trastorno psicótico por su dependencia al alcohol y la cocaína consigue la incapacidad permanente absoluta

Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

ECONOMÍA

Una ingeniera de Microsoft comparte

Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”