Muere un segundo voluntario que resultó herido en un incendio de Zamora: las víctimas mortales se elevan a tres en todo el país

El hombre se encontraba ingresado por las quemaduras que sufrió intentando combatir las llamas

Por María García Arenales

Un bombero trata de apagar
Un bombero trata de apagar el fuego en Losacio, en el norte de Zamora. (Cesar Manso / AFP)

Uno de los voluntarios que había resultado herido en los incendios de la provincia de Zamora ha fallecido este jueves, según ha informado fuentes de la Junta de Castilla y León y de la Delegación del Gobierno. Se trata de un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León y fue evacuado al de Valladolid por las graves quemaduras que sufrió mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que habían afectado al 85% de su cuerpo. Este fuego es, por el momento, el más grave del verano en número de hectáreas quemadas, pues se estima que ya arrasado unas 37.000.

Este voluntario era la persona que acompañaba al otro hombre de 35 años que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León) el pasado martes, según ha confirmado a la agencia Efe el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Debido a su grave situación, el hombre había sido evacuado a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde nada se pudo hacer por salvar su vida. En este mismo centro hospitalario se encuentran, además, los otros cinco pacientes que han sufrido quemaduras en estos incendios intentando combatir el fuego, tres de ellos en estado crítico en la Unidad de Quemados, y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos, uno de los cuales se encuentra en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado en la tarde del miércoles a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Las próximas horas son decisivas

Aunque la noche ha sido “tranquila” y a primera hora de esta mañana el incendio de Molezuelas de la Carballeda se encontraba sin llama, las autoridades recuerdan que las condiciones climáticas siguen siendo adversas por las altas temperaturas, que apenas han dado tregua desde que comenzó esta segunda ola de calor del verano que comenzó el 3 de agosto. Además, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y dirección cambiante, por lo que las próximas horas serán también complicadas.

“Somos relativamente optimistas”, ha señalado el director técnico de extinción Manuel Moreno, después de varias jornadas de intensos trabajos por parte de los equipos de extinción desde que se declarara el fuego el domingo, y el lunes pasara a León, donde todavía hay una treintena de pueblos desalojados con más de 8.000 afectados.

Durante este jueves continúan las labores para asegurar el perímetro del incendio, con maquinaria en las zonas accesibles y de forma manual donde no se puede utilizar. También se mantiene la vigilancia para evitar que el fuego se reavive o salga del área controlada, lo que requiere la participación de numerosos equipos debido a la amplitud de la zona afectada.

(Con información de la agencia Efe)

