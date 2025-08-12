España

Los trucos de un especialista en sueño para bajar la temperatura corporal antes de acostarse: “Los ventiladores son más saludables que el aire acondicionado”

Consejos para dormir mejor durante las noches de calor extremo

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Dormir con calor (Pexels)
Dormir con calor (Pexels)

Las altas temperaturas nocturnas no solo incomodan, afectan directamente a la salud y al descanso. El especialista en medicina del sueño Eduard Estivill, fundador de la Clínica del Sueño Dr. Estivill, advierte que “cuando las noches superan los 30 grados, el descanso se ve seriamente afectado”.

En declaraciones a RAC1 y La Sexta, el médico explica que el calor excesivo “impide alcanzar las fases profundas del sueño y provoca continuos microdespertares”, lo que repercute en el rendimiento y el bienestar al día siguiente.

El impacto del calor en el sueño

El doctor compara el proceso de dormir con descender los peldaños de una escalera hasta llegar al sueño profundo. “Lo que sucede con el calor es que no podemos llegar a este sueño profundo”, afirma. Las consecuencias son claras: “Se sienten cansados al día siguiente, les duelen las piernas, tienen somnolencia, no funcionan bien durante el día”.

Según Estivill, incluso temperaturas nocturnas más moderadas pueden perjudicar el descanso: “A partir de los 23 grados es cuando ya el cerebro no puede descansar correctamente”.

Ventilador o aire acondicionado: la elección más saludable

Uno de los consejos más repetidos por el especialista es sustituir el uso del aire acondicionado por ventiladores. “Los ventiladores son más saludables que el aire acondicionado: no resecan tanto las mucosas”, afirma.El objetivo, añade, es “mover el aire de la estancia, sin necesidad de dirigirlo directamente hacia la persona”.

La Aemet ha activado la alerta naranja y amarilla la península. Las temperautras extremas están de regreso

Trucos para bajar la temperatura corporal

Para preparar el cuerpo antes de dormir, el doctor recomienda:

  • Tomar una ducha de agua tibia, evitando extremos de temperatura.
  • Mojar la nuca y las muñecas o colocar toallas húmedas en estas zonas.
  • Evitar cenas copiosas y no practicar deporte en las dos horas previas al sueño.
  • Si se duerme acompañado, mantener cierta distancia para no acumular calor corporal.

“Para poder dormir hay que bajar la temperatura corporal. Una toalla húmeda en la mesita de noche, incluso en la cabeza, y mojarnos las muñecas va a favorecer esta bajada”, explica.

Cuando no hay aire acondicionado ni ventilador

En hogares sin estos recursos, Estivill propone aprovechar las corrientes de aire abriendo ventanas, aunque suponga más ruido o entrada de luz. Para minimizar molestias, sugiere “tapones para los oídos, utilizar un antifaz y todo lo que sea posible para bajar esta temperatura”.

Es mejor dormir con ventiladores
Es mejor dormir con ventiladores que con el aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor también afecta a perros y gatos

El especialista recuerda que las olas de calor ponen en riesgo la salud de las mascotas. En perros, existe riesgo de deshidratación y recomienda comprobar el pavimento con la mano durante cinco segundos antes de pasearlos: “Si quema, no deben caminar sobre él”.

Los gatos, aunque menos activos, también pueden sufrir golpes de calor. Por ello, es fundamental mantenerlos en zonas frescas y con agua limpia siempre disponible.

Otros consejos prácticos para un dormitorio más fresco

Entre las recomendaciones adicionales que menciona el especialista están:

  1. Airear el colchón.
  2. Usar capas de frescor.
  3. Apostar por sábanas de lino, percal, satén o bambú, que permiten una mejor transpiración.

En palabras de Estivill, “hay que tomarse el calor nocturno en serio”. Con medidas simples y adaptando hábitos, se puede mejorar notablemente la calidad del descanso incluso en las noches más calurosas del verano.

Temas Relacionados

DormirCalorVeranoSueñoViviendaOlas de CalorClimaCambio ClimáticoAnimalesPerrosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La DGT planea cambios en el examen teórico de conducir: así es cómo se evaluará a los conductores

El organismo ha incorporado varios avances tecnológicos en las pruebas en los últimos años

La DGT planea cambios en

Resultados de Euromillones de este 12 de agosto

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones de este

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super

Estados Unidos alerta de un repunte del antisemitismo en España y pone a Podemos en el foco

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado detecta un aumento del 77% en los delitos de odio contra judíos y advierte de vulneraciones en materia laboral, infantil y de asilo

Estados Unidos alerta de un

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 12 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT planea cambios en

La DGT planea cambios en el examen teórico de conducir: así es cómo se evaluará a los conductores

Estados Unidos alerta de un repunte del antisemitismo en España y pone a Podemos en el foco

El líder de los obispos catalanes planta cara a Abascal: “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”

SpainSat NG-I, el nuevo satélite que es un “hito” espacial para España: mejorará las comunicaciones y autonomía de las Fuerzas Armadas

Una oleada de migrantes llega a Baleares en los últimos dos días: en torno a 300 migrantes rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 12 agosto

Una española vuelve de vivir en EEUU y cuenta que su inquilino no se va de su casa pese a avisarle con tiempo: qué dice la ley

El método de una mujer para viajar por el mundo con todos los gastos pagados: 1.000 euros al mes por vivir en un crucero

Un abogado experto en herencias explica los ocho fallos comunes a la hora de tramitar una: “El primer error es el clásico”

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”