Los trucos de un especialista en sueño para bajar la temperatura corporal antes de acostarse: “Los ventiladores son más saludables que el aire acondicionado”

Dormir con calor (Pexels)

Las altas temperaturas nocturnas no solo incomodan, afectan directamente a la salud y al descanso. El especialista en medicina del sueño Eduard Estivill, fundador de la Clínica del Sueño Dr. Estivill, advierte que “cuando las noches superan los 30 grados, el descanso se ve seriamente afectado”.

En declaraciones a RAC1 y La Sexta, el médico explica que el calor excesivo “impide alcanzar las fases profundas del sueño y provoca continuos microdespertares”, lo que repercute en el rendimiento y el bienestar al día siguiente.

El impacto del calor en el sueño

El doctor compara el proceso de dormir con descender los peldaños de una escalera hasta llegar al sueño profundo. “Lo que sucede con el calor es que no podemos llegar a este sueño profundo”, afirma. Las consecuencias son claras: “Se sienten cansados al día siguiente, les duelen las piernas, tienen somnolencia, no funcionan bien durante el día”.

Según Estivill, incluso temperaturas nocturnas más moderadas pueden perjudicar el descanso: “A partir de los 23 grados es cuando ya el cerebro no puede descansar correctamente”.

Ventilador o aire acondicionado: la elección más saludable

Uno de los consejos más repetidos por el especialista es sustituir el uso del aire acondicionado por ventiladores. “Los ventiladores son más saludables que el aire acondicionado: no resecan tanto las mucosas”, afirma.El objetivo, añade, es “mover el aire de la estancia, sin necesidad de dirigirlo directamente hacia la persona”.

La Aemet ha activado la alerta naranja y amarilla la península. Las temperautras extremas están de regreso

Trucos para bajar la temperatura corporal

Para preparar el cuerpo antes de dormir, el doctor recomienda:

Tomar una ducha de agua tibia, evitando extremos de temperatura.

Mojar la nuca y las muñecas o colocar toallas húmedas en estas zonas.

Evitar cenas copiosas y no practicar deporte en las dos horas previas al sueño.

Si se duerme acompañado, mantener cierta distancia para no acumular calor corporal.

“Para poder dormir hay que bajar la temperatura corporal. Una toalla húmeda en la mesita de noche, incluso en la cabeza, y mojarnos las muñecas va a favorecer esta bajada”, explica.

Cuando no hay aire acondicionado ni ventilador

En hogares sin estos recursos, Estivill propone aprovechar las corrientes de aire abriendo ventanas, aunque suponga más ruido o entrada de luz. Para minimizar molestias, sugiere “tapones para los oídos, utilizar un antifaz y todo lo que sea posible para bajar esta temperatura”.

Es mejor dormir con ventiladores que con el aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor también afecta a perros y gatos

El especialista recuerda que las olas de calor ponen en riesgo la salud de las mascotas. En perros, existe riesgo de deshidratación y recomienda comprobar el pavimento con la mano durante cinco segundos antes de pasearlos: “Si quema, no deben caminar sobre él”.

Los gatos, aunque menos activos, también pueden sufrir golpes de calor. Por ello, es fundamental mantenerlos en zonas frescas y con agua limpia siempre disponible.

Otros consejos prácticos para un dormitorio más fresco

Entre las recomendaciones adicionales que menciona el especialista están:

Airear el colchón. Usar capas de frescor. Apostar por sábanas de lino, percal, satén o bambú, que permiten una mejor transpiración.

En palabras de Estivill, “hay que tomarse el calor nocturno en serio”. Con medidas simples y adaptando hábitos, se puede mejorar notablemente la calidad del descanso incluso en las noches más calurosas del verano.