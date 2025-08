Una estadounidense que vive en España no entiende por qué los españoles no duermen con el aire acondicionado encendido: “En EEUU lo tenemos puesto 24 horas”

Composición Fotográfica Infobae (Tik Tok/@shelbyinsevilla)

El aire acondicionado, imprescindible para muchos en los días más calurosos del verano, se ha convertido en un objeto de debate entre españoles y estadounidense debido al uso que hacen del mismo. La diferencia ha sido señalada por una joven estadounidense que vive en Sevilla y que ha expresado su sorpresa en un vídeo publicado en TikTok. Su reflexión ha provocado un aluvión de respuestas en redes sociales.

“Tengo una pregunta para los españoles”, comienza diciendo. “Soy una americana viviendo en España y necesito que me expliquéis por qué no podéis dormir con el aire acondicionado encendido. Todo el mundo dice que me voy a poner mala si lo dejo encendido, pero en Estados Unidos lo tenemos puesto 24/7. ¿Puede alguien explicármelo?”, plantea en el vídeo.

Su duda ha generado numerosos comentarios, muchos de ellos intentando responder desde la experiencia personal: en España, dormir con el aire encendido toda la noche no es habitual. El motivo no es solo el coste energético, sino también la creencia (muy extendida) de que el uso prolongado del aire por la noche puede provocar dolencias como resfriados, dolor de garganta o rigidez muscular.

¿Por qué apagamos el aire acondicionado por la noche?

Mientras en Estados Unidos es frecuente que el aire acondicionado funcione sin interrupciones durante todo el día, en los hogares españoles su uso suele ser más limitado. En parte, por razones culturales y en parte, por el tipo de construcciones; muchas viviendas en España están diseñadas para aprovechar la ventilación cruzada, con persianas que aíslan del calor y ventanas abiertas por la noche.

Además, persiste la creencia de que el uso continuado del aire acondicionado puede “ponerte malo”, una frase que muchos españoles repiten y que a menudo desconcierta a los visitantes extranjeros. Aunque no hay una evidencia médica directa que relacione el aire con enfermedades, sí es cierto que dormir con una corriente de aire frío puede provocar molestias respiratorias o musculares si el aparato no está bien regulado o los filtros están sucios.

Aire acondicionado (Europa Press)

En Estados Unidos, en cambio, el aire acondicionado se considera una necesidad básica. Está presente en casi todos los hogares, oficinas, tiendas y medios de transporte, y no es raro encontrar temperaturas interiores cercanas a los 20 °C incluso en pleno agosto. Para muchos estadounidenses, pasar calor dentro de casa no es una opción.

Otras diferencias que sorprenden a los estadounidenses en España

La sorpresa con el aire acondicionado es solo una de las muchas que se llevan quienes llegan a España desde el otro lado del Atlántico. Entre las diferencias más comentadas está el horario de las comidas, especialmente la cena. En Estados Unidos, es habitual cenar entre las seis y las siete de la tarde, mientras que en España no es extraño hacerlo pasadas las nueve, especialmente en verano.

También llama la atención el ritmo de vida más pausado. En muchas ciudades españolas, las tiendas cierran a mediodía durante unas horas, algo impensable en buena parte de Estados Unidos, donde los negocios suelen funcionar de forma ininterrumpida. A esto se suma la costumbre de salir a pasear después de cenar o tomar algo en una terraza, cuando las temperaturas bajan.

La Aemet ha activado la alerta naranja y amarilla la península. Las temperautras extremas están de regreso

El uso del espacio en las viviendas también marca una diferencia. Las casas estadounidenses suelen ser más grandes, con sistemas de aire centralizado y electrodomésticos de gran tamaño, mientras que en España predominan los pisos más pequeños y con aparatos individuales, como aires acondicionados portátiles o de pared.