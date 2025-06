Patry Jordan, la influencer del fitness más popular de España: “Muchos tienen sobrepeso y nadie apuesta por ellos. Es bonito estar allí cuando te necesitan”

Patry Jordán es la fundadora y rostro principal de GymVirtual, una plataforma española de entrenamiento online que ofrece rutinas de ejercicio y bienestar dirigidas a un público masivo desde 2010.

“¿Por qué no montamos un gimnasio virtual?”, se preguntó. Daba seis o siete clases de deporte dirigido al día. “Si lo hiciese solo una vez y pudieran replicarlo, sería muy bueno…”, pensó. Corría el año 2010 y, por aquel entonces, Patry Jordan también trabajaba en una agencia de comunicación. Allí planteó su propuesta. “¡Es muy buena idea! Ya lo haremos”, le dijeron. Pero su seña de identidad es “no darse nunca por vencida”. Y así lo demostró. No esperó y se empeñó en hacer realidad aquella idea “alocada” —en ese momento, ni era habitual, ni tenía recursos suficientes—. Ya han pasado 15 años desde que abrió sus canales de YouTube, Secretos de chicas y Gym Virtual. Y ahora no solo es creadora de contenido, sino también empresaria. “La descripción me da igual”, reconoce, aunque hay un hecho evidente: se ha convertido en la influencer del fitness más popular de España.

A pesar de que “no había Skype, ni Zoom, ni apenas internet en el móvil o música sin derechos en YouTube, por lo que fue todo un reto empezar”, eso no le frenó. Su madre tenía un gimnasio, y esto, unido a su pasión por el deporte, hizo que siempre estuviera muy vinculada a ello. Así, cuando se le pregunta en entrevista con Infobae España dónde se ve de aquí a cinco o diez años, su respuesta es contundente: “Quiero seguir disfrutando de mi trabajo, haga lo que haga”. Es “muy inquieta” y le gusta probar cosas nuevas. Es precisamente esto y seguir aportando y ayudando al resto, lo que le “mueve” y explica su éxito. Aunque ella “da el empujón y el esfuerzo es de los demás”, afirma.

De su aterrizaje en YouTube al ‘boom’ en la pandemia

Patry Jordan es una de las influencers del fitness más populares de España.

No fue un solo vídeo el que hizo que su carrera despegara. Jordan cree que la clave de su éxito es ser “muy constante, cabezota y no abandonar”. Tal y como cuenta, en sus inicios, YouTube no monetizaba todo el contenido que se publicaba en su plataforma, ya que solo “premiaba” a una parte de él. “El día que me pagaban por alguno, era como un reconocimiento”, dice con emoción.

“Al principio no sabía que podía ganar dinero con YouTube, era más bien trastear, ver cómo iba todo y ponerme a prueba y ayudar”, confiesa. En sus inicios, su comunidad era muy reducida, pero rápidamente tuvo una buena acogida. Por ello, tardó poco tiempo en decidir que debía dejar su trabajo y centrarse al 100% en la creación de contenido. Se había dado cuenta de que necesitaría pedir muchos días libres.

Hay quienes creen que su carrera creció con la pandemia, pero las cifras lo desmienten, pues ya llevaba hecho un trabajo previo. Antes de la crisis sanitaria tenía un millón de visitas diarias, que en la crisis del coronavirus alcanzaron los seis millones, con directos de cerca de 30.000 personas. “Era una barbaridad”, indica, al tiempo que sostiene que lo vivió “tranquila”. “No soy una persona de números, ni estoy todo el día pensando en cómo llegar a más gente. A veces haré cosas que no van a ser las más visibles porque, para mí, la premisa es moverme mucho por mi intuición”, confiesa.

Por casualidades de la vida, justo unas semanas antes de que se decretase el confinamiento en España, había comprado todo un equipo para hacer directos. “No teníamos ni idea porque no lo habíamos hecho nunca”, garantiza. Pero estos funcionaron a la perfección y estuvo cerca de tres meses grabando cada día para que “todo el mundo tuviera contenido”. Fue así como pudo aportar su “granito de arena”. Y es que, gracias a ella, amigas, familias o personas solas se dedicaban un rato del día a cuidarse y Patry Jordan se convirtió en la invitada que podía entrar en las casas cuando eso estaba prohibido.

Pierde el feedback en directo, pero consigue ayudar a gente de todo el mundo

Patry Jordan ha logrado colarse en infinidad de hogares. A su juicio, ha conseguido demostrar que entrenando en casa también se pueden conseguir buenos resultados y que es posible combinar sus rutinas con otro tipo de disciplinas. “Tengo muchos corredores que lo compaginan y eso también está guay”, mantiene.

No obstante, la influencer tuvo que acostumbrarse de forma paulatina al nuevo método que había escogido para poner en forma a la gente. “Recuerdo el día en que dejé de trabajar en el gimnasio como una pérdida, porque estaba acostumbrada a ese feedback, a tener a las personas detrás y a tener el control total”, explica. Los vídeos que publica los suele grabar en soledad y su única forma de comunicarse con el resto es a través de los comentarios que dejan en YouTube o en su plataforma de Gym Virtual, “pero no es la misma energía y da pena”.

El ejercicio físico siempre ha formado parte de su vida, pero antes podía dedicarle mucho más tiempo, no por una cuestión estética, sino por su bienestar. “Muchas veces, hacía el deporte solo para grabar y eso me cabrea”, sostiene. Esto también le pasaba cuando trabajaba en el gimnasio, donde no podía hacer todo lo que necesitaba. Ahora está en un momento en el que hace únicamente lo que le sienta bien, desde otro enfoque diferente.

El bienestar y el autocuidado, pilares de su contenido

Patry Jordan durante la entrevista realizada por 'Infobae España'.

Hace tiempo que Patry Jordan se enfoca en la importancia del autocuidado y el bienestar físico pero, sobre todo, mental. “Siempre pensamos que tenemos que perder peso y cuidar la alimentación o hacer ejercicio, pero todo eso va liderado por el estado de ánimo, el estrés o el estilo de vida”, señala. Es por ello que defiende que el problema está en la forma en la que se expresa: “No hay que decir ‘tengo que hacer’, porque es poner una carga más, sino ver cómo se puede integrar en el día a día”.

Para la catalana, hacer deporte o comer saludable y cuidarse son “actos de amor propio”, al margen del resultado, dado que “cuando sumas años, te das cuenta de que el cuerpo va cambiando”. Por tanto, defiende la importancia de que el autocuidado y regalarse momentos de descanso o entrenamiento formen parte de la vida diaria.

Con su trabajo, ayuda a que gente que no tiene medios económicos suficientes para poder entrenar lo haga y, en especial, muchas mujeres se cuiden. “Hay chicas que tienen sobrepeso y nadie apuesta por ellas. Mi contenido les puede ayudar. Lo bueno es pensar que estás allí cuando te necesitan”, reivindica. En su plataforma hay espacios dedicados a entrenamientos de fuerza o cardio, pero también al yoga o el autocuidado, puesto que su objetivo es que todos encuentren en Gym Virtual lo que les interesa, siempre desde el disfrute.

“Cuando tienes un trabajo que es tu pasión, te ocupa 24/7”

Su día a día lo ocupa la creación de contenido, pero también es la responsable de ese trabajo menos visible: “No es solo viajar e ir a eventos, hay que encargarse de la parte menos bonita, que las cosas no vienen solas”. Esto hace que no sea una tarea fácil compaginar su vida personal y profesional.

“Cuando tienes un trabajo que es tu pasión, te ocupa 24/7. Mi pareja trabaja conmigo, trabajo en mi comedor y al final acabas teniendo un ecosistema en el que compartes muchas cosas”, relata. Aunque garantiza “estar muy entrenada” para compaginar todas las facetas de su vida, no le resulta fácil “desconectar o dedicarse tiempo para ella y saber poner cada cosa en su lugar”.

Su profesión también implica saber gestionar las críticas, algo que afirma no llevar del todo mal, ya que sabe que “es más fácil buscar la pega que lo bueno o lo que se hace bien”. Cuando empezó, un comentario dañino sí podía “destrozarle” el día, pero ahora piensa que “no estamos diseñados para gustar a todo el mundo”. Por eso, se centra en intentar “aportar, dar valor y ayudar”, por lo que no pierde su tiempo en lo que “no aporta nada”. Así, a lo largo de la entrevista, deja claro que en las redes sociales no se ve todo, sino “solo una parte, lo que tú quieres mostrar”.