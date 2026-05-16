Un hombre muere en Barcelona tras ser tiroteado en plena calle: los Mossos d’Esquadra buscan al sospechoso huido

Mossos d'Esquadra, agentes de la policía regional catalana, patrullan a lo largo de la calle La Rambla en Barcelona, Cataluña. / REUTERS - Juan Medina

Un hombre muere esta tarde tras recibir varios disparos en la calle Minería, en el barrio de la Marina de Barcelona, según ha informado la policía catalana y ha reproducido la Agencia EFE. El ataque ha sucedido hacia las 19:20 hroas, cerca del paseo de la Zona Franca, cuando otro hombre abrió fuego y huyó a continuación. El sospechoso continúa siendo buscado por los Mossos d’Esquadra, de acuerdo con información proporcionada por la agencia de comunicación.

Diversas fuentes han indicado a la Agencia EFE que la División de Investigación Criminal (DIC) se encarga del caso, que permanece bajo secreto judicial. Personal de la policía científica trabaja en el lugar para recuperar casquillos de bala, mientras más agentes recaban testimonios de testigos presenciales, según han detallado los Mossos. Ciudadanos presentes en la zona han intentado asistir a la víctima, pero los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han confirmado al llegar al lugar de los hechos que el hombre ya había fallecido.

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El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que la Policía Nacional investiga el origen del proyectil que ha herido en una pierna a una menor adolescente este pasado miércoles en Badajoz, sobre la cual no descarta que se trate de una "bala perdida", si bien aclara que no se tiene constancia de ningún tiroteo en la zona a la misma hora.

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