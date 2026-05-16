Dos hospitales de Bilbao atienden a doce menores trasladados desde un vuelo con gastrointeritis

Imagen a pie de pista del aeropuerto de Bilbao, en el que los menores han tenido que ser desalojados y trasladados a centros de salud vascos. / Imagen de archivo

Doce menores de 11 y 12 años han sido trasladados esta tarde a los hospitales de Cruces y Basurto desde el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, porque presentaban síntomas compatibles con un proceso gastrointestinal leve. El suceso se ha producido antes de que los menores subieran a un vuelo con destino a Lanzarote, según ha informado Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud.

Este mismo servicio sanitario ha detallado que la mitad del grupo recibió atención en Cruces y el resto, en Basurto. La decisión de trasladar a los menores en ambulancias se tomó como medida preventiva, después de que varios integrantes del grupo comenzaran a experimentar vómitos y mareo durante la espera previa al embarque, ha indicado Osakidetza y ha recogido la Agencia EFE.

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Los afectados formaban parte de un viaje organizado, cuyos monitores acompañantes permanecen asintomáticos. Los servicios de urgencias pediátricas están llevando a cabo las valoraciones correspondientes y han destacado que la sintomatología es leve, sin que hasta el momento se haya detectado gravedad en ningún caso.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Por su parte, Osakidetza ha señalado que la situación está bajo control y no ha sido necesario activar dispositivos extraordinarios. Las causas del cuadro gastrointestinal se están investigando y se contemplan posibles orígenes víricos o alimentarios. El Servicio Vasco de Salud continuará el seguimiento de los pacientes y comunicará cualquier novedad relevante, ha trasmitido a la agencia de comunicación.

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