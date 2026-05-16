España

Dos hospitales de Bilbao atienden a doce menores trasladados desde un vuelo con gastrointeritis

El Servicio Vasco de Salud atiende a menores de 11 y 12 años que viajaban desde el aeropuerto de Loui a Lanzarote

Guardar
Google icon
Aeropuerto de Bilbao, reconocido como el aeropuerto más puntual del mundo en 2024
Imagen a pie de pista del aeropuerto de Bilbao, en el que los menores han tenido que ser desalojados y trasladados a centros de salud vascos. / Imagen de archivo

Doce menores de 11 y 12 años han sido trasladados esta tarde a los hospitales de Cruces y Basurto desde el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, porque presentaban síntomas compatibles con un proceso gastrointestinal leve. El suceso se ha producido antes de que los menores subieran a un vuelo con destino a Lanzarote, según ha informado Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud.

Este mismo servicio sanitario ha detallado que la mitad del grupo recibió atención en Cruces y el resto, en Basurto. La decisión de trasladar a los menores en ambulancias se tomó como medida preventiva, después de que varios integrantes del grupo comenzaran a experimentar vómitos y mareo durante la espera previa al embarque, ha indicado Osakidetza y ha recogido la Agencia EFE.

PUBLICIDAD

Los afectados formaban parte de un viaje organizado, cuyos monitores acompañantes permanecen asintomáticos. Los servicios de urgencias pediátricas están llevando a cabo las valoraciones correspondientes y han destacado que la sintomatología es leve, sin que hasta el momento se haya detectado gravedad en ningún caso.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Por su parte, Osakidetza ha señalado que la situación está bajo control y no ha sido necesario activar dispositivos extraordinarios. Las causas del cuadro gastrointestinal se están investigando y se contemplan posibles orígenes víricos o alimentarios. El Servicio Vasco de Salud continuará el seguimiento de los pacientes y comunicará cualquier novedad relevante, ha trasmitido a la agencia de comunicación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaProblemas GastrointestinalesSalud infantilCentro de SaludBilbaoEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Cuatro personas mueren por caídas accidentales en distintos puntos de España

Las víctimas han fallecido este sábado en Galicia, País Vasco, Madrid y Andalucía

Cuatro personas mueren por caídas accidentales en distintos puntos de España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El exministro de Sanidad británico afirma que se presentaría como candidato a primer ministro y califica al Brexit de “error catastrófico”

Wes Streeting plantea reforzar la relación del país con la Unión Europea

El exministro de Sanidad británico afirma que se presentaría como candidato a primer ministro y califica al Brexit de “error catastrófico”

El apretón de manos entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo: en plena crisis familiar en la Corona británica por las hijas del expríncipe Andrés

El heredero al trono británico y presidente de la Federación Inglesa de Fútbol se ha cruzado con el entrenador en el partido entre el Manchester City y el Chelsea

El apretón de manos entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo: en plena crisis familiar en la Corona británica por las hijas del expríncipe Andrés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas