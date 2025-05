Una mujer de 41 años pierde 96 kilos en 15 meses, 80 de ellos sin levantarse del sofá: “Me siento como una persona sociable de nuevo”

Una mujer de 41 años pierde 96 kilos en 15 meses. (Imagen: Captura Vídeo TV 2)

El 1 de enero de 2024, Sanne Christensen, una mujer danesa de 41 años, inició un proceso que transformaría radicalmente su vida. Aquel día comenzó a usar un medicamento para la pérdida de peso que ha conseguido bastante popularidad en su país. Hasta 175.000 adultos recibieron la receta de Wegovy.

Quince meses después, Sanne ha perdido 96 kilos, más de la mitad de su peso inicial, un cambio que ha conseguido sin necesidad de hacer ejercicio, con 80 kilos menos sin moverse del sofá: “Ha pasado extremadamente rápido”, declaró al medio danés TV 2.

Antes del fármaco, Sanne se enfrentaba a un punto crítico con su salud. Su peso, de 168 kilos, agravaba una enfermedad renal crónica y problemas asociados como hipertensión, osteoartritis y gota. Fue hospitalizada hasta en seis ocasiones en menos de un año. “Ojalá no me despertara al día siguiente”, confesó a su terapeuta.

Su limitada movilidad y las complicaciones médicas condicionaban su vida diaria y mentalmente la mantenían al borde del colapso. La consulta médica para obtener la receta de Wegovy representó una última oportunidad de cambio.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Un cambio sorprendente: apetito y dieta

Desde la primera inyección, Sanne experimentó una reducción drástica del apetito. Durante los primeros meses, su ingesta calórica se limitó a unas 500 calorías. “Lo hacía para sobrevivir”, explicó, mientras tenía que registrar cada consumo en una aplicación para mantener el control.

Fue un cambio radical en su dieta, que antiguamente se basaba en alimentos altos en grasas y calorías sin preocupación. Ahora, sus platos incluyen productos bajos en calorías y usa jugo de limón en lugar de salsas con grasas. Lo que el medicamento le aportaba era una sensación de saciedad después de unos pocos bocados.

A Sanne le encanta experimentar con nuevos platos para continuar con su dieta. (Imagen: Captura Vídeo TV2)

Incorporación de ejercicio poco a poco

A medida que su condición física mejoraba, Sanne comenzó a incorporar ejercicio en su rutina diaria. Entrena con pesas, realiza sentadillas y abdominales en casa y aspira a llegar a caminar 10.000 pasos diarios.

Para poder hacer frente a su nueva vida, un dietista la ayudó con la elaboración de un plan alimenticio que aumenta su consumo calórico en unas 1.200 calorías al día. “Empieza a ser divertido moverse”, comentó.

Material de ejercicio de Sanne. (Imagen: Captura Vídeo TV2)

Efectos secundarios del tratamiento

No obstante, el camino no ha estado exento de dificultades. Sanne ha sufrido mareos, náuseas, caída del cabello. “Pero cuando veo lo que han pasado otros, me salió barato”, afirmó la mujer.

Además, el coste total del tratamiento es bastante elevado. Wegovy tiene un coste mensual de 1.238 coronas danesas (160 euros). Con la dosis mínima actual (0,125 mg), planea abandonar el medicamento una vez que consiga estabilizar su peso. “No solo por el dinero o los efectos secundarios, también porque quiero demostrarme que puedo sostener esto por mí misma”, señaló.

Pero la historia de Sanne incluye momentos de derrotas ante la pérdida de peso. En 2011, logró bajar 50 kilos con una dieta, pero recuperó todo el peso perdido más tarde. “Puede que sea ingenuo, pero me siento fuerte. Si vienen recaídas, sabré manejarlas. Esta vez, lo he hecho con calma”, concluyó.

El medicamento ha permitido que Sanne recupere su vida social. (Imagen: Captura Vídeo TV2)

Una vida renovada

La transformación física de Sanne ha repercutido en su vida social y emocional. Antes, sentía el juicio y las miradas en espacios públicos y tenía miedo a ser percibida como perezosa por pequeñas acciones, como coger el autobús. “Me sentía limitada y a menudo me quedaba en casa”, indicó.

Actualmente, la mujer participa en actividades sociales, tiene citas médicas, prácticas y formaciones. “Me siento como una persona sociable de nuevo. Es increíblemente liberador”, subrayó.