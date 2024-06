Dabiz Muñoz anuncia que DiverXO ya no se trasladará a La Finca: “He decidido no seguir adelante, una decisión difícil pero necesaria”

Dabiz Muñoz no llevará DiverXO a La Finca tras una inversión de 14 millones de euros

El cocinero Dabiz Muñoz anunciaba ya hace unos meses el cambio radical en su buque insignia, DiverXO. El cocinero planeaba un traslado de su sede actual, en el hotel NH Eurobuilding, para mudar su restaurante a la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Este cambio tan radical estaba previsto para principios de 2025 y contaba con un amplio presupuesto de entre 12 y 14 millones de euros.

No obstante, parece ser que las cosas han cambiado de forma radical. Este viernes, el reconocido en tres ocasiones como ‘Mejor Chef del Mundo’ anunciaba un cambio de planes: “Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo DiverXO con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos”, comenzaba escribiendo el cocinero en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy quería compartiros que tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria”, continuaba. “El nuevo DiverXO tiene que ser icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras, libre creativamente y sin límites, y solo así puede existir”, aseguraba, unos requisitos que, parece ser, que esta nueva ubicación no les permitía cumplir.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

“Desde hoy ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño, y aunque sé que es un sueño difícil, tengo la confianza de que lo conseguiremos. Ahora, más que nunca, lo mejor está por llegar, ¡todavía no hemos mostrado nuestra mejor versión!”, concluía su mensaje el chef madrileño.

Con estas palabras, el famoso chef madrileño deja claro un cambio de planes inesperado para el único triestrellado madrileño. En su comunicado, Muñoz no menciona a Grupo LaFinca, aunque da a entender que esta ruptura supone también la separación con la empresa fundada por la familia García Cereceda, que iba a ser su ‘partner’ y casero en la urbanización de lujo de Pozuelo de Alarcón. La Finca es una lujosa urbanización situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón, un lugar que se ha convertido en la zona preferida de muchos famosos para fijar su residencia, debida a la gran privacidad y seguridad que se puede disfrutar en ella.

El plan era construir una nueva sede de DiverXO de 1.900 metros para servir unos 40 cubiertos por servicio, una versión completamente renovada de su restaurante más conocido y galardonado. El objetivo del cocinero era, según contaba en su intervención en Madrid Fusión, “cambiar el ADN” de su restaurante, cambiando por completo su propuesta. “Siempre he dicho que quería que fuese un parque de atracciones para el cliente, pero realmente es mentira, es un parque de atracciones para mí. Quiero que la gente encuentre el mismo nivel de ser únicos pero que parezca que hay otro cocinero detrás. Que la gente piense ‘me gusta tanto como el otro, pero esto no es de Dabiz Muñoz’”.

Ahora, se abre un abanico de posibilidades sobre alternativas para la ubicación de este nuevo DiverXO, ya que, una vez abandonado el plan con La Finca, Dabiz Muñoz tendrá que decidir qué futuro quiere para su espacio de alta cocina. Esta urbanización de lujo habría sido la cuarta ubicación del restaurante de Dabiz Muñoz, que comenzó su andadura en 2007 en un pequeño local en Francisco Medrano, tras lo que se trasladó a la calle Pensamiento. Desde julio de 2014, el tres estrellas de Dabiz Muñoz se encuentra en el bajo del hotel NH Eurobuilding, una ubicación que el cocinero busca jubilar próximamente.