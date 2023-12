La receta más fácil para hacer polvorones en casa, el dulce más navideño a base de almendra

Receta de polvorones caseros (Flickr)

Los polvorones son un ejemplo magnífico de cómo con solo cuatro humildes ingredientes es posible conseguir un producto prácticamente perfecto. Tanto es así, que los consumimos sin apenas variaciones desde hace unos quinientos años. Junto al turrón y el mazapán, son uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad en España.

Aunque lo más común es comprar estos dulces navideños en los supermercados, en realidad es posible cocinarlos en casa de forma sencilla y rápida. Esta receta de polvorones caseros es digna de las mejores reposterías. Los ingredientes son fáciles de conseguir y, para un resultado perfecto, no necesitamos contar con herramientas sofisticadas, por lo que este año no hay excusa para no intentar hacer uno de los dulces más típicos de la Navidad en nuestras propias cocinas.

La historia de unas ‘galletas navideñas’ con cinco siglos de historia

Los polvorones nacieron en Estepa, un pueblo de la provincia de Sevilla que puede presumir de ser la cuna de uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad. Estos bocados tienen su origen en el Convento de Santa Clara, donde las monjas clarisas comenzaron su elaboración en el siglo XVI.

El éxito de los polvorones se disparó gracias a la labor de estas religiosas, propiciando que la demanda se extendiese más allá de las fronteras de su localidad natal, alcanzando rincones de toda España, incluyendo ciudades como Madrid y Sevilla. Para satisfacer esta alta demanda, el Convento de Santa Clara llegó incluso a contratar confiteros adicionales. Con el tiempo, se asentó la tradición de consumir polvorones durante el período navideño, incrementando su producción en estas fechas.

Hoy en día, los polvorones de Estepa son sinónimo de la tradición navideña y el legado repostero del siglo XVI, manteniendo la receta original que empleaban los hogares del pueblo de Estepa y que las monjas clarisas perfeccionaron. Estos dulces tradicionales, hechos a base de manteca de cerdo, harina, almendra y azúcar, gozan actualmente de protección bajo la Indicación Geográfica Protegida para asegurar su autenticidad y calidad.

Receta de polvorones de almendra

Tiempo de elaboración: 1 hora

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

100 g de almendras crudas peladas

400 g de harina de trigo

200 g de manteca de cerdo a temperatura ambiente

100 g de azúcar glas

1 pizca de sal

1 cucharilla de canela

Ralladura de un limón

Elaboración: