Seis restaurantes de Terrassa recomendados por los clientes: menú del día por menos de 13 euros, cocina casera y producto de calidad

Visión panorámica de Terrassa, Barcelona (Flickr)

Arte, cultura, cine, deporte y, por supuesto, buena gastronomía. Terrassa tiene muchas cosas que ofrecer a sus visitantes, una ciudad con pasado modernista y presente industrial que esconde grandes intereses turísticos. Con más de 216.000 habitantes, Terrassa posee un rico patrimonio cultural y artístico en el medio de un paisaje dominado por el Parque Natural de Sant LLorenç. La Seu d’Ègara, situada al lado del Parque de Vallparadís donde han hecho importantes hallazgos paleontológicos, la Torre del Palau y el Castillo-Cartuja configuran su patrimonio medieval.

En lo que a gastronomía se refiere, la ciudad, cercana a Barcelona, cuenta también con una gran restauración de autor, atrevida y centrada en el producto de calidad. La Guía Michelin cuenta con muchas recomendaciones para disfrutar del buen comer en la ciudad (Vapor Gastronòmic, Colmado 1917 o El Cel de les Oques entre ellas), pero los tarrasenses tienen su propia lista de restaurantes donde comer bien y barato, opciones con una buena relación calidad-precio que merece la pena probar si pasas por esta ciudad industrial.

Te puede interesar: Las piedras comestibles de Mugaritz, el restaurante español entre los 50 mejores del mundo

Estos son seis restaurantes de Terrassa donde probar la cocina más deliciosa de la ciudad barcelonesa por un precio razonable, según las opiniones de sus clientes en la aplicación de reservas TheFork.

La Antorcha

“Cocina mediterránea para los apasionados del buen comer”. Así se presenta el restaurante La Antorcha, un local que lleva más de 45 años al servicio de la restauración. Llama la atención su decoración a base de antorchas de las Olimpiadas, aunque lo que verdaderamente atrae de este restaurante es su cocina, basada en productos de primera calidad, cocinados de mil maneras que van desde unos caracoles al estilo del Empordà, hasta un tartar de atún, pasando por múltiples pescados y mariscos. Si hay paella en su menú de mediodía, no dudes en pedirla. Los usuarios de TheFork han decidido concederle un 9,5 sobre 10 en la aplicación, lo que lo sitúa como uno de los mejor valorados de la ciudad barcelonesa.

Dirección: Avinguda de Josep Tarradellas, 38, 08225 Terrassa

Precio medio: 20 - 30 €

Te puede interesar: Joan Roca y Quique Dacosta zanjan el eterno “pique” entre la gamba roja de Denia y Palamós

Oyshi

La buena relación calidad-precio y el buen servicio de sus camareros son dos de los valores que más destacan de este restaurante japonés. Sus clientes alaban sus platos de sushi, sashimi, makis, uramakis y pokes, además de otras delicias como gyozas de pollo o fideos yakisoba. Además, en Oyshi sirven diferentes menús del día, que incluyen varios platos diferentes y bebida por 13,95 euros. Este menú solo es válido de martes a viernes en horario de mediodía.

Dirección: Carrer Nou de Sant Pere, 35, 08221 Terrassa

Precio medio: 20 €

Petit Can Amat

El restaurante Petit Can Amat se organiza bajo los mandos de una empresa familiar con más de 40 años en el sector de la hostelería. Trabajan con productos frescos y diarios para elaborar platos de cocina casera perfectos para degustar el sabor de la zona de Terrasa. Su cocina de mercado se recoge en un menú variable, que se adapta a aquello que ofrece el producto cada día. En el Petit Can Amat se puede pedir de una carta muy variada, aunque también se puede optar por uno de sus menús, con precios muy competitivos desde los 13 € hasta los 23 €. Todos ellos incluyen entrante, plato principal, postre y bebida. La sopa de pescado, la escalivada o el arroz con bogavante son algunas de sus especialidades. Los clientes que han podido comer o cenar en Petit Can Amat le dan un 9,4 en la app de TheFork.

Dirección: Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 281, 08225 Terrassa

Precio medio: 20 - 30 €

Labempaïda

En este restaurante moderno e informal se pueden disfrutar algunas de las pizzas más ricas y originales de todo Terrassa, además de hamburguesas, ensaladas, nachos y otros platos de comida internacional, sencilla y bien hecha. Algunas opciones más elaboradas son su Steak Tartar de filete de Angus, su provolone al horno con mermelada de tomate o su focaccia con Jamón Ibérico. Entre sus pizzas más destacables se encuentra la carbonara trufada, la American Burger, la BBQ Inferno o la de escalivada. Tienen un menú entre semana que tiene un precio de 12,90 € que incluye postre y bebida, donde puedes elegir cualquier hamburguesa o pizza. En la aplicación de TheFork, los clientes le dan una puntuación de 9,4 sobre 10.

Dirección: Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 327, 08225 Terrassa

Precio medio: 15 €

Mun Cuina Evocativa

Este restaurante situado en Terrassa forma parte del hotel Don Cándido, catalogado con cuatro estrellas. La oferta gastronómica de este local consiste en una cocina mediterránea inspirada en el pasado y la tradición, aunque con ligeros toques de autor de la mano de su chef ejecutivo Santi Ortiz y su gran equipo. Con sus platos, se pone en valor una cocina de autor saludable, con productos de proximidad, que transforma las recetas de siempre en unos platos modernos y actuales.

Cuenta con opciones de menú del día para todos los gustos y momentos: su menú del día entre semana tiene un precio de 20 euros, que sube a 28 durante el fin de semana. Por 22 euros se puede pedir su menú de noche. Fideos de arroz salteados con hortalizas y aceite de sésamo, jamoncitos de pollo encebollados con cerveza negra o lomo de cerdo con berenjenas y queso brie son algunos de los platos que se pueden encontrar en sus menús.

Dirección: Rambleta Pare Alegre, 98. 08224 Terrassa. Barcelona

Precio medio: 20 - 30 €

GreenVita - Parc Vallès

GreenVita es una franquicia de cocina saludable basada en el producto que ha triunfado en Terrassa gracias a sus ingredientes naturales y ecológicos. Su carta se basa en elaboraciones con cocciones cortas para conservar los nutrientes, con recetas omnívoras, vegetarianas y veganas para todos los gustos. Las opciones van desde ensaladas, bowls de pasta y arroz hasta pollo de corral a la brasa, pescado a la brasa, burgersy tacos. Además, estos platos salados se complementan con deliciosos postres sin gluten y una amplia selección de bebidas ecológicas. La puntuación de este restaurante saludable es de 9,1 sobre 10 en TheFork.