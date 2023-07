Los mejores restaurantes sin gluten de Madrid: cocina asturiana, italiana y mediterránea apta para celíacos

Restaurante Llagar La Llobera (Llagar La Llobera)

Para aquellos que sufren de alergias o intolerancias, salir a comer fuera puede ser un verdadero infierno. No todos los restaurantes cuentan con opciones adecuadas y esto conlleva que muchos se conformen con platos que no son de su gusto o tengan que, sin más remedio, esperarse a comer en casa. Por ello, para al aproximadamente 2% de la población española que sufre celiaquía y busca salir a comer o cenar fuera, buscar una opción 100% sin gluten es lo ideal.

En Madrid se pueden encontrar decenas de restaurantes que adaptan sus cartas a aquellos que sufren de celiaquía, pero, para saber cuáles son los mejores, debemos acudir a los expertos. De restaurantes aptos para celíacos saben en el proyecto de visibilización de la intolerancia al gluten Celicidad, una organización que nació por la iniciativa de la periodista Lorena Pérez para tratar de facilitar la vida del celiaco.

Cada año, desde Celicidad llevan a cabo un ránking que elige los mejores restaurantes sin gluten de España, opciones aptas donde los celiacos pueden elegir sin miedo. De los 10 locales elegidos, cuatro de ellos se encuentran en la Comunidad de Madrid, restaurantes de comidas variadas que recorren el mundo con platos libres de gluten.

Nicontrigonisinti

Este restaurante de San Sebastián de los Reyes encabeza la lista de Celicidad, un local que sirve una enorme variedad de comida sin gluten, sin ninguna contaminación posible, con opciones vegetarianas, veganas y sin lactosa. Nicontrigonisinti es un verdadero templo para los celíacos y, según la página, es de esos sitios que “hay que visitar al menos una vez en la vida”.

Todo lo que sirven lo hacen ellos, a excepción del pan del obrador Celikatessen. Su carta incluye platos como las berenjenas rebozadas, las croquetas de puerro y calabaza, cachapa venezolana, hamburguesas con mollete ecológico, empanadillas de pollo, queso azul y cebolla caramelizada, tataki de atún con crema de mostaza antigua y eneldo sobre Basmati… También cuenta con una variedad de postres caseros, entre los que destaca su tarta de queso Camembert con frutos rojos”. Según Celicidad, “merece un paseo hasta San Sebastián de los Reyes”.

Platos del restaurante sin gluten NiConTrigoNiSinTi (Instagram / @nicontrigonisinti_restaurante)

Dirección: Calle de Maria Blanchard 12, 28702 San Sebastián de los Reyes, España

Rango de precios: 9 € - 22 €

Llagar La Llobera

La Llobera es un restaurante de gastronomía asturiana tradicional, totalmente libre de gluten. Desde que se instaló en la capital se ha convertido en toda una referencia para aquellos que quieren disfrutar de una buena fabada, una carne a la parrilla, un delicioso cachopo, una tabla de quesos o un espectacular postre casero, con dulces como los frixuelos rellenos de tarta de manzana. En Llagar La Llobera, los cocineros parten de los elementos tradicionales de la cocina asturiana para adaptarlos a los nuevos gustos de la restauración actual con una gran variedad de recetas tradicionales asturianas, todas ellas sin gluten.

Platos de Llagar La Llobera (Llagar La Llobera)

Dirección: C. de Alburquerque, 31, 28010 Madrid

Rango de precios: 30 € - 40 €

As de Bastos

As de Bastos es ya una referencia clásica de la cocina sin gluten en Madrid. Año tras año consigue estar en lo más alto de este listado gracias a su buen hacer en la cocina, su servicio y su compromiso con el colectivo. El restaurante As de Bastos de Majadahonda fue el primer restaurante madrileño en trabajar sin gluten hace décadas. Ahora, este restaurante cuenta con tres locales, con uno de ellos en Madrid y otro en el mismo Majadahonda, La Taberna del As, que también dispone de opciones aptas. Su cocina mediterránea sin gluten conquista a sus clientes, con platos como croquetas, tortillitas de camarón, verduras y mariscos a la brasa, fritos en aceite de oliva, carnes, pescados…

Platos de As de Bastos (As de Bastos)

Dirección: C. Castilla, 62, 28039 Madrid

Rango de precios: 20 € - 45 €

Pizza Natura

Esta pizzería sin gluten tiene locales en Madrid y Barcelona y es una apuesta segura para aquellos celíacos que aman la comida italiana. En Pizza Natura utilizan dos ingredientes fundamentales para elaborar las pizzas: quinoa y mijo. De esta manera crean opciones 100% sin gluten saludables y sorprendentes que no pierden el sabor de Italia. Las protagonistas son las pizzas, pero tienen muchos otros platos y deliciosos postres para rematar, todo elaborado al momento con ingredientes ecológicos de primera calidad, saludables y llenos de nutrientes.

Pizzas de Pizza Natura (Pizza Natura)

Dirección: C. Jovellanos 6 28014, 28014 Madrid

Rango de precios: 20 € - 30 €

