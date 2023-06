Cronología de las dudas de Feijóo con Vox: de no pactar con ‘ultras’ a abrir la puerta de todos los gobiernos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Manuel Laya / Europa Press)

El verano dejó de ser azul para el PP antes de la campaña de Borja Sémper. Concretamente, a partir del no de María Guardiola a Vox: “Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a quienes niegan la violencia machista”. Esas palabras rompieron no solo la unidad de discurso tan instaurada en las filas populares, también comprometieron la política de pactos en otros territorios, como la Comunidad Valenciana. Además, suponía convertir en papel mojado un argumentario perfectamente estructurado y aplicado durante meses para evitar pronunciarse sobre los acuerdos con la extrema derecha.

Este martes, Feijóo intentó fijar por enésima vez una posición de partido que silenciase el ruido mediático e interno por los pactos con Vox: “No renunciaremos nunca a ningún principio en ningún pacto, respetaremos el deseo de cambio de los españoles, buscaremos que se garantice la gobernabilidad y siempre se haga con gobiernos proporcionados a los resultados en cada comunidad autónoma”, señaló el líder del PP.

Con esto, marcó la prioridad del PP —formar gobiernos con y sin Vox— pero sin abandonar la indefinición en la que se mueven sus candidatos y barones desde hace semanas. Los principios a los que no renunciará nunca el PP no están claros, como tampoco está fijada la proporción con la que Vox puede entrar en los gobiernos. “Nos critican por pactar y por no pactar”, señalan fuentes de la dirección nacional. Sin embargo, las críticas brotan de la indefinición y del ruido que emana de la misma.

La cronología desde el 28-M así lo confirma:

— El 6 de junio, Feijóo asegura que jugará todas sus cartas antes de llegar a pactos con “ultras”

— El 12 de junio vetan a Carlos Flores, candidato de la Comunidad Valenciana, del gobierno autonómico por su condena por violencia machista

— El 13 de junio cierra la coalición con Vox en la Comunidad Valenciana y se abre al resto de pactos

— El 16 de junio desacredita a su candidato Carlos Mazón por firmar un texto con Vox en la que compra su discurso sobre la “violencia intrafamiliar”

— El 19 de junio el PP entrega a Vox la presidencia del parlamento de Baleares

— El 20 de junio rompen negociaciones en Extremadura, y el PSOE se queda con la presidencia de la Asamblea. Guardiola rechaza incluir a Vox en su gobierno por negar la violencia machista.

— El 21 de junio Feijóo respalda a Guardiola, pero no los motivos de su veto a Vox

— El 22 de junio, el PP endurece su discurso contra Vox: “No renunciaremos a nuestros principios por el poder”

— El 23 de junio, el PP reprende a María Guardiola por sus palabras contra Vox durante la toma de posesión de Ayuso

— El 27 de junio, López Miras cuestiona que Génova marque la línea de los pactos en las comunidades, mientras María Guardiola recoge cable y se abre a pactar con Vox en Extremadura.

Este método de ‘ensayo y error’ ha dejado poso en las encuestas, que señalan que el PSOE y Sumar han recortado distancia y apuntan a un cambio de tendencia que perjudica a los ‘populares’.

