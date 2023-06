Lucha dialéctica en el PP: Feijóo desacredita a Mazón por el negacionismo de Vox y afirma que “la violencia machista existe”

El candidato del PPCV a Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Jorge Gil / Europa Press)

Solo han pasado 24 horas desde que el PP y Vox han firmado un acuerdo de coalición en la Comunidad Valenciana, y la Dirección Nacional del PP ya ha tenido que salir a llamar al orden. El acuerdo incluye entre sus 50 puntos una mención explícita a la “violencia intrafamiliar” en el número 43. La ultraderecha valenciana, a través de su número dos, José María Llanos, ha reafirmado este punto al indicar que “ni la violencia de género existe, ni la violencia machista existe”, una lucha dialéctica que ha complicado aún más las cosas al PP.

Sin embargo, el PP valenciano de Carlos Mazón aceptó incorporar el concepto de “violencia intrafamiliar” en un acuerdo que cumple la función de espina dorsal del programa de gobierno.

Las críticas por el mencionado acuerdo de coalición se enfocaron en este concepto, muy repetido por la ultraderecha, pero que hasta el momento el PP no había hecho suyo. A primera hora de este viernes, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, evitó confrontar con los nuevos socios de gobierno del PP valenciano al tratar de distinguir entre dos tipos de violencias: la intrafamiliar y la machista. Sin embargo, mientras que la violencia intrafamiliar aparecía en el acuerdo, no había rastro de la violencia machista.

El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca (1i); el presidente del PPCV y candidato más votado a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (2i); el ex-torero Vicente Barrera (3d); el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Flores (2d), y el diputado en el Congreso y presidente de Vox Valencia, Ignacio Gil Lázaro (1d), durante una reunión con la formación parlamentaria VOX, a 13 de junio de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Con este encuentro, Mazón termina la ronda de reuniones con las formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria en las elecciones del pasado 28 de mayo. 13 JUNIO 2023;VALENCIA;VOX;RONDA DE REUNIONES FORMACIONES POLÍTICOS Rober Solsona / Europa Press 13/6/2023

La tensión se ha vuelto irrespirable para el PP y el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a fijar la postura del partido, desacreditando a su vez la que ha aceptado el PP valenciano: “La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad”, ha aseverado en redes sociales.

“Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que cueste”, ha añadido el candidato a la Presidencia del Gobierno. También se ha pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha asegurado que la “violencia de género existe” y que el PP no parará de luchar contra ella “desde todas las instituciones” y con “todos los medios” a su alcance: “Con esta lacra ni se juega ni se negocia”, ha puntualizado.

Tras el tirón de orejas de Génova, Mazón ha cerrado filas con su partido, asegurando que ambas violencias existen y son una lacra contra la que no va a dejar de luchar: “El gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia”, ha plasmado.

Finalmente, Vox ha intentado matizar al decir que lo que niega es la “violencia de género” porque, según Llanos, su formación no cree “que las personas tengan género” sino “sexo”: “Las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños”, ha indicado, volviendo a negar así la violencia machista.

