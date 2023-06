Feijóo jugará todas sus cartas antes de llegar a acuerdos con Vox: “El PP es el único que no quiere pactar con ultras”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular. (Eduardo Parra/Europa Press)

La partida electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya ha comenzado. Los rojos y los azules ya se lanzan al tablero político con sus mejores jugadas para alcanzar la Presidencia del Gobierno. El 28-M también les ha servido para medir sus fuerzas y probar sus estrategias en distintos territorios y con diversos actores, y ahora tienen 48 días para llegar a la casilla final: La Moncloa.

El PSOE ha apresurado su primera mano: Pedro Sánchez ha retado a Feijóo a un cara a cara semanal hasta el 23-J, que el PP ha interpretado como un marcaje de agenda y ha rechazado. “España no está para excentricidades”, ha respondió el portavoz de campaña, Borja Sémper, este lunes desde Génova. Consciente de que Sánchez tiene una buena baza con los pactos que el PP tendría que cerrar con Vox en las comunidades autónomas, los de Feijóo ya se han anticipado al ataque: van a evitar a toda costa y “hasta el final” los gobiernos de coalición con la formación de Abascal. “Este es nuestro compromiso y una decisión de la que no nos vamos a salir”, aseguró Sémper.

Fuentes de la Dirección Nacional del PP confirman que no se han producido llamadas entre Génova y Bambú. Sin embargo, los barones territoriales del PP ya han iniciado las negociaciones para asegurar sus investiduras, pero estas conversaciones no son exclusivas con Vox, ya que Feijóo contempla alianzas con el PSOE y “otras formaciones”. Ejemplo de ello podría ser Canarias, con un pacto entre el PP y Coalición Canaria. Así, el PP seguirá jugando todas sus cartas hasta que no le quede otra opción que incluir a Vox en la partida.

Te puede interesar: El PP rechaza que la “ansiedad” del PSOE marque su agenda: “España no está para excentricidades”

De hecho, de la adversidad ha nacido la oportunidad y en Génova ya ensalzan la “serenidad, sensatez y estabilidad” que les otorga huir de futuros pactos desde el inicio de la campaña. “El único partido, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el único que no quiere pactar con ningún ultra de otro tipo, de ningún color o condición, es Feijóo. Sánchez es capaz de pactar con ultras”, sentenció este lunes el portavoz de campaña tras la reunión de la Ejecutiva.

El líder de VOX Santiago Abascal comparece ante la prensa para comentar los resultados electorales, hoy domingo en Madrid. EFE/Javier Lizón

Génova insiste en que no quieren renunciar a gobernar en solitario, ni en las autonomías, ni en Moncloa, porque es lo que ofrece estabilidad a un futuro Ejecutivo. Se trata de un objetivo que ven “factible”, “más posible aún” de lo que pensaban hace meses, y del que no se van a desviar de momento. Contraponen este “modelo” al del PSOE de Pedro Sánchez, que consiste en incluir a ERC, Bildu, Podemos, Sumar o “la marca que sea” para reeditar su Presidencia.

“Creemos que podemos alcanzar un resultado electoral que nos permita gobernar sin otras formaciones”, aseguró el portavoz de campaña con la vista puesta en el 23J. De hecho, ya se lanzan a imaginarse un futuro Consejo de Ministros regido por las siglas azules: “Ministros que no hagan chapuzas, que no insulten a periodistas, a empresarios, a jueces. Que se dediquen a los problemas de los españoles”, indicó Sémper, consciente de un objetivo que es “difícil pero no imposible”.

Seguir leyendo:

<br/>