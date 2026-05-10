El Gobierno impone la entrada del crucero ‘MV Hondius’ pese a la oposición de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (REUTERS/Yves Herman)

El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus y con 151 personas a bordo, ha entrado sobre las 7:00 de la mañana (hora peninsular) en el puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que los pasajeros y la tripulación desembarquen. De momento no han desarrollado síntomas de este virus que solo se transmite entre personas por contacto íntimo y prolongado.

La llegada del buque ha generado un nuevo desencuentro entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Durante la madrugada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comunicó que había ordenado prohibir la entrada y el fondeo del buque en el puerto de Granadilla de Abona, pero la gestión de este puerto corresponde a la Administración General del Estado por su consideración de interés general, lo que limita las competencias autonómicas en este ámbito. Para ordenar la llegada y el fondeo del MV Hondius en Tenerife, la Marina Mercante se ha apoyado en el artículo 299 de la Ley de Puertos.

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(Noticia en desarrollo)