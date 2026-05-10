España

El Gobierno impone la entrada del crucero ‘MV Hondius’ pese a la oposición de Canarias

El buque, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 en el puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife

Guardar
Google icon
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (REUTERS/Yves Herman)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (REUTERS/Yves Herman)

El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus y con 151 personas a bordo, ha entrado sobre las 7:00 de la mañana (hora peninsular) en el puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que los pasajeros y la tripulación desembarquen. De momento no han desarrollado síntomas de este virus que solo se transmite entre personas por contacto íntimo y prolongado.

La llegada del buque ha generado un nuevo desencuentro entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Durante la madrugada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comunicó que había ordenado prohibir la entrada y el fondeo del buque en el puerto de Granadilla de Abona, pero la gestión de este puerto corresponde a la Administración General del Estado por su consideración de interés general, lo que limita las competencias autonómicas en este ámbito. Para ordenar la llegada y el fondeo del MV Hondius en Tenerife, la Marina Mercante se ha apoyado en el artículo 299 de la Ley de Puertos.

PUBLICIDAD

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

HantavirusVirusEnfermedades y MedicamentosCanariasGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El escenario incierto si un buque o un avión europeo son atacados en Ormuz por la indecisa interpretación de la defensa mutua: “Estrictamente, no son territorio”

Los líderes de la UE discutieron sobre el artículo 42.7 en uno de sus últimos encuentros, debido a que no está claro su alcance

El escenario incierto si un buque o un avión europeo son atacados en Ormuz por la indecisa interpretación de la defensa mutua: “Estrictamente, no son territorio”

El restaurante con cachopo y croquetas de cabrales en el único pueblo de España inaccesible en coche: “La mercancía se subía con burros y mulos”

Escondido en el corazón de los Picos de Europa y ubicado a 649 metros sobre el nivel del mar, el pueblo de Bulnes solo es accesible a pie o en funicular

El restaurante con cachopo y croquetas de cabrales en el único pueblo de España inaccesible en coche: “La mercancía se subía con burros y mulos”

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Antes de la reforma, solo el 5% de las ofertas de empleo temporal en España incluía formación a cargo de la empresa, frente al 14% de las ofertas con contrato indefinido, según un estudio

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

El ‘fast fashion’ ahoga: cada vez nos deshacemos de más ropa, pero el sistema solo reutiliza el 13% por persona, según un estudio

La industria textil ejerce una presión significativa sobre los recursos naturales, ya que para producir una sola camiseta de algodón se utilizan unos 2.700 litros de agua dulce, equivalente al consumo de una persona durante dos años y medio

El ‘fast fashion’ ahoga: cada vez nos deshacemos de más ropa, pero el sistema solo reutiliza el 13% por persona, según un estudio

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el barco ya está en el puerto de Tenerife y los pasajeros se preparan para el desembarque

Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el barco ya está en el puerto de Tenerife y los pasajeros se preparan para el desembarque
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

ECONOMÍA

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”