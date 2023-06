El PP endurece su discurso contra Vox tras el ‘efecto María Guardiola’: “No renunciaremos a nuestros principios por el poder”

El portavoz de Campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper. (Juan Barbosa/Europa Press)

A dos semanas del comienzo de la campaña del 23J, los partidos tratan de colocarse en la mejor posición de salida antes del inicio de la carrera electoral. El PP tiene que hacer equilibrismos para explicar las distintas posiciones de sus candidatos: en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón llegó a un acuerdo de coalición con Vox, mientras la candidata extremeña, María Guardiola, les cerró la puerta de entrada a un hipotético ejecutivo, arriesgándose incluso a la repetición electoral.

En este punto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldó ayer ambas posiciones, pero dirigió los dos argumentos a un motivo aritmético: lo que pide Vox en Extremadura es desproporcionado y no responde a su resultado electoral, pero en la Comunidad Valenciana sí.

Te puede interesar: El “largo documento” que firman los tripulantes del Titan: 250.000 dólares y “posibilidad de muerte”

Este jueves, su portavoz de campaña, Borja Sémper, le ha dado una vuelta a esta reflexión, que velaba una crítica a Guardiola. Ha asegurado que el PP no va a reproducir el sanchismo y no va a renunciar a los principios “más elementales” para acceder al poder. “Quien quiera pactar, tiene que saber que no va a llevar al PP a donde no quiere estar, son principios inamovibles que defendemos en cualquier comunidad autónoma y para el resto de la campaña”, ha asegurado Sémper durante un acto para presentar la campaña ‘verano azul’.

“Esto no es un zoco, un mercadeo, aquí no vamos a renunciar a una respuesta a cambio de tener el poder, seríamos Sánchez, pero al revés”, ha apuntado Sémper, que aún ha sido más duro con los de Santiago Abascal asegurando que el PP se niega a que les contamine Sánchez, pero también Vox.

Te puede interesar: Nuevo récord de altos cargos y asesores del Gobierno: ya son 1.475 y muchos cobran más que el presidente

Tras la repercusión del cordón sanitario a Vox por parte de María Guardiola, el PP asegura que quiere ocupar “la centralidad” de la política “en fondo y en forma”, asegurando que no va a acceder al poder a cualquier precio y menos “perjudicando a los españoles y los avances sociales” ni a la “política seria y solvente”, pero tampoco permitiendo acceder a Vox al gobierno con un 8% del voto en Extremadura.

“No es incompatible tener discrepancias y llegar a acuerdos con el discrepante, pero no a cualquier precio, no al precio de convertirte en algo que no eres”, ha recalcado.

El PP avisa a Vox

Ha defendido la decisión de Guardiola frente a las críticas de Santiago Abascal, que según Sémper está “desconectado”. Guardiola ha cumplido con su palabra, porque antes y después del 28M dijo que quería gobernar en solitario y lo ha cumplido, ha recalcado el portavoz de campaña, que ha deslizado que Guardiola tenía ya su proyecto político y de gobierno para Extremadura en solitario, con dirigentes del PP ya pensados para sus consejerías.

De hecho, Sémper ha reproducido parte del discurso de Guardiola al reiterar que no renunciarán a sus principios ni gobernarán a “cualquier precio”, ese precio es, según el PP de Alberto Núñez Feijóo, preservar y “mantener todos los avances culturales, sociales y económicos” y ofrecer estabilidad, rigor y seriedad en la gestión.

Esto también lo ha extendido a “otros lugares” en un futuro, como podría ser el gobierno de la nación a partir del 23J: El PP llegará a acuerdos, pero garantizando a los ciudadanos que no dará ni un paso atrás en la sensatez, en lo razonable, ni en la capacidad de gestión ni en la estabilidad.

Así, el PP ha fijado su posición aludiendo directamente a la violencia machista: No renunciará a afrontar este problema “de primer orden” y no lo hará ni en Valencia, ni en Extremadura. No se va a dar ni un paso atrás donde el PP tenga cuotas de responsabilidad, ha aseverado.

“Quien quiera cambio en estas elecciones, que no nos subcontrate, y quien quiera moderación, que no lo dude”, ha zanjado.

Seguir leyendo: