El ‘fast fashion’ ahoga: cada vez nos deshacemos de más ropa, pero el sistema solo reutiliza el 13% por persona, según un estudio

Tres maniquíes en el escaparate. (Canva)

La ‘fast fashion’ o moda rápida acerca cada pequeña tendencia al consumidor, aunque esto signifique que las prendas de ropa acaben teniendo una corta vida útil en nuestro armario. De hecho, un estudio de American Apparel y Footwear Associations en Estados Unidos determinó que un consumidor promedio compra cerca de ocho pares de zapatos y 68 prendas al año, destinando a cada una un uso máximo de tres meses.

Esto hace que la industria textil ejerza una presión significativa sobre los recursos naturales. Y es que, en Europa, para producir una sola camiseta de algodón se utilizan unos 2.700 litros de agua dulce, equivalente al consumo de una persona durante dos años y medio, según datos del Parlamento Europeo. Debido a ello, ya en 2020 el sector ocupó el tercer lugar como fuente de degradación del agua y del uso del suelo, haciendo que, en 2022, el consumo promedio de textiles por habitante en la Unión Europea implicase la utilización de 323 metros cuadrados de suelo, 12 metros cúbicos de agua y 523 kilos de materias primas.

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Ahora la tercera edición del informe ‘Situación actual del sector de la recogida y tratamiento de ropa usada en España’ de Moda re-, e impulsado por Cáritas, nos muestra que la ‘fast fashion’ continúa siendo un problema en la sociedad española. Y es que esta investigación señala que el sistema actual solo recoge de forma separada el 12,9% del total de residuos textiles generados. El resto, un 87,1%, termina en vertederos.

“El gran reto no es solo cuánto consumimos, sino qué hacemos con la ropa”

Los datos del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, han comprobado que en 2024 en España se generaron anualmente cerca de 19 kilos de residuos textiles por persona, una cantidad que equivale a unas 60 prendas que acaban en su mayor parte en el vertedero. No obstante, solo 2,5 kilos llegaron a recogerse para su reutilización. Esta cifra supone un incremento del 18,7% con respecto a los datos de 2021. Pero el aumento sigue sin ser suficiente para luchar contra el impacto ambiental del sector debido a la resistencia de la ‘fast fashion’.

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Unos compradores pasean por un centro comercial. (Reuters)

Por primera vez, el análisis de Moda re- ofrece una visión global sobre el sistema de recogida, tratamiento y reutilización de textiles en España. La cooperativa sin ánimo de lucro ha podido comprobar todos estos datos al ser el principal operador estatal en la recogida de residuo textil, abarcando el 42% del total, seguido por AERESS (19%) y Humana (16%). “El gran reto no es solo cuánto consumimos, sino qué hacemos con la ropa cuando deja de usarse. Hoy, la mayoría sigue fuera del circuito circular”, comenta el responsable de sostenibilidad de la compañía, Alberto Egido.

A pesar de que la red de contenedores textiles en España ha aumentado un 38% desde 2021 (30.000 puntos de recogida), el sistema aún no alcanza a cubrir la totalidad de los residuos generados. Además, la entrada en vigor de nuevas obligaciones legales y el retraso en la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) —una normativa que obliga a las empresas de moda a hacerse cargo del residuo que generan— sitúa al sector en un momento de especial complejidad.

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Un momento “decisivo” para la transición a un modelo textil circular

Según la directora general de Mora re-, Noema Paniagua, el informe señala que “estamos ante un punto de inflexión para el sector y los datos muestran claramente que necesitamos acelerar la transición hacia un modelo textil verdaderamente circular”. ¿Cómo se puede actuar individualmente ante esta crisis?

Con el estudio también se ha observado que cerca del 60% de la población española ya compra ropa de segunda mano. Este cambio no solo evita que toneladas de prendas acaben como residuo, sino que también impulsa la generación de empleo social y apoya la construcción de un modelo más sostenible. Sin embargo, la evolución positiva de la reutilización convive con una realidad contradictoria: el 45% de la población reconoce seguir comprando ‘fast fashion’. Esto dificulta el avance hacia un modelo de consumo plenamente sostenible. Por este motivo, los autores del estudio determinan que el momento actual es “decisivo” para el futuro del sector.

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Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

La ropa que tiro al contenedor... ¿será reutilizada?

Frente a ello, cabe una cuestión que tienen muchos compradores: ¿la ropa que dejo en el contenedor será reutilizada? Un estudio de Greenpeace aseguraba en 2023 que la ropa no consigue tener “segunda vida”, después de seguirle la pista a 29 prendas, de las cuales solo 14 terminaron en España. Los principales destinos fueron Emiratos Árabes Unidos, con cinco prendas, y Pakistán, con cuatro. También se identificaron envíos a India, Rumanía, Egipto, Marruecos, Togo y Chile.

Sara del Río, la directora de esta investigación, explica a Infobae que esto “implica una huella climática increíble porque tenemos que trasladar esa prenda hasta 10.000 kilómetros para que pueda ser reutilizada. Y aun así, no se asegura que esa reutilización se dé”. Según esta especialista de Greenpeace, “el problema es que el modelo que tenemos está absolutamente desorbitado en producción de ropa y en generación de residuos”.

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Al final, vemos cómo se produce más ropa de peor calidad, lo que hace que “la probabilidad de que la ropa que nosotros donamos sea reutilizada es mínima”. Por este motivo, desde Moda re- insisten en mejorar la trazabilidad, ampliar la capacidad de reciclaje y asegurar la sostenibilidad económica del sistema en un entorno cada vez más complejo. Porque “sin una financiación adecuada y una contratación pública efectiva, ese impacto está en riesgo”.