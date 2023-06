Feijóo respalda el veto a Vox en Extremadura pero no por negar la violencia machista: pedían demasiado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto de la Fundación Reformismo 21 (Gustavo Valiente / Europa Press)

El líder del PP ha salido este miércoles en defensa de sus candidatos territoriales, aunque con algún tirón de orejas velado. El rechazo de la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, a incluir en su hipotético gobierno a Vox, ha visibilizado las diferencias discursivas del PP, ya que una semana antes, Carlos Mazón, el candidato de la Comunidad Valenciana, firmaba un acuerdo de coalición con la ultraderecha.

Guardiola justificó su decisión alegando que no podía dejar entrar al Ejecutivo a quienes niegan la violencia machista, deshumanizan a los migrantes y tiran a la basura la bandera LGTBI, unas afirmaciones que ponen en evidencia los pactos del PP y Vox en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en varios ayuntamientos e incluso comprometen a la Dirección Nacional del PP, que evita cerrar cualquier puerta de cara el 23J.

Te puede interesar: Vara se presentará a la investidura y acusa al PP y a Vox de usar Extremadura como “laboratorio”

Por ello, en declaraciones tras un acto de la fundación del PP, Reformismo21, Feijóo ha dejado clara su postura: Respeta las decisiones de sus candidatos pero no los motivos de Guardiola. Para Feijóo, el cordón sanitario de Vox en Extremadura no se ha aplicado por su postura sobre la violencia machista, la migración y los derechos LGTBI, sino por la desproporción de lo que ha pedido la ultraderecha a cambio de apoyar la investidura del PP.

“En Extremadura Vox ha tenido unos resultados más modestos, con 5 diputados, y no es razonable que pretenda presidir la Asamblea, tener más representación que el PP en la mesa y formar parte del gobierno. Es desproporcionado y no responde a su resultado electoral”, ha argumentado el dirigente ‘popular’. También ha mandado un mensaje a Guardiola: “El PP tiene principios y no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez, cuando decimos que es desproporcionado, lo cumplimos”, lo que, a su juicio, también ha entendido Guardiola.

Sin embargo, este miércoles la candidata extremeña del PP ha reiterado los motivos de su veto a Vox en una entrevista en El País: “Yo no habría llegado a un acuerdo como el de Vox y el PP en Valencia, no se puede tragar con todo”, ha aseverado.

Te puede interesar: Yolanda Díaz presenta a sus candidatos para el 23-J: “No les carnets ni siglas, sino un compromiso de largo aliento con su país”

Valencia vs. Extremadura

Por su parte, Feijóo sí ha justificado la entrada de Vox en el gobierno de Mazón, “en Valencia Vox tiene el 12% de los diputados y, ante la diferencia con el 8% de Extremadura, se ha operado de forma correcta en Valencia y Extremadura”. El líder del PP ha fijado, de esta forma, la posición de la Dirección Nacional del partido respecto a los pactos con Vox: los resultados del partido determinarán su entrada o no en los gobiernos del PP.

Además, también ha lanzado un órdago al líder de Vox, Santiago Abascal, y al vicepresidente primero de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, que irrumpió en las negociaciones de Extremadura. Ha criticado que los líderes nacionales concreten o incluso cambien las conversaciones o las negociaciones preliminares en las autonomías, donde sus protagonistas deberían ser los candidatos regionales: “No comparto que los dirigentes nacionales rectifiquen en todo o en parte las conversaciones”. De esta forma, ha dejado entrever que las conversaciones en Extremadura iban por otros derroteros y estaban cercanas a un pacto de investidura.

Seguir leyendo: