El bar de tapas en Granada que es uno de los mejores del mundo para José Andrés

El bar de Granada que conquistó a José Andrés (Instagram / @bar_fm_granada)

Cuando fue como invitado Callejeros, el programa de Jesús Calleja, el chef José Andrés confesó cuáles eran sus restaurantes preferidos en el mundo. El primero, el Asador Etxebarri de Atxondo, considerado actualmente el sexto mejor restaurante del mundo, y el segundo, un pequeño bar de Granada que, según el chef, es todo un referente del tapeo y el buen producto de la gastronomía andaluza.

Se trata de Bar FM, un local de tapeo ubicado en Granada capital que ha conquistado el paladar del cocinero asturiano. “Me encanta el FM, que no deja de ser un bar en una barriada de Granada, que lo llevan marido y mujer y no tiene Estrella Michelin, pero tendría que tenerla”, respondía José Andrés ante la pregunta del presentador sobre cuál era su restaurante preferido en el mundo. Aunque aseguraba que hay muchos y que, por desgracia, no los ha probado todos, destacaba el FM como una apuesta segura en lo que se refiere al buen comer.

Te puede interesar: La pizzería que dio de cenar a Rosalía y su equipo tras su concierto en el Primavera Sound de Barcelona

Bar FM lleva como nombre las iniciales de su dueño, Francisco Martín, que lleva la cabeza de este local junto a su mujer Rosa Macías. Juntos abrieron su bar el 13 de junio de 1985, en el mismo local que ocupa actualmente. Sus quisquillas de Motril y las puntillitas de calamar son su mayor especialidad, lo mejor de una cocina de mercado con carácter marinero que se sirve en medias raciones o raciones completas.

Entrada del Bar FM, en Granada (Facebook)

Este establecimiento, ubicado en la Avenida Juan Pablo II, no solo ha recibido el reconocimiento del chef José Andrés. Otros muchos grandes de la cocina española han pasado por las mesas de Bar FM para probar su famoso pescaito frito. Quique Dacosta, Dani García, Jordi Cruz e incluso Ferrán Adriá han acudido a tapear a FM y no han dudado en recomendarlo en diversas ocasiones.

También las guías nacionales e internacionales han reconocido la labor de Paco Martín y Rosa Macías. Bar FM está recomendado por la Guía Repsol y por la Guía Michelin, a pesar de no contar con ninguna estrella como exigía José Andrés. “No tiene Estrella Michelin, pero tendría que tenerla”, aseguraba en el programa con Calleja. En los últimos días, la guía de restauración Opinionated About Dining incluía el Bar FM en el puesto 35 de su lista Europe Casual 2023, un ránking que celebra los locales informales y sus cocinas.

El secreto está en el producto

Desde el bar aseguran que la clave de su éxito no es ni más ni menos que el buen producto. En una entrevista con el diario Ideal, Paco Martín y Rosa Macías desvelaban los orígenes de su materia prima, la que algunos consideran la mejor de la zona. El pescado y marisco es el protagonista en Bar FM, y llega al restaurante fresco desde la lonja de Motril, un producto que provee la pescadería Espinete.

No solo el pescado es clave para un resultado delicioso. En el Bar FM son maestros de la fritura y el aceite con el que fríen es siempre de oliva de calidad, concretamente picual de Quaryat, un aceite granadino que se hace en las faldas de Sierra Nevada. Para aderezar, Oro Bailé, virgen extra de la sierra de Cazorla.

Pescado de la lonja de Motril (Instagram / @bar_fm_granada)

Además de su pescado frito, en este bar de tapeo triunfan las ensaladas y otros platos de hortalizas, que proceden directamente de la huerta, de vendedores de mercado y cooperativas o proveedores de la zona de Almería.

Desde los salmonetes, gambas, herreras, gallineta, salmonete, lenguados, chopitos, calamares o cigalas de Motril que se sirven a la plancha hasta las mejores ensaladas con productos frescos de la huerta, aperitivos como la ensaladilla rusa, que consiguió clasificarse en el V Campeonato de ensaladillas de 2022, la calidad en FM siempre está más que asegurada.

Seguir leyendo: