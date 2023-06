Un trabajador de McDonald’s explica por qué sus cocineros no llevan guantes

Restaurante de McDonald's (Europa Press)

Mantener la higiene en las cocinas de un restaurante es algo absolutamente fundamental. Descuidar las medidas higiénicas a la hora de manipular alimentos puede desembocar en graves problemas: desde peligros para la salud de comensales y trabajadores, hasta el decreto de las autoridades de cerrar el local tras una inspección fallida. Como clientes, la higiene es un factor importante a la hora de sentarnos a comer en un restaurante. Es por ello que nunca está de más conocer a fondo las medidas necesarias, aquellas señales que nos indican que un local está cumpliendo con las medidas básicas de sanidad.

En el caso de los restaurantes de comida rápida como Burger King o McDonald’s, son muchos los que dudan sobre las medidas de higiene de sus cocinas. Gracias a los testimonios de trabajadores de estas cadenas, podemos conocer un poco más sobre las normas que siguen y las razones detrás de cada una de ellas.

Un trabajador de la cadena de restaurantes americana McDonald’s (@donalds_project) ha compartido en su cuenta de TikTok algunos de los secretos que se esconden tras la barra de McDonald’s, curiosidades sobre sus cocineros y los alimentos que manejan. Entre otras cosas, el usuario ha querido explicar por qué los trabajadores no llevan guantes cuando cocinan. “El uso de guantes en las cocinas da una falsa sensación de seguridad”, explica el empleado de la cadena de comida rápida, además de explicar que “el ambiente húmedo que se crea en el interior de los guantes es el mejor lugar para el crecimiento de cargas microbianas”.

Te puede interesar: Un español prueba una tortilla de patatas en EEUU y su mezcla de sabores le desconcierta

En su lugar, según explica el trabajador, los cocineros en McDonald’s deben lavarse las manos constantemente, para así evitar la contaminación cruzada y otros problemas de higiene. De hecho, como muestra en su vídeo, las cocinas cuentan con temporizadores que avisan a los cocineros de cuándo deben lavarse las manos de forma obligatoria, una alarma que suena cada hora. También están obligados a lavarse las manos después de realizar cualquier tarea que conlleve tocar algo que no sea un alimento.

Solo hay una ocasión en la que los empleados de McDonald’s utilizan guantes y es en los momentos en los que deben tocar la carne cruda. Para ello, sí llevan guantes de un solo uso, pues las manos podrían contaminarse al tocar el producto crudo y pasarse así al resto de alimentos de la cocina.

Por qué no es seguro utilizar guantes de látex

Como explica el trabajador en su vídeo, es la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la que recomienda a las empresas de alimentación no usar guantes de látex, atendiendo a varias razones. Por un lado, la falsa sensación de higiene que proporcionan estos guantes puede llevar a que ocurran problemas de contaminación cruzada de los alimentos.

Pero además, los estudios de la AESAN han demostrado que el uso de los guantes de látex puede llegar incluso a suponer un peligro para el consumidor. Sus investigaciones han constatado que es posible que las proteínas de látex de los guantes se transfieran a los alimentos, unas proteínas que pueden causar reacciones anafilácticas en personas alérgicas al látex que los ingieran incluso después de haberse cocinado.

Los riesgos de utilizar guantes de látex en la cocina (Pixabay)

Es por ello que la recomendación de la Agencia es no usar guantes en la manipulación de alimentos y, en su lugar, lavarse las manos tantas veces como sea necesario. En el caso de que los guantes sean necesarios para proteger la piel del trabajador o por otras diversas razones, la AESAN propone unas medidas básicas. Por un lado, que los guantes elegidos no sean de látex, sino de otros materiales que no produzcan alergia.

Otra de las recomendaciones de la Agencia es que los guantes deben ser de colores vivos que no puedan confundirse con los alimentos, ya que así se podrá apreciar cualquier trozo que se haya desprendido durante el cocinado. Por otro lado, se deben lavar y secar muy bien las manos antes de usar guantes, para evitar la formación de bacterias bajo los mismos. Será necesario también cambiar de guantes cada vez que se cambie de actividad y, en el caso de que no sean de un solo uso, tendrán que lavarse por ambas caras y dejarse secar del revés.

Seguir leyendo: