España

Predicción del estado del tiempo en Zaragoza para este 11 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Zaragoza este lunes 11 de mayo:

PUBLICIDAD

El clima para este lunes en Zaragoza alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 12 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 35%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 4%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de país ibérico, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las lluvias se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es como influyen los patrones de apego en los trastornos alimentarios, según una psicóloga

La capacidad de un individuo para regular sus emociones puede afectar al tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria

Así es como influyen los patrones de apego en los trastornos alimentarios, según una psicóloga

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 11 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 11 de mayo

Pasajeros de 19 nacionalidades ya están de vuelta en sus países tras la crisis de hantavirus: el operativo finaliza hoy con el vuelo a Australia

Los 94 viajeros desalojados del MV Hondius este domingo en Tenerife han sido trasladados en 8 vuelos distintos a sus países de origen o residencia, en una operación que ha implicado la coordinación de 23 países

Pasajeros de 19 nacionalidades ya están de vuelta en sus países tras la crisis de hantavirus: el operativo finaliza hoy con el vuelo a Australia

La “Toscana portuguesa” que está a dos horas de España: un paisaje Patrimonio de la Humanidad y la región vitivinícola más antigua del mundo

Para los amantes del vino y de las rutas naturales, el valle do Douro es en Portugal la región equiparable a la Toscana italiana cerca de España

La “Toscana portuguesa” que está a dos horas de España: un paisaje Patrimonio de la Humanidad y la región vitivinícola más antigua del mundo

El aumento de madres solteras no es suficiente para compensar el desplome de la natalidad

El número de nacimientos en España cayó en 2024 a su nivel más bajo desde 1941, con 318.005 partos, un 0,8% menos que en 2023 y un 25,6% por debajo de 2014

El aumento de madres solteras no es suficiente para compensar el desplome de la natalidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

ECONOMÍA

España crea más de la mitad de los nuevos empleos en Europa: mujeres y migrantes, protagonistas del crecimiento laboral

España crea más de la mitad de los nuevos empleos en Europa: mujeres y migrantes, protagonistas del crecimiento laboral

El país que ha solucionado el problema de la agricultura cubriendo la tierra con lana de oveja

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona